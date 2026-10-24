Fonavi: Logran que más de 85 mil excluidos puedan acceder a nuevas devoluciones

Lo lograron. Más de 85 mil fonavistas anteriormente excluidos serán considerados para la devolución de aportes. - Crédito Fenaf Perú

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La lucha de los exfonavistas rindió frutos. Finalmente, 85 mil exaportantes que accedieron a conexión domiciliaria de electrificación, por préstamos del Banco de Materiales, volverán a ser considerados para los padrones para devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado.

“Hoy celebramos un avance histórico en la defensa de nuestros derechos. Gracias a la firmeza y el debate impulsado por los dirigentes de la Fenaf Perú, los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc coincidieron en la incorporación de los fonavistas que estaban en evaluación por obras de electrificación”, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

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Así, después de ocho gobiernos distintos desde el año 2015, se logró la incorporación de más de 85 mil exfonavistas. Considera la Fenaf Perú, que su incorporación en el proceso de devolución fue “injustamente postergada”, y ahora se respetaría “de manera estricta el sagrado derecho de propiedad de los fonavistas sobre el Fondo”.

sin embargo, las devoluciones Fonavi no tienen asegurado aún montos para el 2027, y miles de exaportantes no recibirían su dinero. - Crédito Fenaf Perú

Excluidos del Fonavi regresarán a padrones

El martes 20 de octubre la Comisión Ad Hoc decidió por unanimidad que el haber accedido a la conexión domiciliaria de electrificación no constituye haberse beneficiado de recursos del Fonavi”.

Esto, “toda vez que la electrificación es un derecho universal. Dichas obras públicas beneficiaron a la población en general y no eran programas para beneficiar de manera exclusiva al fonavista”, resalta la Fenaf Perú.

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Así, se establece como requisitos que dichos fonavistas no mantengan deudas pendientes sobre su conexión domiciliaria para ser incorporados al padrón de la devolución.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en octubre. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Desde aquí, los fonavistas saludamos y agradecemos la postura justa de los representantes del Poder Ejecutivo por respetar nuestro derecho de propiedad”, sostiene la asociación de exfonavistas.

Es decir, ahora, estos 85 mil exfonavistas que estaban excluidos de ser tomados en cuenta de la devolución de aportes ahora podrán ser incluidos en los padrones de las próximas devoluciones. Como se sabe, para esto, primero, deben tener sus documentos de aportes acreditados ante la Secretaría Técnica (que puedan haber presentado o presentar, o que lo podría haber hecho la entidad en la que trabajo cuando se les descontaba para el Fonavi).

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Los siguientes pagos

El siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi es inminente. Ya Luis Luzuriaga, de la Comisión Ad Hoc, había detallado a Infobae Perú qué se esperaba del nuevo grupo de Reintegro 6.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Tentativamente, se calcula que este grupo lo conformarían beneficiarios que estaría entre 66 y 67 años de edad a más para exfonavistas vivos, y entre 86 y 87 años para los fallecidos (cuyos herederos son los que cobran).

El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas

Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.

Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos

La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre

El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más

Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más

La lista 23

Sin embargo, el Reintegro 6 es para exfonavistas que han recibido ya anteriormente un monto de sus aportes. Para los exaportantes excluidos que se integrarán a los padrones, estos formarían partes de las listas.

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A la fecha hubieron 22 listas de devolución de aportes. Y esto se sabe de la siguiente:

La Lista 23 es un grupo de pago dirigido a exfonavistas que no hayan recibido ni un solo sol de devoluciones anteriores y no hayan sido contemplados en estos padrones.

Se planeaba pagar en diciembre, pero aún no está confirmado.