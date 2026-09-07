Premier Luis Galarreta califica de “desliz” y “torpeza” el selfi de Rafael Belaúnde tras masacre y secuestro en Trujillo

Galarreta calificó de “desliz” y “torpeza” el selfi publicado por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, tras su visita a Trujillo, escenario de un ataque que dejó cuatro asesinados y un empresario minero secuestrado

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificó este domingo de “desliz” y “torpeza” el selfi que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, publicó en sus redes sociales tras regresar de Trujillo (La Libertad), donde un empresario minero fue secuestrado en un ataque armado que dejó cuatro personas asesinadas.

En declaraciones al diario El Comercio, Galarreta intentó atenuar las críticas por la fotografía difundida por Belaúnde en X (antes Twitter) y rechazó que el episodio evidencie una falta de rumbo o coordinación en el Gobierno.

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“Es un tema más personal para él. Yo creo que él entendió que es mejor no hacer ese tipo de cosas porque es un tema bastante complicado (...), pero eso no te dice que el Gobierno está desenfocado, no está organizado, no tiene un norte”, afirmó.

“Creo que hay errores ya de carácter individual, si quieres anecdótico o de torpeza, (...) pero de ahí a magnificar eso, como siento que algunos lo están haciendo para decir que el Gobierno no tiene rumbo, es un poco exagerado”, agregó.

El jefe del gabinete afirmó que las controversias protagonizadas por integrantes del Ejecutivo ya fueron zanjadas y aseguró que mantiene comunicación permanente con los ministros

Galarreta explicó que la presencia de Belaúnde en La Libertad respondió a la necesidad de evaluar, entre otras medidas, posibles operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad, así como asuntos relacionados con ciudadanos venezolanos en situación irregular, infraestructura militar y establecimientos penitenciarios.

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“Se está trabajando y no hay descoordinación”, aseguró al defender que los ministros puedan expresar posiciones diferentes. “El gabinete es un colegiado político. No es un convento, no es un cuartel, todo el mundo puede opinar”, sostuvo.

Añadió que las declaraciones individuales de algunos integrantes del Ejecutivo que generaron controversia ya fueron “zanjadas” y que mantiene comunicación constante con todos, sin necesidad de exponerla en público.