Administrador de Alianza Lima hizo importante anuncio sobre la continuidad de Paolo Guerrero para el 2027: “No sé cuáles son sus planes”

Administrador de Alianza Lima hizo importante anuncio sobre la continuidad de Paolo Guerrero para el 2027.

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Alianza Lima se encuentra metido en la lucha por el Torneo Clausura, aunque uno de sus principales referentes, Paolo Guerrero, alienta a sus compañeros desde fuera por una lesión. En plena recta final del campeonato, la situación del ‘Depredador’ también abrió una interrogante sobre su continuidad para el 2027.

El encargado de referirse al tema fue Alfredo Arosemena, administrador de la institución ‘blanquiazul’, quien dio mayores alcances al respecto. “Paolo es un jugador importantísimo en el plantel, es un futbolista que une al equipo, es un ídolo de Alianza Lima. Yo no sé cuáles son los planes de Paolo porque supuestamente este era su año de retiro y hubiese sido espectacular que juegue lo más que se pueda y salga campeón”, declaró para El Comercio.

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La lesión modificó ese panorama. El también gerente general explicó que el problema físico del delantero se agravó y evitó precisar cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas. “Lamentablemente le ha recrudecido una lesión, y no sé cuántas semanas va a estar fuera. De momento, creo que las próximas dos fechas no va a jugar, pero espero que se recupere pronto y pueda estar en el equipo”, dijo.

Paolo Guerrero afronta su tercera temporada en su segunda etapa en Alianza Lima, con el que quiere salir campeón nacional. - créditos: Alianza Lima

La ausencia de Paolo Guerrero no altera la valoración que tiene el técnico Pablo Guede sobre su rol. Alfredo Arosemena remarcó que el veterano atacante fue considerado como titular cuando estuvo en condiciones físicas de competir.

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“El comando técnico no es que lo ha puesto a Paolo al final de los partidos, Paolo ha arrancado todos los partidos porque para nosotros es un jugador recontra importante. Es un líder, es símbolo de Alianza Lima. Está en manos de Paolo”, sostuvo.

La postura de Alianza Lima sobre la continuidad de Paolo Guerrero

Alfredo Arosemena remarcó que la intención de Alianza Lima es extender el vínculo de Paolo Guerrero. “Nosotros siempre vamos a apoyar a Paolo, y vamos a querer contar con Paolo. Sería espectacular (que decida seguir), pero ese ya es un tema que todavía no lo hemos hablado”, acotó.

Eso sí, el club todavía no abrió una conversación formal con el ‘Depredador’ debido a que en Matute están enfocados en terminar el Torneo Clausura de la mejor manera. “Estamos súper enfocados en el campeonato, no lo hemos hablado con casi ningún jugador que está por vencer su contrato porque estamos recontra enfocados y, además, porque la mayoría de nuestra plantilla tiene contrato hasta finales de 2027 o 2028″, agregó el gerente general ‘íntimo’.

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Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

Los jugadores de Alianza Lima que terminan contrato a fines del 2026

Paolo Guerrero integra un grupo de nueve futbolistas de Alianza Lima cuyos contratos finalizan al cierre de 2026. La lista también incluye a Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Mateo Antoni, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Cristian Neira, Ángel de la Cruz y Jhoao Velásquez.

La situación contractual de cada caso será evaluada por la dirigencia una vez que termine la campaña. La continuidad del ‘Depredador’ concentra buena parte de la atención por su historia con el club y por la incertidumbre sobre el final de su carrera.

Gaibor y Pavez aparecen entre los nombres con mayor presencia en la temporada. Ambos tienen un lugar relevante en el funcionamiento del equipo, por lo que sus situaciones estarán entre las prioridades de la planificación. El caso de Antoni presenta una condición distinta, ya que llegó cedido desde Argentinos Juniors y la entidad ‘victoriana’ cuenta con una opción de compra.

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Los demás futbolistas afrontan un escenario abierto. Las decisiones dependerán de las necesidades del comando técnico, el balance de la campaña y las conversaciones que la dirigencia inicie tras la disputa de la Liga 1.