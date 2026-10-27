Magaly Medina cuestiona versión de Mario Hart sobre salida con Shirley Arica y más amigos: “¿Cuáles eran todos?”

El piloto sostuvo que recibió una invitación para despedir a la modelo antes de que ingresara a un reality. La respuesta no convenció a la periodista, quien ironizó sobre su versión de lo ocurrido. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La salida nocturna de Mario Hart, Shirley Arica y Luciana Roy generó comentarios luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera este 26 de octubre imágenes de los tres durante una reunión que se prolongó hasta la madrugada en Miraflores.

La situación llamó la atención porque, después de compartir parte de la noche, el piloto y la modelo se retiraron juntos, lo que despertó especulaciones sobre la cercanía entre ambos. Ante la repercusión del encuentro, Hart explicó que había asistido a una despedida organizada para Arica, pero su versión no convenció a Magaly Medina, quien cuestionó que hubiera mencionado la presencia de otras personas que no aparecen en las imágenes difundidas.

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Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema fue abordado en el espacio televisivo de la conductora, donde se revisaron los detalles de la reunión y las explicaciones que el piloto ofreció posteriormente en el programa Sin más que decir. Según Hart, todo comenzó cuando recibió un mensaje del mánager de Shirley Arica para invitarlo a una reunión antes de que la modelo ingresara a un reality. El exchico reality sostuvo que no acudió solo y que, además de Luciana Roy, en el lugar se encontraban otras amistades de la influencer.

Sin embargo, Magaly consideró que esa explicación no coincidía con lo que se observaba en los registros televisivos. La periodista cuestionó la afirmación de que había un grupo más numeroso y lanzó una pregunta que se convirtió en el eje de sus comentarios: “¿Cuáles eran todos?”.

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Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart explica por qué salió con Shirley Arica y Luciana Roy

Durante la más reciente emisión de Sin más que decir, Mario Hart decidió contar cómo se organizó el encuentro con Shirley Arica. El piloto explicó que recibió un mensaje de Ramiro, a quien identificó como el mánager de la modelo, para invitarlo a una reunión que tenía como motivo despedirla antes de su participación en un reality.

Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me escribe Ramiro, el mánager de Shirley. (…) ‘No, cáiganse, pues, estamos acá en la casa de Shirley. Es su despedida porque ya se mete al reality el lunes’”, relató Hart al recordar la conversación que, según su versión, dio origen a la salida.

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Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con lo que contó, la invitación surgió porque Shirley Arica estaba próxima a incorporarse al programa de competencia y sus conocidos querían compartir un momento con ella antes de su ingreso. Hart sostuvo que decidió acudir junto a Luciana Roy y que, al llegar, encontró a otras personas en la vivienda de la modelo.

El piloto insistió en que no se trató de una reunión organizada exclusivamente entre él y Arica, sino de un encuentro al que también asistieron personas del entorno de la influencer. Entre ellas, mencionó al mánager y a otras amistades que, según aseguró, formaban parte del grupo. “Estaba también Ramiro y otros y otras amigas de ella”, afirmó al describir quiénes se encontraban en el lugar.

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Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

La explicación continuó con el relato de cómo el grupo habría decidido trasladarse a otro establecimiento de Miraflores. Hart señaló que la propuesta fue ir a Bazar, un local situado cerca de la vivienda de Shirley Arica, para continuar compartiendo durante un rato. “Entonces dijo: ‘Oye, si vamos un rato a Bazar, que queda muy cerca de su casa’. Nos fuimos todos”, agregó.

Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la versión de Mario Hart: “¿Cuáles eran todos?”

La explicación del piloto no convenció a Magaly Medina. Al comentar las imágenes, la conductora puso en duda que la reunión hubiera contado con todas las personas que Hart mencionó en su relato. Para la periodista, el hecho de que los registros mostraran a tres protagonistas hacía necesario aclarar a quiénes se refería el exchico reality cuando habló de un grupo más numeroso.

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“¿Cuál es todo? ¿Cuáles eran todos?”, cuestionó Medina durante su programa. La conductora también ironizó sobre la manera en que Hart explicó lo ocurrido y consideró que su versión parecía buscar una justificación para la salida. “No puede más florero el chato, todo por quedar bien”, comentó.

Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina especula sobre la cercanía entre Mario Hart y Shirley Arica

Además de cuestionar la explicación sobre la despedida, Magaly Medina comentó la cercanía que, a su juicio, mostraban Mario Hart y Shirley Arica en las imágenes. La conductora consideró que el encuentro daba pie a nuevas interpretaciones, especialmente porque ambos terminaron retirándose juntos después de la salida nocturna.

“Ya están estos así, ya más que shipeo, ya me parece a mí. Más que shipeo, ya”, expresó la periodista.

Magaly Medina no cree en la explicación de Mario Hart tras ser captado con Shirley Arica de madrugada. Captura: Magaly TV La Firme.