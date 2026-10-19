Fonavi: Piden S/929 millones en Presupuesto público 2027 por falta de dinero para devoluciones

Fonavi no tiene asegurado aún montos para el 2027, y miles de exaportantes no recibirían su dinero. - Crédito Fenaf Perú

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Las devoluciones del Fonavi peligran. En un nuevo ofico enviado al Senado, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha pedido que se incluya en el Presupuesto Público S/929 millones para continuar con estos pagos en 2027.

Como se sabe, la Comisión Ad Hoc se encarga de aprobar los grupos de pago para nuevas devoluciones de aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado al cual miles de trabajadores aportaron sin ver mayor beneficio.

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Si bien los dos grupos de pagos que están aún pendientes este año ya tienen presupuesto asegurado, aún falta el dinero que se necesitaría para continuar con la devolución de aportes. Para el 2027 se proyecta pagar a 290 mil exfonavistas, pero se necesita el dinero.

Mientras, hay dinero esperando en el Banco de la Nación por exfonavistas que no se han acercado a cobrar. - Crédito Fenaf Perú

Presupuesto para el Fonavi

A la fecha, ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni la Presidencia del Consejo de Ministros han incluido ni en el proyecto de Ley de Presupuesto Público ni en el de Endeudamiento artículos con presupuesto detallado para las devoluciones del Fonavi.

“A la solicitud de la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Comisión Ad Hoc autorizó a su Secretaría Técnica de Apoyo remitirle las propuestas de artículos para la asignación e inclusión de la partida presupuestal destinada al servicio de la deuda pública del Fonavi”, explica la Fenaf Perú en la misiva.

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Así, las propuestas de artículos presentadas son las siguientes:

La Implementación de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1359, hasta por la suma de S/329 millones La asignación de recursos en el Pliego de la PCM para atender parte de los pasivos del Estado con el Fonavi administrado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, hasta por la suma de S/600 millones.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en octubre. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Estos recursos permitirán, el próximo año, atender el pago al menos de 290 mil fonavistas, teniendo en cuenta los datos estadísticos históricos”, se aclara,

Asimismo, se hace hincapié en que a la fecha hay más de 883 mil fonavistas a los que se les debe efectuar su pago por un monto estimado de S/3.198 millones. Es decir, hacia el futuro, más allá del 2027, las devoluciones del Fonavi seguirán dándose

¿Y los pagos de este año?

Este año aún está por programarse los pagos del Reintegro 6 y la Lista 23. ¿De qué se tratan estos pagos?

El Reintegro 6 es un grupo de pago dirigido a exfonavistas que ya hayan recibido algún pago por una de las listas anteriores

La Lista 23 es un grupo de pago dirigido a exfonavistas que no hayan recibido ni un solo sol de devoluciones anteriores y no hayan sido contemplados en estos padrones.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Como informar, aún hay un monto por cancelar por el MEF que asciende a S/384 millones 458 mil 616. Como se sabe, “este monto debió ser transferido en el mes de junio a la Comisión Ad Hoc para la programación del Sexto Grupo de Reintegro (proyectado para julio) y del 23° Grupo de Pago, previsto para diciembre".

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“Sin embargo, el MEF al no transferir el dinero en forma oportuna y célere, obligará a la Comisión Ad Hoc a retardar drásticamente la programación de los grupos de pago, perjudicando la programación del proceso de devolución para cerca de 160 mil fonavistas adultos mayores, que están a la espera de la devolución de su dinero en los dos grupos que se debían programar para este año 2026″, se añade.