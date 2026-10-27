Senado: Renovación Popular propone servicio militar obligatorio “excepcional” en zonas bajo emergencia por El Niño

La iniciativa se suma a otros planteamientos presentados en el Congreso para restablecer el reclutamiento obligatorio, eliminado en 1999 con la adopción del sistema voluntario

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El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, propuso este lunes establecer el servicio militar obligatorio de forma “excepcional” en las zonas del país declaradas en estado de emergencia por el fenómeno El Niño, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante posibles desastres naturales asociados.

En un video difundido en su cuenta de X, el legislador explicó que la medida se activaría únicamente si las convocatorias al servicio militar voluntario no hubieran permitido cubrir las necesidades de personal durante los doce meses anteriores.

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En ese escenario, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tendría que acreditar técnicamente la insuficiencia de efectivos. Muñante indicó que remitió la propuesta mediante un oficio a la bancada de diputados de su partido para que sus integrantes “la hagan suya” e inicien el trámite legislativo.

“He presentado, mediante oficio, a la bancada de diputados de Renovación Popular, una propuesta legislativa que plantea establecer el servicio militar obligatorio, de carácter excepcional, en las zonas del territorio nacional declaradas en estado de emergencia”, señaló.

La medida solo se aplicaría si el servicio militar voluntario no logra cubrir las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas durante los 12 meses previos

El senador sostuvo que la preparación ante los efectos del fenómeno climático requiere no solo recursos presupuestarios, sino también personal suficiente para ejecutar labores de prevención, atención y respuesta ante eventuales desastres.

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“Existe voluntad de actuar frente al fenómeno del Niño. El desafío es que esa voluntad no solo cuente con presupuesto, sino también con el personal necesario para convertirse en una respuesta efectiva”, afirmó.

Según la iniciativa, la medida no se aplicaría en todo el territorio nacional, sino únicamente en las áreas declaradas en emergencia y bajo condiciones específicas. Su implementación requeriría un decreto supremo que establezca el ámbito geográfico, el número máximo de vacantes y el plazo de aplicación.

Muñante añadió que la propuesta contempla garantías para proteger los derechos laborales y la continuidad de los estudios de quienes sean incorporados a esta modalidad, según corresponda.

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“El servicio voluntario seguirá siendo la regla”, recalcó el legislador, quien defendió la obligatoriedad excepcional como una herramienta para ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante situaciones que exijan una intervención rápida para atender a la población y proteger vidas.

La propuesta surge ante la previsión de un fenómeno El Niño de posible intensidad extraordinaria hasta febrero de 2027 y se suma a otros planteamientos políticos para restablecer el servicio militar obligatorio, reemplazado por el régimen voluntario en 1999

La iniciativa se presenta en medio de la preocupación por la intensidad que podría alcanzar el fenómeno El Niño, asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, cuyos efectos en las costas peruanas podrían alcanzar una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y disminuir de forma progresiva durante los meses siguientes.

Días atrás, la presidenta Keiko Fujimori también advirtió sobre la posible magnitud del fenómeno e instó a las familias, especialmente a las que viven en zonas de alto riesgo, a prepararse ante eventuales emergencias.

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El retorno del servicio militar obligatorio ya había sido planteado en el Congreso por el senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, quien defendió su reincorporación y sostuvo que se trata de “una materia que debe evaluarse para que retorne”.

Más tarde, su homólogo Iber Maraví, de Juntos por el Perú, se sumó al planteamiento y destacó la preparación que, a su juicio, brinda esta modalidad para la defensa nacional. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, expresó una posición similar sobre el restablecimiento del sistema, reemplazado por el régimen voluntario en 1999.