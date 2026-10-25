Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

El cantante ecuatoriano y bombero voluntario avanzó a la siguiente ronda tras convencer al jurado con su imitación del salsero puertorriqueño

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Desde Guayaquil hasta Lima, Steven de la Torre viajó 28 horas por tierra para participar en el casting de ‘Yo Soy’ con una imitación de Víctor Manuelle. El cantante ecuatoriano, que además trabaja como bombero voluntario en una unidad de rescate, llegó al programa tras recorrer primero el trayecto hacia Piura y luego continuar hacia la capital peruana.

El participante, de 36 años, contó que salió de Guayaquil rumbo a Piura, recorrido que tomó 12 horas. Después abordó otro bus hacia Lima, donde permaneció 16 horas más. El largo desplazamiento tuvo un objetivo concreto: presentar su propuesta artística ante el jurado del programa de imitaciones.

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“Soy Steven de la Torre, tengo 36 años y vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, expresó al inicio de su presentación. “Vengo cantando desde muy niño, desde los seis años, y toda mi vida ha sido la música”, agregó.

El concursante indicó que su personaje le permitió actuar en diversas ciudades y que llegó al Perú con la expectativa de avanzar dentro de la competencia. Tras interpretar a Víctor Manuelle, recibió la aprobación del jurado y pasó a la siguiente ronda del programa.

De Guayaquil a Lima para ingresar a ‘Yo Soy’

De la Torre explicó que su decisión de viajar al Perú respondió a su interés por cruzar fronteras con su trabajo musical. Aunque ya había participado en espacios de imitación en su país, señaló que asumió este casting como una nueva oportunidad.

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“Totalmente decidido, pues, a cruzar fronteras. Y es mi primera vez acá en Lima”, dijo durante la conversación previa a su actuación. El participante también contó que pasó por Piura antes de llegar a la capital y que quedó impresionado por los lugares que visitó y por la gastronomía peruana.

Consultado por sus primeras impresiones sobre el país, el ecuatoriano no dudó en destacar la cocina local. “La gastronomía peruana, excelente”, afirmó. Luego, añadió: “Es la mejor del mundo”.

El diálogo continuó cuando los integrantes del jurado quisieron conocer más detalles sobre su traslado. “¿Viniste por cielo o por tierra?”, le preguntaron. De la Torre respondió que viajó por tierra. Cuando reveló que el trayecto sumó 28 horas, las reacciones de sorpresa no tardaron en aparecer.

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“De Guayaquil a Piura, 12. Y de Piura a Lima, 16 horas”, detalló. El artista reconoció que pasó buena parte del recorrido sentado.

Steven de la Torre viajó desde Guayaquil hasta Lima para presentarse en el casting de Yo Soy como Víctor Manuelle

Es cantante y bombero voluntario en Ecuador

Además de su actividad artística, Steven de la Torre se desempeña como bombero voluntario en Ecuador. El concursante señaló que trabaja en una unidad de rescate, una labor que mereció el reconocimiento del jurado antes de su presentación.

“Soy cantante y me dedico a la unidad de rescate. Soy bombero voluntario en Ecuador”, explicó. De la Torre sostuvo que la música forma parte de su vida desde la infancia y que ha participado en distintos festivales desde que era niño.

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El imitador afirmó que comenzó a cantar a los siete años y que, pese a la experiencia acumulada, intenta enfrentar cada escenario como una primera oportunidad. “No me confío nunca porque siempre actúo como que si fuera la primera vez”, expresó.

Su trayectoria incluye una participación en Yo me llamo Ecuador, programa en el que consiguió el tercer lugar. Ante la pregunta por su desempeño en ese formato, respondió que le fue bien y que terminó como “ganador del tercer lugar”.

El comentario provocó una conversación sobre la importancia de valorar los resultados más allá del primer puesto. Los integrantes del jurado destacaron que una ubicación en el podio también representa un logro, sobre todo en competencias de alto nivel.

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Su vestimenta dio pistas sobre el personaje que interpretaría

Antes de escuchar su interpretación, los miembros del jurado intentaron adivinar al artista que De la Torre imitaría. Su estilo de vestir, el saco que llevaba puesto y algunos rasgos de su apariencia llevaron a Carlos Alcántara a deducir que se trataría de una figura vinculada a la salsa.

El actor señaló que tenía claro el género que cantaría. “Viene a cantar salsa”, comentó, mientras otros integrantes coincidían con la apreciación. El concursante escuchó las observaciones entre risas y esperó la indicación para iniciar su número musical.

La actuación de Steven de la Torre convenció al jurado de Yo Soy, que decidió darle el pase a la siguiente etapa. El participante continuará en competencia con su personaje de Víctor Manuelle. Su objetivo, según dijo antes de la presentación, es dar lo mejor de sí mismo y abrirse camino fuera de Ecuador con su imitación del salsero.

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