Perú

Las intensas lluvias en Tumbes ya inundan con casi 100 litros de agua cada metro cuadrado

La precipitación acumulada durante la madrugada generó acumulación de agua en calles y puestos, mientras las estaciones de la región registraron valores elevados entre el 26 y 27 de octubre

Emergencia en Tumbes por lluvias: 530 familias aisladas al activarse quebradas. (Foto: Andina)
La estación El Salto registró 99,3 milímetros de precipitación acumulada en un día en la región Tumbes. (Andina)
Guardar

La estación El Salto registró 99,3 milímetros de precipitación acumulada en un día, una cantidad equivalente a casi 100 litros de agua por cada metro cuadrado, en medio de las lluvias y tormentas eléctricas que afectaron a Tumbes por segundo día consecutivo.

El registro forma parte del reporte de precipitación acumulada entre las 7:00 del 26 de octubre y las 7:00 del 27 de octubre. La información difundida en la imagen de Senamhi señala que cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones ocasionaron aniegos en calles y otros espacios de la región. La población afrontó una nueva jornada con acumulación de agua tras las lluvias registradas durante la madrugada, que estuvieron acompañadas de truenos y descargas eléctricas.

Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.
Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

Mayor acumulado

La estación meteorológica de El Salto encabezó los registros del periodo con 99,3 mm/día. En el mismo reporte, la estación Palmas, en Piura, alcanzó 66,6 mm/día.

En territorio tumbesino, Papayal acumuló 58,4 mm/día. Puerto Pizarro llegó a 43,3 mm/día y Puente Tumbes registró 41,8 mm/día, de acuerdo con el cuadro de precipitaciones acumuladas.

El reporte meteorológico de las 5:00 informó, además, que la estación de Puerto Pizarro acumuló 39,2 milímetros de lluvia. La estación Tumbes, ubicada en el Campamento Sede, registró 29,9 milímetros hasta las 4:00.

PUBLICIDAD

Los registros corresponden a distintos momentos de medición. La gráfica de Senamhi presenta los acumulados diarios del periodo comprendido entre las 7:00 del 26 de octubre y las 7:00 del 27 de octubre, mientras que el reporte meteorológico consignó los valores disponibles durante la madrugada.

Calles inundadas en Zarumilla
Las estaciones meteorológicas de Papayal y Puerto Pizarro registraron acumulados superiores a los 40 milímetros de agua. (Danny García)

Inundaciones en distintos sectores

La acumulación de agua afectó calles y puestos de la región. Las precipitaciones persistentes mantuvieron la preocupación en zonas vulnerables a inundaciones y ante las dificultades que el agua acumulada puede generar en las actividades cotidianas.

Las lluvias alcanzaron diversos puntos de Tumbes, con registros en estaciones ubicadas en Puerto Pizarro, Papayal, Puente Tumbes y El Salto. El mapa difundido junto con los datos de precipitación mostró también áreas con lluvias en sectores de Piura.

El evento meteorológico se extendió sobre una parte amplia del territorio piurano, aunque los registros no alcanzaron los mismos niveles en todas las zonas evaluadas. La excepción fue la provincia de Ayabaca, donde se reportaron acumulados que destacaron frente a otros puntos de esa región.

La estación Palmas, situada en Piura, acumuló 66,6 milímetros de lluvia en un día. El dato quedó por debajo del registro de El Salto, pero por encima de los valores consignados para Papayal, Puerto Pizarro y Puente Tumbes.

Calles inundadas en Zarumilla
Calles inundadas en Zarumilla, Tumbes, tras las fuertes lluvias de la madrugada. - Crédito: Danny García

Suspenden las clases

Las lluvias intensas con descargas eléctricas llevaron a la Unidad de Gestión Educativa Local de Zarumilla (UGEL Zarumilla) a suspender las clases presenciales en esa provincia. La medida dispuso que las instituciones educativas continúen de forma temporal bajo modalidad virtual.

La UGEL Zarumilla pidió a los directores y equipos directivos que activen sus planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio educativo y el desarrollo de las actividades pedagógicas a través de los medios virtuales disponibles.

La decisión busca evitar que los estudiantes se trasladen por sectores con acumulación de agua. Entre los lugares afectados figura el asentamiento humano Campo Amor, además de diversas zonas del distrito de Aguas Verdes.

La Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET) inició el monitoreo de los colegios para revisar las condiciones de la infraestructura y determinar si alguno requiere intervención.

Padres de familia de las zonas afectadas solicitaron atención de las autoridades frente a los aniegos y apoyo para las familias que atraviesan dificultades por las precipitaciones.

Temas Relacionados

Lluvias en PerúTumbesSenamhiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Señor de los Milagros: conoce los desvíos del Metropolitano por su cuarto recorrido por las calles de Lima

Varias estaciones cerrarán de forma temporal este miércoles 28 de octubre, mientras la procesión avance por las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte en el centro de Lima

Señor de los Milagros: conoce los desvíos del Metropolitano por su cuarto recorrido por las calles de Lima

Perupetro adjudica bloque a SPT Energy con inversión de USD 400 millones, ¿cuántos barriles producirá?

El lote talareño tendrá un nuevo operador desde el vencimiento del contrato vigente, en paralelo con la evaluación técnica de otra área ubicada entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, precisó la agencia

Perupetro adjudica bloque a SPT Energy con inversión de USD 400 millones, ¿cuántos barriles producirá?

Conciertos y fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Halloween y el Día de la Canción Criolla tendrán salsa, música criolla, reguetón y fiestas retro en distintos puntos de Lima.

Conciertos y fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ conocieron el calendario de los encuentros con las ‘rojinegras’ en busca de la clasificación a la final del Torneo Clausura. Entérate de los detalles de los cruciales cotejos

Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este 28 de octubre y dónde inicia su recorrido?

La cuarta salida procesional de 2026 contempla un itinerario por diversas avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de paradas en establecimientos de salud

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este 28 de octubre y dónde inicia su recorrido?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso recorta sus gastos y ahorra más de 300 millones de soles: Monto será transferido al Gobierno de Keiko Fujimori

Congreso recorta sus gastos y ahorra más de 300 millones de soles: Monto será transferido al Gobierno de Keiko Fujimori

PJ rechaza, por ahora, intento de Martín Vizcarra para anular acusación del caso Richard Swing

Ministro Luis Galarreta estará a cargo del Despacho Presidencial durante los viajes de Keiko Fujimori al extranjero

Piden que la Comisión de Ética investigue a la diputada Catherine Palomino por presuntamente exigir dinero a alcaldes

Ley de gratificación CAS: TC admite demanda de inconstitucionalidad contra parte de la norma

ENTRETENIMIENTO

Conciertos y fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Conciertos y fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Murió Komanche, el streamer salvadoreño cuya partida impactó a la comunidad digital peruana

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Simple Plan vuelve a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su esperado concierto

Mario Hart responde tras ampay con Shirley Arica y reafirma que solo son amigos: “No tiene nada de malo lo que se ve en las imágenes”

DEPORTES

Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Presidente de Géminis dio fuerte opinión sobre la polémica en Alianza Lima vs Regatas: “La Federación debe emitir una resolución”

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Administrador de Alianza Lima hizo importante anuncio sobre la continuidad de Paolo Guerrero para el 2027: “No sé cuáles son sus planes”

‘China’ Eve habla del crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y su nivel con Géminis: “Estoy como un niño que recién empieza a caminar”