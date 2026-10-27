Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, martes 27 de octubre, arranca la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y tendrá un partidazo que captará la atención de todos: Alianza Lima y Sporting Cristal chocarán en una final adelantada. Solo uno podrá seguir en carrera rumbo al título del campeonato.

Sport Huancayo, líder de la competición, visitará a Juan Pablo II en Chongoyape con la misión de mantenerse en la cima. Universitario de Deportes no tendrá acción debido a que su encuentro con Sport Boys fue reprogramado por la procesión del Señor de los Milagros.

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Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 28 de octubre

- ADT vs CD Moquegua (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs UTC (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Jueves 29 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Melgar vs Comerciantes Unidos (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Miércoles 4 de noviembre

- Universitario de Deportes vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

La fecha 14 de la Liga 1 2026 podrá seguirse en directo a través de televisión y plataformas digitales, con L1 Max como la señal que concentrará la emisión de los encuentros.

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La transmisión forma parte del acuerdo que 1190 Sports suscribió con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para disponer de los derechos audiovisuales del campeonato.

Los hinchas que utilicen celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la aplicación Liga 1 Play, que ofrecerá la programación de los partidos de la jornada.

Los abonados de Movistar contarán además con la alternativa de seguir los compromisos en vivo mediante Movistar Play.

Quienes no puedan ver los partidos en tiempo real tendrán acceso a la cobertura de Infobae Perú, que informará las incidencias de cada encuentro antes, durante y después de la fecha.

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Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Así llegan Alianza Lima, Sporting Cristal, y Universitario a la fecha 14

Sport Huancayo buscará sostener el liderato de la Liga 1 2026 cuando enfrente a Juan Pablo II, que llegará al compromiso tras sufrir una goleada frente a Universitario de Deportes.

El conjunto huancaíno ocupa el primer lugar con 28 puntos y una diferencia de gol de +8. Una nueva victoria le permitiría prolongar su racha y conservar la cima.

La disputa por los puestos de arriba también tendrá como protagonista a Sporting Cristal, cuarto con 25 unidades y +11. El cuadro celeste intentará reponerse de la caída ante Cusco FC en el duelo ante Alianza Lima.

El equipo blanquiazul se ubica sexto, también con 25 puntos y +8. Su objetivo pasa por conquistar el Clausura para evitar los playoffs y una eventual final.

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El cuadro 'blanquimorado' se llevó triunfazo agónico por 1-0 en condición de visita - Crédito: L1MAX.

Melgar, quinto con 25 puntos y +10, recibirá a Comerciantes Unidos en busca de sostenerse en la pelea.

Deportivo Garcilaso visitará a Alianza Atlético luego de resultados recientes adversos. El cuadro cusqueño figura tercero con 25 unidades y una diferencia de +12, mientras que el elenco de Sullana aparece como un rival exigente en condición de local.

Universitario de Deportes, segundo con 27 puntos y +9, tendrá un compromiso pendiente ante Sport Boys. El encuentro se disputará el próximo 4 de noviembre y el equipo crema necesitará imponerse para no ceder terreno en la lucha por la punta.

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Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026