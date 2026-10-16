Fonavi: Llaman a cobrar a 153 mil beneficiarios al Banco de la Nación, pendientes de reintegros 1 al 5

Algunos fonavistas de las listas 1 a la 22 podrían no haber cobrado sus montos aún. - Crédito Fenaf Perú

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¿Sabías que los aportantes al extinto fondo de vivienda del Estado, el Fonavi, pueden recibir devoluciones de sus aportes si se consideró que no han salido beneficiados por este mecanismo? Así, la Comisión Ad Hoc, grupo que se ha formado para viabilizar estos pagos, lleva año ordenando los padrones que efectivamente autorizan las devoluciones.

Por eso, algunos exfonavistas han podido cobrar dado que salieron en uno de los padrones de pago. Pero hay casos en que hasta ahora algunos beneficiarios no se han enterado que tienen pagos que pueden cobrar.

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Como se sabe, se han implementado ya 6 grupos de reintegro, en los cuales se ha devuelto parte de sus dinero a fonavistas por millones de soles. Pero, como informó la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) aún faltan 153 mil 976 beneficiarios que se acerquen a cobrar, dado que su dinero ya les espera en el Banco de la Nación.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pagos a fonavistas

Ya ha se ha pagado a 536 mil 885 beneficiarios de los grupos de reintegro, del 1 al 5 —entre exfonavistas y herederos— en el marco de las devoluciones del Fonavi.

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Como se sabe, estos grupos se caracterizan porque son para exaportantes que ya han recibido algún pago anterior por una de las listas y ahora se avanza con la devolución de su dinero en esta nueva etapa, llamada reintegro.

Del total de 690 mil 861 fonavistas que integran los padrones, aún faltan pagar a 153 mil 976, cuyos montos ya esperan el Banco de la Nación.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Link para revisar pago del Fonavi

Así, para saber si tienes un cobro pendiente del Fonavi solo necesitas tu DNI? Asimismo, si es que eres heredero de un exfonavista fallecido podrás revisar la información de tu familiar con el número de su DNI.

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Para revisar si tienes un cobro pendiente, coloca tu DNI en el siguiente link y consulta. Si eres exaportante del Fonavi será tu DNI, o el DNI de tu familiar que aportó si eres heredero: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Si has recibido algún pago anteriormente o salido en una lista anterior, puedes saber si te toca el último pago del reintegro. En este caso, el del grupo 5 es se puede revisar en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Se debe apuntar que la Fenaf Perú puso en conocimiento de todos los fonavistas a nivel nacional el estado actual del proceso de devolución. “Según los últimos reportes oficiales al 31 de agosto de 2026, una gran cantidad de beneficiarios que ya figuran en las listas aptas aún no se han acercado a cobrar su dinero en el Banco de la Nación”, aclararon.

Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Es por esto que hicieron un “un llamado urgente a verificar sus nombres y hacer efectivo su cobro!”.

Los fonavistas que tienen dinero esperando

Según revelan los datos de los exfonavistas que han cobrado y los que tienen cobro pendiente y aún no se acercan al Banco de la Nación a cobrar, se dividen en dos grandes grupos

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En los grupos de reintegro , del grupo 1 al 5 han cobrado 690 mil 861, pero faltan 153 mil 976 que se acerquen a cobrar

En las listas de pago (de la 1 a la 22) ya han cobrado 1 millón 279 mil 355 exaportantes y faltan cobrar 87 mil 583.