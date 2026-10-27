Perú

Misa del papa León XIV en Las Palmas: los requisitos para que los extranjeros ingresen a la ceremonia del 16 de noviembre

La organización indicó que los asistentes de otros países deberán registrarse en Ticketmaster Perú y acreditar su identidad con el documento declarado al solicitar el boleto

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)
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Los ciudadanos extranjeros también podrán asistir a la misa del papa León XIV prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Alrededor de 1.2 millones de personas llegarán hasta el recinto para el encuentro con el sumo pontífice.

La información difundida por el Arzobispado de Lima establece que las entradas serán nominales e intransferibles. Cada asistente deberá registrar sus datos personales al momento de solicitar el boleto y luego acreditar su identidad en los controles de acceso.

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¿Cuáles son los requisitos?

El procedimiento será el mismo para peruanos y extranjeros. La diferencia estará en el documento que deberá mostrarse el día de la ceremonia: los ciudadanos de otros países podrán identificarse con el pasaporte o el carné de extranjería, según el dato consignado durante la inscripción.

Cabe precisar que, cientos de personas llegarán de otros países y regiones solo para la misa del papa.

Tres personas sentadas tras una mesa con letreros de identificación frente a un panel con logotipos del Arzobispado de Lima
El cardenal Carlos Castillo, monseñor Guillermo Elías y Anlly Condeña informan sobre el acceso a la misa del papa León XIV en Lima. (Infobae / Carlos Díaz)

Las entradas se solicitarán por Ticketmaster Perú entre el 5 y el 8 de noviembre

Los interesados deberán ingresar a la plataforma Ticketmaster Perú desde un celular o computadora. Quienes no cuenten con una cuenta tendrán que crear un usuario con correo electrónico y contraseña antes de continuar con la solicitud.

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Luego deberán buscar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”, seleccionar la categoría de público general y elegir la cantidad de entradas. Solo se podrá adquirir un boleto por persona, de acuerdo con las indicaciones expuestas por la organización.

La asignación dependerá de la disponibilidad de los sectores habilitados. El solicitante deberá escoger un bloque o sector y recibirá la confirmación una vez que finalice el proceso en la plataforma.

Un pontífice con muceta roja ora de perfil junto a la inscripción en letras mayúsculas ¡LIMA! ABRAMOS EL CORAZÓN sobre fondo beige
Un cartel convoca a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas con un mensaje dirigido a los fieles de Lima. (YouTube)

Ingreso supervisado

El día de la ceremonia, cada persona deberá presentar el documento de identidad con el que obtuvo su entrada digital. Para los asistentes peruanos, el requisito será el Documento Nacional de Identidad (DNI); para los extranjeros, el pasaporte o carné de extranjería.

El documento deberá coincidir con los datos registrados en la entrada, ya que los boletos no podrán transferirse a otra persona. También se advierte que no habrá reingreso después de haber accedido al recinto.

La ceremonia está programada para las 10:30 en la Base Aérea Las Palmas. El Arzobispado de Lima indicó que las entradas se entregarán sin costo y pidió evitar canales de reventa.

Seguridad del papa León XIV

La visita del papa León XIV al Perú contará con un operativo especial que reunirá a la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad de la Santa Sede. El Gobierno creó comandos unificados para coordinar la protección del pontífice, las delegaciones oficiales y los miles de fieles que asistirán a sus actividades entre el 11 y el 16 de noviembre.

El plan contempla vigilancia en aeropuertos, terminales terrestres, vías de acceso, sedes diplomáticas, templos y espacios donde se realizarán encuentros públicos. Las autoridades prevén reforzar el resguardo en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en el itinerario papal.

La Policía Nacional desplegará unidades de Operaciones Especiales, Inteligencia, francotiradores y la Sub Unidad de Acciones Tácticas. Las Fuerzas Armadas apoyarán en la seguridad de puntos estratégicos y en el control de espacios vinculados con los desplazamientos del Santo Padre.

Por otro lado, prevé reunirse con sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero y de otras estructuras de la Iglesia durante su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede señaló que estos encuentros apuntan a expresar cercanía con las víctimas, escuchar sus testimonios y fortalecer medidas de prevención y reparación dentro de la institución.

En el caso peruano, 33 víctimas y sobrevivientes del extinto Sodalicio de Vida Cristiana solicitaron una audiencia con el Pontífice durante su visita.

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