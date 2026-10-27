La salud también se construye fuera de los hospitales

Una brigada del Ministerio de Salud administra una vacuna a un niño acompañado por su madre en una posta de atención móvil en una zona rural andina de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a la salud no depende únicamente de la existencia de establecimientos médicos. También está condicionado por la disponibilidad de profesionales, el costo de los tratamientos y otras barreras que pueden impedir que una persona reciba atención cuando la necesita. Frente a esta realidad, la responsabilidad de contribuir al bienestar de la población no recae exclusivamente en el sistema sanitario: también involucra a las instituciones educativas y a otros actores de la sociedad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 93,6 % de las mujeres de entre 15 y 49 años que reportaron padecer alguna enfermedad, señaló haber enfrentado algún problema para acceder a servicios de salud. Esta cifra evidencia la importancia de seguir buscando alternativas que acerquen la atención a las personas y contribuyan a reducir las barreras existentes.

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En ese contexto, iniciativas como los hospitales de campaña y las jornadas de atención comunitaria desde el sector privado pueden cumplir un papel importante. Al llevar servicios y orientación a espacios cercanos a la población, permiten atender necesidades concretas y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. Sin embargo, su valor no debería medirse únicamente por las atenciones realizadas, sino también por su capacidad para fomentar la prevención y orientar a las personas sobre cuándo buscar ayuda profesional.

El buque hospital Pisco de la Fuerza Naval Peruana realiza maniobras de atención médica y logística para fortalecer la respuesta ante emergencias climáticas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generar un impacto social positivo implica precisamente eso, pasar de reconocer una necesidad a actuar frente a ella. No se trata de desarrollar actividades aisladas, sino de impulsar acciones que respondan a las características de cada comunidad y que, en la medida de lo posible, tengan continuidad. Una jornada puede representar una primera oportunidad para recibir orientación, identificar una necesidad de salud o comprender la importancia de no postergar una consulta.

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La prevención es fundamental en este proceso. Muchas veces, las obligaciones laborales, familiares y económicas hacen que las personas releguen su bienestar hasta que una molestia se vuelve difícil de ignorar. Por ello, acercar información confiable y orientación profesional puede contribuir a que la población tome decisiones más oportunas. Esto requiere, además, reconocer que las iniciativas comunitarias complementan la atención sanitaria, pero no reemplazan la necesidad de contar con servicios de salud accesibles y adecuados.

Personal de EsSalud atiende a una devota en un puesto médico itinerante instalado en el Cercado de Lima durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: EsSalud)

Desde la formación de profesionales técnicos en salud, este compromiso adquiere otra dimensión. Preparar a quienes atenderán a la población implica desarrollar competencias técnicas, pero también sensibilidad frente a las distintas realidades sociales. La empatía, la escucha y el trato respetuoso son aspectos esenciales de una atención centrada en las personas.

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Las experiencias comunitarias pueden ayudar a fortalecer estas capacidades, siempre que la participación de los estudiantes se realice de acuerdo con sus competencias y bajo la supervisión correspondiente. El contacto con distintas necesidades permite comprender que detrás de cada atención hay una persona con circunstancias particulares y que el ejercicio profesional exige tanto preparación como responsabilidad.

Personal médico de EsSalud toma la presión arterial a una devota en un puesto de atención itinerante instalado por la procesión del Señor de los Milagros en Lima. (Foto: EsSalud)

Por eso, considero que el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades debe ocupar un lugar importante en la educación. Las instituciones pueden contribuir a conectar los aprendizajes con las necesidades de su entorno y a formar profesionales conscientes del impacto que su trabajo puede generar. Esta mirada también favorece una vocación de servicio que trascienda el desempeño laboral y se exprese en un compromiso permanente con la comunidad.

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Para avanzar, es necesario fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, organizaciones sociales, profesionales y entidades responsables de los servicios sanitarios. Sumar capacidades permite identificar necesidades, coordinar esfuerzos y promover intervenciones más pertinentes. También es importante evaluar los resultados y reconocer cuándo una situación requiere seguimiento, de modo que la atención inicial no se convierta en un esfuerzo sin continuidad.

Integrantes de una brigada del Ministerio de Salud de Perú caminan junto a una madre y su hijo por un sendero rural andino para llevar vacunas a viviendas aisladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas orientadas a generar un impacto social positivo no sustituyen las obligaciones del sistema de salud ni resuelven por sí solas las brechas de acceso. Su aporte consiste en sumar esfuerzos y acercar capacidades allí donde pueden ser útiles. Los hospitales de campaña son una expresión concreta de este compromiso, pero el desafío es más amplio: promover la prevención, formar profesionales con sensibilidad social y generar una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud.

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Una sociedad comprometida con el bienestar de sus integrantes no espera a que los problemas se agraven para actuar. Busca anticiparse, orientar y acercar oportunidades de cuidado a quienes las necesitan. De ahí la importancia de entender la sostenibilidad como un compromiso permanente y compartido, que trasciende las acciones puntuales y se traduce en iniciativas concretas que contribuyan al bienestar de las personas.