El mercado de servicios de inteligencia artificial en Perú superaría los USD 202 millones en 2030

El sector financiero concentra el 41,2% del gasto especializado en servicios de inteligencia artificial en el país.

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El mercado peruano de servicios de inteligencia artificial (IA) crecería más de tres veces hacia 2030, al pasar de USD 59,7 millones en 2025 a más de USD 202 millones, de acuerdo con un estudio elaborado para SONDA. La proyección supone una tasa de crecimiento anual promedio de 27,6% durante los próximos cinco años.

El segmento había movilizado USD 39,4 millones en 2023 y registró un avance de 18,9% en 2025. Para 2026, el estudio prevé una expansión de 41,3%, en un escenario donde más compañías dejan atrás las pruebas iniciales y llevan estas herramientas a procesos de mayor escala.

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La cifra corresponde exclusivamente a los servicios especializados de implementación, integración y gestión de soluciones. El gasto total en inteligencia artificial, que incluye hardware, software y servicios, llegó a USD 496,9 millones en Perú durante 2025.

Aunque los servicios todavía representan una porción reducida de esa inversión total, su crecimiento apunta a una mayor demanda de proveedores capaces de integrar herramientas de IA con las operaciones y los sistemas que ya utilizan las empresas.

La atención al cliente y los centros de contacto lideraron las inversiones en casos de uso con USD 104,5 millones en 2025.

El sector financiero concentra el 41,2% del gasto en servicios de IA

El sector financiero lidera el uso de estos servicios. Según el estudio, concentra el 41,2% del gasto por actividad económica sobre un mercado valorizado en USD 91,1 millones. Retail y servicios ocupan el segundo lugar, con 23,9%, seguidos por manufactura y recursos, con 18,9%.

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Más atrás aparecen salud, con 6,1%; el sector público, con 5,8%; e infraestructura y energía, con 4,1%. La posición de la industria financiera se vincula con la digitalización de la atención a clientes, la gestión de riesgos y la detección de fraudes.

Héctor Bravo, director regional de Tecnologías Disruptivas de SONDA, sostuvo que las entidades financieras lograron vincular la IA con objetivos operativos concretos. “El sector financiero está marcando el ritmo de adopción porque ha logrado conectar la inteligencia artificial con la gestión del riesgo, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente”, señaló.

El ejecutivo agregó que la adopción podría extenderse a actividades productivas en otros sectores, donde las empresas buscan rediseñar procesos y acelerar la toma de decisiones.

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Las operaciones de tecnologías de la información y la planificación de ventas figuran entre las principales áreas de aplicación empresarial.

La atención al cliente encabeza la inversión en aplicaciones de IA

La atención al cliente y los centros de contacto aumentados por inteligencia artificial reúnen el mayor gasto entre los principales casos de uso en el país. Esa categoría acumuló USD 104,5 millones en 2025, dentro de un mercado de USD 429,9 millones destinado a las principales aplicaciones de IA.

Le siguieron las operaciones y la optimización de tecnologías de la información, con USD 48,5 millones; la planificación de ventas, con USD 36,7 millones; el desarrollo de software potenciado por IA, con USD 32,2 millones; y las operaciones de recursos humanos, con USD 30,7 millones.

Los datos muestran que la tecnología se extiende a áreas internas de las organizaciones, más allá de los canales de atención y las tareas comerciales. La búsqueda de productividad, reducción de costos y capacidad de respuesta aparece entre los motivos que explican esta expansión.

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“Las primeras inversiones estuvieron orientadas a automatizar tareas específicas. Ahora las organizaciones buscan incorporar la IA en procesos de mayor complejidad”, afirmó Bravo.

El 36,8% de las empresas peruanas avanzó hacia la fase de implementación de soluciones de inteligencia artificial en 2026.

Más empresas pasan de las pruebas a soluciones ya desplegadas

Según IDC IT Investment Trends 2026, el 21,1% de las organizaciones peruanas consultadas ya tiene soluciones de inteligencia artificial implementadas. Otro 36,8% las incorpora durante este año y cerca de 23% desarrolla pruebas de concepto.

La evolución plantea retos para las compañías, entre ellos la calidad y gobernanza de los datos, la conexión con sistemas previos, la ciberseguridad y la falta de profesionales especializados.

La seguridad de tecnologías de la información y de la nube encabeza las prioridades de inversión para 2026, con 40,4% de menciones. Le siguen inteligencia artificial y aprendizaje automático, con 24,6%, la IA agéntica, con el mismo porcentaje, y la IA generativa, con 19,3%.

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El informe ubica a la escasez de talento en IA, nube y ciberseguridad como uno de los principales límites para escalar las iniciativas. El mercado de servicios de IA aún representa una fracción de los USD 1.935 millones que mueve la industria de servicios de tecnologías de la información en Perú, pero registra una expansión superior a la de otros segmentos del sector.