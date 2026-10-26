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Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026: “No ha sido la mejor experiencia”

El ‘Ratón’ rompió su silencio por su presencia en el cuadro de Chincha, con el que no pudo debutar ante Atlético Torino en Talara, y podría dejar el club a pocos días de ser anunciado

El 'Ratón' se pronunció sobre su futuro en el cuadro de Chincha, propiedad de Jorge Luna, para encarar la recta final de la Copa Perú 2026. (Video: Inka Digital TV)
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Tras dejar atrás casi un año sin actividad competitiva, Jean Deza firmó por Domingo Dianderas para afrontar la recta final de la Copa Perú 2026. El ‘Ratón’ llegó al club de Chincha Alta, propiedad del comediante peruano Jorge Luna, con el objetivo de recuperar continuidad y volver a proyectarse hacia la Primera División.

Sin embargo, apenas unos días después, el futbolista puso en duda su permanencia luego de integrar la banca de suplentes, sin sumar minutos, en la ida de los dieciseisavos de final ante Atlético Torino. “Estoy bien, tranquilo, feliz de volver después de mucho tiempo. Entonces, lo único que me queda es trabajar y pensar hacer bien las cosas para poder el otro año estar en Primera”, declaró en primera instancia para Inka Digital TV.

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El delantero reconoció que vive una experiencia distinta en el cuadro chinchano. “La verdad, son muchos jóvenes. Es una experiencia nueva, no ha sido la mejor”, sostuvo.

Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.
Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.

De la misma manera, Jean Deza describió las dificultades del ‘fútbol macho’. “Copa Perú es jodido, pero es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”, acotó, para luego resaltar el buen ambiente del plantel: “Es un buen grupo, un buen entrenador, buena gente, pero vamos a ver qué va a pasar”.

La posibilidad de seguir en Domingo Dianderas quedó condicionada a conversaciones internas. “Estoy analizando si voy a seguir porque la verdad que estaba jodido, pero vamos a conversarlo y ver qué pasa”, manifestó el ‘Loco’, quien disputa por primera vez la Copa Perú.

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El habilidoso jugador evitó asegurar que tendrá participación en el partido de vuelta en Chincha. “No quiero prometer nada. La verdad, no sabemos”, respondió al ser consultado sobre un posible debut frente a Atlético Torino.

Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026. - captura: Inka Digital TV
Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026. - captura: Inka Digital TV

¿Cómo quedó el Domingo Dianderas vs Atlético Torino?

El empate en Talara dejó la serie abierta antes del partido de vuelta. Domingo Dianderas igualó 1-1 con Atlético Torino en el estadio Campeonísimo, en un encuentro que tuvo una expulsión, un penal y un tramo final que cambió el rumbo del resultado.

El primer tiempo terminó sin goles, pese a las aproximaciones de ambos conjuntos. El equipo chinchano consiguió romper la paridad al inicio del complemento. Ronaldo Ramos marcó a los 52 minutos para poner en ventaja al representante iqueño.

El desarrollo se complicó para el club de Jorge Luna a los 75 minutos, cuando el arquero Christian Castillo fue expulsado tras cometer una infracción sobre un rival dentro del área. La acción derivó en un penal a favor de Atlético Torino que Nils Alania, arquero y capitán del equipo talareño, convirtió en gol a los 82 minutos y estableció el marcador definitivo.

Jean Deza permaneció entre los suplentes durante los 90 minutos, mientras que Johan Madrid, con experiencia en equipos de Liga 1 y Liga 2, sí fue titular y completó el encuentro.

Goles y resumen del empate 1-1 en la ida en Talara de los dieciseisavos de final del 'fútbol macho'. (Video: DyJ Sports Plus)

Jorge Luna defendió la contratación de Jean Deza por Domingo Dianderas

La contratación de Jean Deza provocó comentarios entre seguidores y rivales de Domingo Dianderas. Frente a ese escenario, Jorge Luna publicó un mensaje en Instagram para defender las decisiones tomadas por la institución.

Estamos cada vez más cerca de algo que esta ciudad lleva toda una vida esperando. Y mientras más cerca estamos, más grandes son las decisiones que debemos tomar”, expresó.

El comediante admitió que no todos comparten las determinaciones del club, aunque sostuvo que el objetivo deportivo guía cada movimiento. “Cada decisión que tomo tiene un solo propósito: salir campeones”, afirmó.

Luna indicó que el resultado no está garantizado y que el proyecto puede requerir más tiempo. Aun así, afirmó que el club trabaja en los aspectos deportivos y administrativos para alcanzar su meta. “Creo en el talento, creo en las personas y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo”, afirmó.

El propietario del club también se dirigió a quienes cuestionaron el fichaje del ‘Loco’ Deza. “A quienes dudan, les pido que nos den la oportunidad de demostrarlo”, expresó.

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