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Fonavi 2026: ¿Qué pasó con la devolución de aportes en agosto del Reintegro 6?

Las devoluciones de aportes al Fonavi no están confirmadas, dada la falta de presupuesto. Miles de exfonavistas ahora están en vilo

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Aún no se confirma el nuevo pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. - Crédito Fenaf Perú
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Este agosto no habría la devolución de aportes del Fonavi que buscaba implementar la Comisión Ad Hoc para el pago de estas deudas del Estado con los miles de exfonavistas que aportaron al extinto fondo de vivienda sin sacar mayor beneficio de este.

Como se recuerda, en agosto debería pagarse aportes al grupo llamado Reintegro 6, que iba a incluir como beneficiarios a fonavistas que ya recibieron una pago por una lista anterior (de la 1 a la 19). Esto, para avanzar con la devolución de los aportes que realizaron al fondo mientras laboraban.

Sin embargo, la asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha señalado que no tiene presupuesto suficiente para continuar con esta siguiente devolución, algo que viene alertando desde el año pasado. Por lo que no se programaría el pago para este grupo hasta nuevo aviso.

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Sobre el pago anterior, el reintegro 5, n programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de Fonavi. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Reintegro 6 sin pago

Dada la falta de presupuesto, con respecto a las fechas de pago tentativas que se tenían para la devolución de aportes del Fonavi este año “se mueve todo el cronograma”, según había resaltado Jorge Milla anteriormente a Infobae Perú.

Como se recuerda, este año se planeaba pagar el Reintegro 6 este agosto y la Lista 21 en diciembre, pero tras la falta de presupuesto para las devoluciones de los aportes que los exfonavistas realizaron al fondo estatal, ahora no se aventuran a poner nuevas fechas. “Esperemos que este nuevo Gobierno se preocupe más por cumplir con la Ley de devolución”, resaltó el representante de la Comisión Ad Hoc.

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Se debe resaltar que no se sabía aún cuál sería el rango de edades para considerar a los beneficiarios del Reintegro 6. Esto queda ‘en vilo’ mientras la Comisión Ad Hoc no tenga el presupuesto que consideran suficiente para avanzar con estos pagos. Pero ahora “se abriría una esperanza”.

Trabajador de la secretaría técnica del Fonavi y exfonavistas consultándole
Sin Reintegro 6 hasta nuevo aviso. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Fonavistas piden presupuesto a Keiko Fujimori

La Fenaf Perú se encuentra ya pidiendo al nuevo gobierno que cumpla con dar presupuesto para las devoluciones del Fonavi, sobre todo cuando anteriormente la congresista Rosángella Barbarán participó en la aprobación de la medida que cambiaba la Ley de devolución de aportes del Fonavi, permitiendo mayor beneficio para los exfonavistas.

“Señora Presidenta, el Artículo 38° de nuestra Constitución Política nos obliga a dar cumplimiento en forma célere y oportuna lo dispuesto en las Leyes 31173 y 31928, en tal razón le solicitamos disponga a los organismos competentes que en la elaboración del Presupuesto para el año fiscal 2027 se provean los recursos necesarios para devolverle su patrimonio a nuestros adultos mayores y contribuir a mitigar la situación de precariedad económica y social por la que atraviesan", resalta el pedido.

Así, “falta programar el sexto grupo de reintegro para el mes de agosto y el grupo de pago 23 para el mes de diciembre, pero, la Comisión Ad Hoc mantiene, en sus cuentas del sistema financiero, un saldo disponible que asciende a la suma de S/ 114 millones 877 mil 724,22, lo que es absolutamente insuficiente para financiar los grupos de pago mencionados, así como para atender los recursos de reconsideración presentados por los fonavistas, recursos que en algunos casos se han declarado fundados”, aclararon.

fonavista cobrando en el Banco de la Nación
Este año se ha pagado a beneficiarios del grupo Reintegro 5. - Crédito Banco de la Nación

Asimismo, los fonavistas recuerdan que el 28 de abril de 2026, la Comisión Ad Hoc, a través del Proyecto Especial Secretaría Técnica de Apoyo (adscrita a la PCM y creada por el D.S. N° 006-2012-EF), envió a la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia del Consejo de Ministros, el Oficio N° 000465-2026-PCM/PE-ST.01, conteniendo las propuestas de artículos para ser incorporados en el presupuesto consolidado que la Presidencia del Consejo de Ministros enviará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su incorporación en los Proyectos de Ley de Presupuesto y Endeudamiento Público del Sector Público para el Año Fiscal 2027.

Los artículos propuestos son:

  1. Para la Implementación de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1359, hasta por la suma de S/329 millones
  2. La asignación de recursos en el Pliego de la PCM para atender parte de los pasivos del Estado con el Fonavi administrado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, hasta por la suma de S/600 millones

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