Fonavi: Lista 23 incluirá a prestatarios de conexiones de electricidad y saneamiento

El pago de la Lista 23 ahora se haría entre enero y feberro. ¿Eres un fonavistra que nunca recibió devolución? Tendrás todos estos meses para acreditarte. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Guardar

Luego de la lucha y gestiones para la devolución de aportes del Fonavi, la Comisión Ad Hoc ha logrado que se reincorporen más de 85 mil exfonavistas al proceso. Se trata de los exaportantes que pidieron préstamos para realizar las obras de conexiones de electricidad y saneamiento de sus viviendas, en el marco del Fonavi.

Como se recuerda, se había considerado que los exaportantes que se hicieron préstamos para completar estas obras de sus viviendas, al haberse beneficiado del Fonavi, no se consideraban dentro de las devoluciones. Sin embargo, finalmente se logró que sí sean considerados, al determinar que esto no significó un beneficio directo, dado que estos préstamos, en un gran grupo, sí fueron cancelados.

PUBLICIDAD

Así, ahora, a partir de la siguiente lista aprobada, estos podrán ser incluidos en los padrones, como nuevos exfonavistas que tienen el derecho de obtener la devolución de sus aportes al Fonavi. Infobae Perú pudo conversar con Luis Luzuriaga, miembro de la Comisión Ad Hoc y presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), quien reveló que ya podrían ser incluidos estos beneficiarios en la Lista 23.

Lo lograron. Más de 85 mil fonavistas anteriormente excluidos serán considerados para la devolución de aportes. - Crédito Fenaf Perú

Prestatarios del Fonavi serán incluidos en devoluciones

Los exfonavistas que podrán ser incluidos en las nuevas devoluciones de aportes del Fonavi son aquellos que fueron prestatarios para obras de electricidad y saneamiento, según reveló Luzuriaga a Infobae Perú.

PUBLICIDAD

Se trata de más de 85 mil exfonavistas que antes, a pesar de que hubieran tenido la forma de acreditar sus aportes y hayan cancelado sus préstamos, no se les consideraba formar parte de las devoluciones.

Ahora sí podrán ser considerados. Pero se debe aclarar que si bien podrán formar parte del proceso de devolución e integrar nuevos padrones, esto no será automático. Podrán, como cualquier exfonavista, mandar sus documentos y acreditar sus aportes para ser considerados en listas de pago nuevas.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Dado que estos fueron sacados del padrón, no tienen su información, ni expediente interno. “No tienen nada”, considera Luzuriaga. Es decir, que deberán “presentar sus documentos para que se acelere el cruce de información, para que acrediten los periodos y aportaciones”, aclara.

PUBLICIDAD

Este proceso será acelerado con las entidades también, la ONP, las AFP, y los empleadores, los que tengan la información que pueda acreditar los aportes y montos que realizaron.

Se debe aclarar que estos incluye a los prestatarios de las conexiones domiciliarias de electricidad y saneamiento (agua y saneamiento), quienes lidiaban directamente a la empresa concesionaria, y no tiene que ver con los préstamos que se dieron en el Banco de Materiales.

El nuevo pago del Fonavi ahora no cuenta con fecha de devolución segura. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Requisitos para prestatarios

Son 86 mil 403 exfonavistas prestatarios de las conexiones domiciliarias de electricidad, de los cuales 48 mil 61 han cancelado su deuda y 38 mil 342 aún no.

PUBLICIDAD

“La cantidad total de exfonavistas comprendidos en los créditos de las conexiones domiciliarias de saneamiento y electrificación son 146 mil 624″, resalta Luzuriaga.

Ahora todos están incorporados al proceso de devolución. Pero solo los que han cancelado sus deudas serán programados en los futuros grupos de pago, de la Lista 23 en adelante, en tanto acrediten sus aportes.

Es decir, si usted es exfonavista prestatario de obras de electrificación o saneamiento, deberá cancelar su deuda con la entidad pertinente. “Si no tienen deuda, pasa al padrón. El que tiene deuda tiene que pagarla, para que pase al padrón”, resume el presidente de la Fenaf Perú.

PUBLICIDAD

Para poder ser parte de la Lista 23 del Fonavi primero deberás tener aportes acreditados. Si cumples esto, y no has recibido una devolución anterior, todo depende del rango de edad y características que conformen el padrón. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cómo recibo asesoramiento?

La gran mayoría de aportantes al Fonavi son adultos mayores, y mientras más pasan la aprobación de grupos de pago y devoluciones, estos no se hacen más jóvenes.

Es así, que mientras el gobierno demore con las transferenicas para las devoluciones de aportes al Fonavi, estos adultos mayores tendrán más dificultades para informarse y acceder a sus aportes.

Ante esto, se debe recordar que la Fenaf Perú da asesoramiento a los exfonavistas con respecto al proceso de devolución de aportes del Fonavi. Estos podrán acercarse al jiron Chancay 753, en Cercado de Lima, sede de la Asociación Fenaf Perú.

PUBLICIDAD