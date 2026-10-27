Perú

Senado: Renovación Popular propone servicio militar obligatorio “excepcional” en zonas bajo emergencia por El Niño

La iniciativa se suma a otros planteamientos presentados en el Congreso para restablecer el reclutamiento obligatorio, eliminado en 1999 con la adopción del sistema voluntario

La iniciativa se suma a otros planteamientos presentados en el Congreso para restablecer el reclutamiento obligatorio, eliminado en 1999 con la adopción del sistema voluntario

Guardar

El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, propuso este lunes establecer el servicio militar obligatorio de forma “excepcional” en las zonas del país declaradas en estado de emergencia por el fenómeno El Niño, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante posibles desastres naturales asociados.

En un video difundido en su cuenta de X, el legislador explicó que la medida se activaría únicamente si las convocatorias al servicio militar voluntario no hubieran permitido cubrir las necesidades de personal durante los doce meses anteriores.

PUBLICIDAD

En ese escenario, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tendría que acreditar técnicamente la insuficiencia de efectivos. Muñante indicó que remitió la propuesta mediante un oficio a la bancada de diputados de su partido para que sus integrantes “la hagan suya” e inicien el trámite legislativo.

“He presentado, mediante oficio, a la bancada de diputados de Renovación Popular, una propuesta legislativa que plantea establecer el servicio militar obligatorio, de carácter excepcional, en las zonas del territorio nacional declaradas en estado de emergencia”, señaló.

Alejandro Muñante
La medida solo se aplicaría si el servicio militar voluntario no logra cubrir las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas durante los 12 meses previos

El senador sostuvo que la preparación ante los efectos del fenómeno climático requiere no solo recursos presupuestarios, sino también personal suficiente para ejecutar labores de prevención, atención y respuesta ante eventuales desastres.

PUBLICIDAD

“Existe voluntad de actuar frente al fenómeno del Niño. El desafío es que esa voluntad no solo cuente con presupuesto, sino también con el personal necesario para convertirse en una respuesta efectiva”, afirmó.

Según la iniciativa, la medida no se aplicaría en todo el territorio nacional, sino únicamente en las áreas declaradas en emergencia y bajo condiciones específicas. Su implementación requeriría un decreto supremo que establezca el ámbito geográfico, el número máximo de vacantes y el plazo de aplicación.

Muñante añadió que la propuesta contempla garantías para proteger los derechos laborales y la continuidad de los estudios de quienes sean incorporados a esta modalidad, según corresponda.

“El servicio voluntario seguirá siendo la regla”, recalcó el legislador, quien defendió la obligatoriedad excepcional como una herramienta para ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante situaciones que exijan una intervención rápida para atender a la población y proteger vidas.

La propuesta surge ante la previsión de un fenómeno El Niño de posible intensidad extraordinaria hasta febrero de 2027 y se suma a otros planteamientos políticos para restablecer el servicio militar obligatorio, reemplazado por el régimen voluntario en 1999
La propuesta surge ante la previsión de un fenómeno El Niño de posible intensidad extraordinaria hasta febrero de 2027 y se suma a otros planteamientos políticos para restablecer el servicio militar obligatorio, reemplazado por el régimen voluntario en 1999

La iniciativa se presenta en medio de la preocupación por la intensidad que podría alcanzar el fenómeno El Niño, asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, cuyos efectos en las costas peruanas podrían alcanzar una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y disminuir de forma progresiva durante los meses siguientes.

Días atrás, la presidenta Keiko Fujimori también advirtió sobre la posible magnitud del fenómeno e instó a las familias, especialmente a las que viven en zonas de alto riesgo, a prepararse ante eventuales emergencias.

El retorno del servicio militar obligatorio ya había sido planteado en el Congreso por el senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, quien defendió su reincorporación y sostuvo que se trata de “una materia que debe evaluarse para que retorne”.

Más tarde, su homólogo Iber Maraví, de Juntos por el Perú, se sumó al planteamiento y destacó la preparación que, a su juicio, brinda esta modalidad para la defensa nacional. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, expresó una posición similar sobre el restablecimiento del sistema, reemplazado por el régimen voluntario en 1999.

Temas Relacionados

Renovación Popularservicio militar obligatoriofenómeno El Niñoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 26 de octubre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de movimientos telúricos que sacudieron diversas regiones del país entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy. Conoce los detalles de los epicentros, magnitudes y las provincias afectadas por la actividad sísmica

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 26 de octubre

Agenda confirmada del papa León XIV en Pucallpa: horarios, misa y encuentro con los pueblos amazónicos

El pontífice llegará a Ucayali el domingo 15 de noviembre, después de cumplir actividades en Cusco. Su paso por la ciudad incluirá un encuentro con misioneros y representantes de pueblos originarios y una misa en la Villa Deportiva Regional, en una región marcada por una amplia diversidad indígena y crecientes presiones sobre sus territorios

Agenda confirmada del papa León XIV en Pucallpa: horarios, misa y encuentro con los pueblos amazónicos

Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿tu empresa puede obligarte a trabajar y sancionarte si faltas?

El Gobierno estableció fechas diferenciadas por regiones del 11 al 16 de noviembre. Conoce qué ocurre si tu empresa decide mantener la jornada habitual y qué debes tener en cuenta antes de ausentarte

Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿tu empresa puede obligarte a trabajar y sancionarte si faltas?

Incendios forestales en Perú: Sernanp y FAP refuerzan entrenamiento para operaciones aéreas de emergencia

Combatientes de los parques Huascarán, Sierra del Divisor y Cordillera Azul participan de la formación junto a especialistas en gestión de riesgos

Incendios forestales en Perú: Sernanp y FAP refuerzan entrenamiento para operaciones aéreas de emergencia

‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados

La cadena chilena Mega puso en marcha su tercera entrega tras postergar el rodaje por ajustes presupuestarios y visas, reuniendo a figuras mediáticas bajo un mismo techo durante tres meses continuos de competencia

‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

ENTRETENIMIENTO

‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados

‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados

Shirley Arica y Mario Hart son captados juntos en 'Magaly TV La Firme': "En el mismo depa y de madrugada"

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Rosario Sasieta en ‘América Hoy’: “Hay que ser más responsables”

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

DEPORTES

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Viena ante el francés Adrian Mannarino: así va el historial entre ambos

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026