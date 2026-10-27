Mario Hart responde tras ampay con Shirley Arica y reafirma que solo son amigos: “No tiene nada de malo lo que se ve en las imágenes”

Durante la emisión del programa Sin que decir, Mario Hart y los panelistas dialogan sobre la difusión de unas imágenes junto a Shirley Arica. Hart detalla las circunstancias en las que coincidieron durante una reunión y posterior caminata nocturna, precisando que se trata únicamente de una relación de amistad y descartando cualquier conducta comprometedora.

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Mario Hart se pronunció sobre el ampay que protagonizó con Shirley Arica y descartó que las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme evidencien un vínculo sentimental entre ambos. El piloto y conductor sostuvo que mantiene una amistad con la modelo y que no tiene motivos para sentirse incómodo por haber sido captado durante una salida nocturna.

El 27 de octubre, durante la emisión de Sin + Que Decir, Hart respondió a los cuestionamientos surgidos después de que el espacio de espectáculos mostrara imágenes de una reunión en la que aparece junto a Arica y Luciana Roy. El reportaje registró el momento en que el deportista ingresó al condominio de la influencer y se retiró solo pocos minutos después.

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El conductor afirmó que no tiene reparos en ser visto con sus amigas. “Cuando tienes la conciencia tranquila de que no has hecho nada, no tienes por qué incomodarte. Si yo salgo con amigas, porque Luciana y Shirley son mis amigas, no tiene nada de malo y es lo que se ve en las imágenes”, manifestó en su programa.

Mario Hart se pronuncia frente a un micrófono respecto de las grabaciones en las que aparece en compañía de Shirley Arica.

Hart explicó que el encuentro surgió a partir de una invitación del entorno de la exchica reality. Según relató, el sábado por la noche recibió un mensaje de Ramiro, mánager de Shirley Arica, quien le comunicó que habría una reunión. El conductor señaló que en ese momento estaba acompañado por Luciana Roy y que ambos decidieron asistir.

“El sábado en la noche me escribe Ramiro, mánager de Shirley, diciendo que había una reunión. Yo estaba con Luciana y fuimos”, explicó el también piloto de carreras ante sus compañeros de conducción.

Israel Dreyfus cuestionó a Hart por exponerse en la vía pública, debido a la posibilidad de que las cámaras de un programa de espectáculos lo siguieran. El conductor respondió que no ve inconveniente en aparecer en esas circunstancias si su conducta no contradice lo que afirma sobre la relación que tiene con Arica.

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El piloto Mario Hart interviene frente a los micrófonos de un programa digital junto a otros conductores para responder sobre las imágenes difundidas con Shirley Arica.

“¿Cuál es el problema? ¿Tú no sales a juerguear con tus amigas?”, le preguntó a Dreyfus. Luego, insistió en que no intentó ocultarse porque considera que no ocurrió nada comprometedor durante la salida. “Si no tienes ningún temor a que te ampayen porque sabes perfectamente que es una amiga, no hay ningún problema en hacerlo”, sostuvo.

Hart también se refirió al momento en que dejó a Shirley Arica en su vivienda. Según indicó, decidió acompañarla hasta la puerta, se retiró caminando y no permaneció en el departamento. “Por eso me voy caminando, la dejo en su casa y me voy”, agregó.

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La salida nocturna de Shirley y Mario

Mario Hart y Shirley Arica quedaron en el centro de los comentarios luego de que Magaly TV La Firme difundiera un informe sobre una salida nocturna que terminó en el condominio de la modelo. Las imágenes mostraron que ambos asistieron a una discoteca junto a Luciana Roy antes de dirigirse al inmueble.

De acuerdo con el reportaje, los tres fueron vistos en un local nocturno cerca de las 3:00 a. m. Cerca de una hora después, Arica llegó a su departamento acompañada por Hart, mientras Roy ya no aparecía con ellos.

Las cámaras registraron el arribo de ambos al condominio alrededor de las 4:11 a. m. Hart advirtió la presencia del equipo del programa y abrió la puerta para que la influencer ingresara al edificio. La visita, según las imágenes difundidas, duró cerca de diez minutos.

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Un avance del programa televisivo Magaly TV La Firme presenta a Shirley Arica y Mario Hart cuando se dirigen de noche hacia el ingreso de una vivienda.

Tras ese lapso, el exparticipante de Combate salió solo del condominio. Hart reconoció que las imágenes pueden dar lugar a interpretaciones, aunque reiteró que no hubo una situación distinta a una salida entre amigos. “Yo entiendo que se puede prestar para muchas cosas, que se especule y se creen cuentos e historias”, expresó.