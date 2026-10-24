Perú

Fonavi: Logran que más de 85 mil excluidos puedan acceder a nuevas devoluciones

Triunfo para los exfonavistas. Los excluidos, que accedieron a préstamos del Banco de Materiales, logran volver a ser considerados para las devoluciones de aportes

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Lo lograron. Más de 85 mil fonavistas anteriormente excluidos serán considerados para la devolución de aportes. - Crédito Fenaf Perú
Guardar

La lucha de los exfonavistas rindió frutos. Finalmente, 85 mil exaportantes que accedieron a conexión domiciliaria de electrificación, por préstamos del Banco de Materiales, volverán a ser considerados para los padrones para devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado.

“Hoy celebramos un avance histórico en la defensa de nuestros derechos. Gracias a la firmeza y el debate impulsado por los dirigentes de la Fenaf Perú, los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc coincidieron en la incorporación de los fonavistas que estaban en evaluación por obras de electrificación”, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

PUBLICIDAD

Así, después de ocho gobiernos distintos desde el año 2015, se logró la incorporación de más de 85 mil exfonavistas. Considera la Fenaf Perú, que su incorporación en el proceso de devolución fue “injustamente postergada”, y ahora se respetaría “de manera estricta el sagrado derecho de propiedad de los fonavistas sobre el Fondo”.

Fonavistas reunidos recibieron información de presidente de los fonavistas
sin embargo, las devoluciones Fonavi no tienen asegurado aún montos para el 2027, y miles de exaportantes no recibirían su dinero. - Crédito Fenaf Perú

Excluidos del Fonavi regresarán a padrones

El martes 20 de octubre la Comisión Ad Hoc decidió por unanimidad que el haber accedido a la conexión domiciliaria de electrificación no constituye haberse beneficiado de recursos del Fonavi”.

Esto, “toda vez que la electrificación es un derecho universal. Dichas obras públicas beneficiaron a la población en general y no eran programas para beneficiar de manera exclusiva al fonavista”, resalta la Fenaf Perú.

PUBLICIDAD

Así, se establece como requisitos que dichos fonavistas no mantengan deudas pendientes sobre su conexión domiciliaria para ser incorporados al padrón de la devolución.

Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en octubre. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Desde aquí, los fonavistas saludamos y agradecemos la postura justa de los representantes del Poder Ejecutivo por respetar nuestro derecho de propiedad”, sostiene la asociación de exfonavistas.

Es decir, ahora, estos 85 mil exfonavistas que estaban excluidos de ser tomados en cuenta de la devolución de aportes ahora podrán ser incluidos en los padrones de las próximas devoluciones. Como se sabe, para esto, primero, deben tener sus documentos de aportes acreditados ante la Secretaría Técnica (que puedan haber presentado o presentar, o que lo podría haber hecho la entidad en la que trabajo cuando se les descontaba para el Fonavi).

Los siguientes pagos

El siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi es inminente. Ya Luis Luzuriaga, de la Comisión Ad Hoc, había detallado a Infobae Perú qué se esperaba del nuevo grupo de Reintegro 6.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Tentativamente, se calcula que este grupo lo conformarían beneficiarios que estaría entre 66 y 67 años de edad a más para exfonavistas vivos, y entre 86 y 87 años para los fallecidos (cuyos herederos son los que cobran).

  • El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas
  • Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.
  • Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos
  • La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre
  • El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más
  • Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más

La lista 23

Sin embargo, el Reintegro 6 es para exfonavistas que han recibido ya anteriormente un monto de sus aportes. Para los exaportantes excluidos que se integrarán a los padrones, estos formarían partes de las listas.

A la fecha hubieron 22 listas de devolución de aportes. Y esto se sabe de la siguiente:

  • La Lista 23 es un grupo de pago dirigido a exfonavistas que no hayan recibido ni un solo sol de devoluciones anteriores y no hayan sido contemplados en estos padrones.
  • Se planeaba pagar en diciembre, pero aún no está confirmado.

Temas Relacionados

FonaviExcluidos del FonaviFonavi 2026Banco de Materialesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 24 de octubre

La convocatoria también incluyó Ciencias de los Alimentos, Toxicología, Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, además de las especialidades de Tecnología Médica

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 24 de octubre

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ llegan con una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el cuadro ‘dorado’ buscará reaccionar después de dos derrotas seguidas. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Días no laborales para trabajadores privados: Empresas deben decidir si los aplicarán

La visita del papa León XIV viene con fechas libres. Si bien no son feriados y no son obligatorias para el sector privado, sí pueden acordarse

Días no laborales para trabajadores privados: Empresas deben decidir si los aplicarán

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

Pese a que el senador fujimorista defendió desde un primer momento que solo figure la Cámara Alta en la norma, hoy se desdice y dispuso que se tramite la fe de erratas en El Peruano

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ harán todo lo posible para regresar con los tres puntos de la ‘ciudad imperial’ para seguir en la punta. Conoce los horarios del decisivo cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

González Izquierdo pide recortar obras para evitar más presión inflacionaria en Perú y propone escalonar el gasto público ante El Niño

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

Juan Carlos Orderique habló tras salir de América Televisión después de 22 años: “Era momento de cerrar un ciclo”

Magaly Medina responde a Carlos Alcántara por quejarse de sus ampays: “Una diferente cada semana”

Conciertos y fiestas por Halloween 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Domingo Dianderas vs Atlético Torino: día, hora y canal TV del debut de Jean Deza en los 16avos de final de la Copa Perú 2026

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo