Perú

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

La icónica banda canadiense alista su regreso a nuestro país con un encuentro inolvidable con su público. Conoce todos los detalles aquí

Cinco hombres vestidos con ropa negra posan de pie y colgados en la barandilla de un puente peatonal de madera y metal
Los integrantes de la banda canadiense Simple Plan posan en una estructura metálica antes de su presentación en Lima.
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Simple Plan volverá a Lima después de 10 años con un concierto programado para el 6 de mayo en Costa 21, donde compartirá escenario con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket y tendrá una etapa de preventa exclusiva con tarjetas Interbank.

La banda canadiense regresará al Perú como parte de una fecha que reunirá a referentes internacionales y locales del pop punk y el rock alternativo. El anuncio confirma una nueva presentación de Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre ante el público peruano, que volverá a escuchar en vivo parte del repertorio que acompañó a una generación desde comienzos de los años 2000.

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Simple Plan construyó una trayectoria de más de 25 años con canciones como “Welcome to My Life”, “Perfect”, “I’m Just a Kid”, “Addicted”, “Shut Up!”, “Untitled (How Could This Happen to Me?)”, “Summer Paradise” y “Jet Lag”. Varios de esos temas forman parte de los clásicos de la agrupación y suelen integrar sus presentaciones en directo.

Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años:
Simple Plan vuelve a Lima después de 10 años:

La fecha en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde de San Miguel, contará también con la participación de All Time Low. La banda estadounidense se sumará al cartel con su catálogo de pop punk, que incluye canciones como “Dear Maria, Count Me In”, “Weightless” y “Monsters”.

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El componente peruano estará a cargo de 6 Voltios, uno de los grupos de punk rock con mayor recorrido en la escena local. La agrupación compartirá la jornada con Gamepad, que completará la programación anunciada para el concierto.

El espectáculo marcará el reencuentro de Simple Plan con sus seguidores en Lima tras una década sin presentaciones en el país. La producción todavía no ha informado los precios de las entradas ni las zonas que estarán disponibles para el público.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Simple Plan en Lima se realizará los días 30 y 31 de octubre a través de Teleticket.

Durante esas dos fechas, los usuarios que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a hasta 15% de descuento, según la información difundida por la producción del evento. El beneficio estará sujeto a las condiciones que se publiquen en la plataforma de venta.

Cuatro hombres vestidos de negro se ubican en los escalones y barandillas de una escalera interior con paredes claras
Los cuatro integrantes del grupo Simple Plan posan en una escalera de concreto antes de su presentación en Lima.

Los interesados deberán revisar la página oficial del evento en Teleticket antes de la apertura de la preventa. Allí se habilitará la información sobre las modalidades de ingreso, los términos del descuento con Interbank y la disponibilidad de entradas.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso de compra será digital mediante la plataforma de Teleticket. Para adquirir los boletos para el concierto de Simple Plan, los usuarios deberán seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de Teleticket.
  2. Crear una cuenta personal si todavía no se cuenta con un registro en la plataforma. Para ello, será necesario completar los datos solicitados y validar el correo electrónico mediante el enlace enviado por Teleticket.
  3. Confirmar el registro desde el correo electrónico. Ese paso habilita la cuenta para realizar compras de entradas.
  4. Buscar el evento de Simple Plan en el buscador de la plataforma o ingresar desde el banner que se habilite para el concierto.
  5. Acceder a la cola virtual. Teleticket asignará un turno de compra de acuerdo con el orden de ingreso de los usuarios. No se recomienda actualizar la página, ya que esa acción puede hacer que se pierda la posición asignada.
  6. Cuando llegue el turno, elegir la zona y el tipo de entrada disponible. La producción aún no ha informado qué sectores tendrá el recinto ni cuánto costarán los boletos.
  7. Seleccionar la entrada, continuar con el proceso de pago e ingresar los datos de la tarjeta. Quienes cumplan con las condiciones de la promoción podrán aplicar el beneficio de Interbank durante la preventa.
  8. Tras completar la operación, la confirmación de compra y los boletos digitales quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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