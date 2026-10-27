Perú

Papa León XIV en Perú: la propuesta que el Vaticano dejó fuera de la agenda oficial

En entrevista con Infobae Perú, monseñor Guillermo Elías contó cómo se fue definiendo el itinerario del pontífice y reveló que algunas propuestas iniciales tuvieron que ser modificadas durante las coordinaciones con la Santa Sede

Calendario con los días de noviembre de 2026 junto a un hombre vestido de pontífice católico que saluda con la mano alzada
Un calendario del mes de noviembre de 2026 figura junto a la imagen del papa León XIV con vestiduras blancas en el marco de la planificación de su visita a Perú. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
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La agenda que cumplirá el papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre no fue la misma que se planteó inicialmente desde Lima. Durante el proceso de coordinación, algunas actividades recibieron luz verde, mientras que otras tuvieron que ser modificadas o finalmente quedaron fuera por los tiempos disponibles y las características del recorrido.

Una de ellas fue una visita a un establecimiento penitenciario. Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y responsable de la comisión organizadora, reveló a Infobae Perú que la actividad había sido propuesta como parte del programa del pontífice, pero no pudo incorporarse a la agenda definitiva por los diversos ajustes después de ser revisado por el Vaticano.

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“Hubiéramos querido, por ejemplo, que el Papa estuviera en las cárceles y esto no fue posible”, señaló.

Según explicó, la propuesta tenía especial importancia para los responsables de la pastoral carcelaria, que esperaban incorporar a las personas privadas de libertad dentro del recorrido pastoral del pontífice.

Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima, comparte detalles sobre los preparativos para la esperada visita del papa León XIV a Perú, abordando los desafíos logísticos y de seguridad.

¿Por qué la visita a una cárcel quedó descartada?

Elías sostuvo que la elaboración de una agenda papal implica combinar las propuestas de la Iglesia local con los tiempos disponibles, los desplazamientos, la seguridad y las prioridades que finalmente establece la Santa Sede.

“En el caso de Lima hubo una propuesta y luego el Vaticano confirmó algunos y otros nos invitó a modificarlos, de acuerdo también a la posibilidad de horarios”, explicó.

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El obispo indicó que, en lugar de la actividad penitenciaria, se optó por una acción social vinculada con la diócesis del Callao, aunque durante la entrevista no precisó mayores detalles sobre ese encuentro.

“Todo lo que es la pastoral social, a través de la pastoral carcelaria, quería [la visita], y a mí me hubiera gustado que el Papa pudiera visitarla, pero no era posible este año”, agregó.

El obispo auxiliar Guillermo Elías indicó que los desplazamientos desde el aeropuerto y durante los días 12 y 16 todavía son reajustados por los equipos responsables de la seguridad y la movilidad. REUTERS/Sebastian Castaneda
El obispo auxiliar Guillermo Elías indicó que los desplazamientos desde el aeropuerto y durante los días 12 y 16 todavía son reajustados por los equipos responsables de la seguridad y la movilidad. REUTERS/Sebastian Castaneda

La posibilidad de que León XIV ingresara a un establecimiento penitenciario había surgido incluso antes de que se conociera el programa definitivo. En junio, desde el propio Arzobispado de Lima se había mencionado públicamente que una visita de este tipo encajaba con el perfil pastoral del pontífice.

León XIV sí visitará una cárcel antes de llegar al Perú

Aunque esa actividad no formará parte de la etapa peruana de su gira, León XIV sí tiene previsto ingresar a un establecimiento penitenciario durante su paso por Argentina.

El programa oficial publicado por la Santa Sede establece que el miércoles 11 de noviembre a las 8:00 a. m. visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Horas después celebrará una misa en Luján y, a las 2:00 p. m., partirá hacia Lima. Su llegada a la Base Aérea del Callao está programada para las 5:30 p. m.

La diferencia entre ambas agendas muestra cómo el programa definitivo fue distribuido entre los tres países que integran la gira sudamericana —Uruguay, Argentina y Perú— y los tiempos disponibles en cada destino.

El papa León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires antes de arribar a territorio peruano el 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires antes de arribar a territorio peruano el 11 de noviembre.

Qué actividades sociales tendrá en Lima

Aunque no ingresará a una cárcel, la agenda en Lima sí incluye actividades dirigidas a distintos sectores de la sociedad.

El 12 de noviembre, León XIV encabezará un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano, donde, según Elías, se abordarán asuntos relacionados con la familia, la mujer, el emprendimiento, la cultura y la paz.

Además, el 16 de noviembre visitará al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, antes de dirigirse a la Base Aérea Las Palmas para presidir la misa de clausura de su visita.

Cuatro personas sentadas ante micrófonos en una mesa frente a un panel con inscripciones y una bandera vaticana
Representantes del Arzobispado de Lima explican el proceso de registro para la misa del papa León XIV durante una conferencia de prensa en Lima. (Infobae / Carlos Díaz)

La agenda incluye también encuentros con jóvenes, universitarios, religiosos, pueblos amazónicos y comunidades de diferentes regiones del país.

La visita penitenciaria, sin embargo, quedó entre las propuestas que no pudieron ingresar al programa final, un itinerario que, según Elías, fue ajustándose entre las solicitudes de la Iglesia peruana y las decisiones adoptadas por el Vaticano.

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