Las intensas lluvias en Tumbes ya inundan con casi 100 litros de agua cada metro cuadrado

La estación El Salto registró 99,3 milímetros de precipitación acumulada en un día en la región Tumbes. (Andina)

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La estación El Salto registró 99,3 milímetros de precipitación acumulada en un día, una cantidad equivalente a casi 100 litros de agua por cada metro cuadrado, en medio de las lluvias y tormentas eléctricas que afectaron a Tumbes por segundo día consecutivo.

El registro forma parte del reporte de precipitación acumulada entre las 7:00 del 26 de octubre y las 7:00 del 27 de octubre. La información difundida en la imagen de Senamhi señala que cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado.

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Las precipitaciones ocasionaron aniegos en calles y otros espacios de la región. La población afrontó una nueva jornada con acumulación de agua tras las lluvias registradas durante la madrugada, que estuvieron acompañadas de truenos y descargas eléctricas.

Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

Mayor acumulado

La estación meteorológica de El Salto encabezó los registros del periodo con 99,3 mm/día. En el mismo reporte, la estación Palmas, en Piura, alcanzó 66,6 mm/día.

En territorio tumbesino, Papayal acumuló 58,4 mm/día. Puerto Pizarro llegó a 43,3 mm/día y Puente Tumbes registró 41,8 mm/día, de acuerdo con el cuadro de precipitaciones acumuladas.

El reporte meteorológico de las 5:00 informó, además, que la estación de Puerto Pizarro acumuló 39,2 milímetros de lluvia. La estación Tumbes, ubicada en el Campamento Sede, registró 29,9 milímetros hasta las 4:00.

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Los registros corresponden a distintos momentos de medición. La gráfica de Senamhi presenta los acumulados diarios del periodo comprendido entre las 7:00 del 26 de octubre y las 7:00 del 27 de octubre, mientras que el reporte meteorológico consignó los valores disponibles durante la madrugada.

Las estaciones meteorológicas de Papayal y Puerto Pizarro registraron acumulados superiores a los 40 milímetros de agua. (Danny García)

Inundaciones en distintos sectores

La acumulación de agua afectó calles y puestos de la región. Las precipitaciones persistentes mantuvieron la preocupación en zonas vulnerables a inundaciones y ante las dificultades que el agua acumulada puede generar en las actividades cotidianas.

Las lluvias alcanzaron diversos puntos de Tumbes, con registros en estaciones ubicadas en Puerto Pizarro, Papayal, Puente Tumbes y El Salto. El mapa difundido junto con los datos de precipitación mostró también áreas con lluvias en sectores de Piura.

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El evento meteorológico se extendió sobre una parte amplia del territorio piurano, aunque los registros no alcanzaron los mismos niveles en todas las zonas evaluadas. La excepción fue la provincia de Ayabaca, donde se reportaron acumulados que destacaron frente a otros puntos de esa región.

La estación Palmas, situada en Piura, acumuló 66,6 milímetros de lluvia en un día. El dato quedó por debajo del registro de El Salto, pero por encima de los valores consignados para Papayal, Puerto Pizarro y Puente Tumbes.

Calles inundadas en Zarumilla, Tumbes, tras las fuertes lluvias de la madrugada. - Crédito: Danny García

Suspenden las clases

Las lluvias intensas con descargas eléctricas llevaron a la Unidad de Gestión Educativa Local de Zarumilla (UGEL Zarumilla) a suspender las clases presenciales en esa provincia. La medida dispuso que las instituciones educativas continúen de forma temporal bajo modalidad virtual.

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La UGEL Zarumilla pidió a los directores y equipos directivos que activen sus planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio educativo y el desarrollo de las actividades pedagógicas a través de los medios virtuales disponibles.

La decisión busca evitar que los estudiantes se trasladen por sectores con acumulación de agua. Entre los lugares afectados figura el asentamiento humano Campo Amor, además de diversas zonas del distrito de Aguas Verdes.

La Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET) inició el monitoreo de los colegios para revisar las condiciones de la infraestructura y determinar si alguno requiere intervención.

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Padres de familia de las zonas afectadas solicitaron atención de las autoridades frente a los aniegos y apoyo para las familias que atraviesan dificultades por las precipitaciones.