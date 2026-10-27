Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija: mandato judicial dispone que Juan Víctor la cuide temporalmente

Informe de Magaly TV La Firme reveló las medidas dictadas en el caso, que también prohíben a ambos padres pronunciarse públicamente. El abogado de la exchica reality cuestionó la detención y señaló que el examen médico legal no identificó quién habría causado las lesiones. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El caso de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez sumó nuevas medidas judiciales luego de la denuncia por presunta agresión contra la hija que tienen en común. De acuerdo con un informe difundido por Magaly TV La Firme este 26 de octubre, una resolución establece que la empresaria no puede acercarse a la menor y dispone que el cuidado de la niña quede temporalmente a cargo de su padre, mientras las autoridades evalúan la situación familiar.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre ambos progenitores, quienes se han denunciado mutuamente. Según lo informado en el espacio televisivo de Magaly Medina, la disposición tiene carácter temporal y revisable, por lo que la situación de la niña deberá continuar bajo evaluación de las instancias correspondientes.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso también llegó a la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), organismo que evaluará las circunstancias de la menor y determinará las medidas de protección que correspondan. En medio de este proceso, el abogado de Andrea, Wilmer Arica, cuestionó la necesidad de la detención de su patrocinada y sostuvo que el examen de medicina legal no estableció quién habría ocasionado las lesiones reportadas.

Además, el letrado confirmó que Andrea no podrá ofrecer declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Una resolución notificada durante la madrugada ordenó a las partes abstenerse de pronunciarse sobre el caso, motivo por el que la empresaria tampoco podrá realizar la conferencia de prensa con la que buscaba dar su versión de los hechos.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija mientras se evalúa el caso

Los nuevos detalles fueron difundidos en un informe de Magaly TV La Firme, que dio cuenta de las disposiciones adoptadas en el proceso relacionado con la denuncia presentada por Juan Víctor contra Andrea San Martín por una presunta agresión a la niña.

Según la información difundida, la resolución judicial establece que la madre no puede acercarse a su hija y que, de manera temporal, el cuidado de la menor estará a cargo de su padre. La medida deberá ser revisada conforme avance la evaluación de las autoridades competentes.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

La disposición también implica que Andrea no puede acudir a ver a la pequeña mientras se mantenga vigente la restricción. El informe televisivo señaló que esta situación se produjo después de que la empresaria recuperara su libertad y que las autoridades establecieron condiciones específicas respecto al contacto con la niña.

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En paralelo, la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer evalúa el caso para determinar qué corresponde hacer respecto a la niña. Esta intervención resulta relevante debido a que ambos padres han presentado denuncias en medio de sus diferencias, lo que ha trasladado el conflicto al ámbito judicial y de protección infantil.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado de Andrea San Martín cuestiona su detención y el examen médico legal

Tras conocerse las medidas, Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, se pronunció sobre los elementos que, según su versión, deben ser considerados al evaluar la denuncia. El letrado cuestionó la detención de su patrocinada y sostuvo que el examen médico legal no precisó quién habría causado las lesiones ni cuándo se produjeron.

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“Se indica que tiene lesiones, pero no se indica que han sido realizadas por la madre, ni siquiera indica la fecha”, manifestó el abogado al explicar sus cuestionamientos al documento médico.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Arica también mencionó la posibilidad de que las lesiones se hubieran producido en otras circunstancias. Como parte de sus argumentos, hizo referencia a las actividades de la niña y a los reportes que, según afirmó, existirían en su centro educativo.

“Sé que la menor ha aprendido a montar bicicleta y ha tenido ciertas caídas. Hay un informe del colegio que indica que ha tenido múltiples reportes en el tópico”, resaltó.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Juan Víctor no habría sido testigo directo de las lesiones, afirma la defensa

Wilmer Arica también se refirió a la versión que, según explicó, habría dado Juan Víctor durante el procedimiento. El abogado aseguró que el padre de la niña no pudo precisar cómo se produjeron todas las lesiones que se atribuyen presuntamente a Andrea San Martín.

“El denunciante indica que no sabe cómo se hicieron esas lesiones y solo reconoce dos y dice que su hija se lo contó; no es que él haya sido testigo presencial”, añadió el letrado.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea San Martín no podrá ofrecer una conferencia de prensa sobre el caso

Otro de los aspectos que se conocieron tras la difusión del informe fue la imposibilidad de Andrea San Martín de ofrecer declaraciones públicas. Aunque la empresaria tenía la intención de presentar su versión de los hechos ante los medios de comunicación, su abogado informó que una resolución judicial impide que las partes se pronuncien sobre el caso.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

La explicación fue proporcionada por Wilmer Arica al programa Amor y Fuego, que lo consultó sobre la posibilidad de que su patrocinada ofreciera una conferencia de prensa.

“Buenos días, Andrea no podrá pronunciarse en los medios. Ayer, pasada la medianoche, nos notificaron con una resolución donde ordenan a las partes a no pronunciarse al respecto”, detalló el letrado.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasará con la hija de Andrea San Martín y Juan Víctor?

Por ahora, el cuidado temporal de la menor estará a cargo de Juan Víctor, según lo informado por Magaly TV La Firme. Andrea, en tanto, no podrá acercarse a su hija mientras se mantenga vigente la medida judicial comunicada en el informe.

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El futuro de la niña será evaluado por la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que deberá determinar las medidas de protección correspondientes. La disposición de cuidado temporal es revisable, por lo que la situación podría ser reevaluada conforme avance el procedimiento y se analicen los elementos del caso.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.