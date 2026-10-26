Perú

Moody’s prevé que las emisiones de deuda en Perú crecerán hasta 7% en 2026: ¿qué las gatilla?

La calificadora atribuyó el repunte de las emisiones corporativas a la mayor confianza empresarial tras las elecciones generales

Las entidades financieras concentraron entre 60% y 80% de las colocaciones en el mercado de capitales peruano.
Las entidades financieras concentraron entre 60% y 80% de las colocaciones en el mercado de capitales peruano.
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Las colocaciones de instrumentos públicos de deuda en el mercado local aumentarían entre 5% y 7% en 2026, según las proyecciones de Moody’s Local Perú, que anticipa condiciones de financiamiento más exigentes para 2027 por las tasas de interés, la inflación, los riesgos geopolíticos y un eventual Fenómeno El Niño.

El informe, elaborado por los analistas Jesús D. Castro, Alisson Neyra, Juan Carlos Alcalde y Jaime Tarazona, señala que el mercado peruano de capitales aún no recupera los niveles de emisiones observados antes de la pandemia. En 2019, los instrumentos inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores sumaron S/ 11.860 millones.

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Durante 2025, las emisiones inscritas alcanzaron S/ 14.105 millones, el mayor monto del período evaluado. La calificadora atribuyó ese resultado a la decisión de los emisores de asegurar recursos antes de la volatilidad asociada a las elecciones generales de 2026. Hasta septiembre de este año, las colocaciones de oferta pública acumulaban S/ 5.347 millones.

El mercado mantiene una alta concentración en entidades bancarias y financieras, que representaron entre el 60% y el 80% de las colocaciones en los últimos años. También participaron empresas de servicios públicos e industriales.

Moody’s Local Perú proyectó que las colocaciones de deuda pública crecerán entre 5% y 7% durante 2026.
Moody’s Local Perú proyectó que las colocaciones de deuda pública crecerán entre 5% y 7% durante 2026.

Las tasas elevadas reducen el margen frente al crédito bancario

El escenario de financiamiento cambió el 16 de septiembre de 2026, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia al rango de 3,75%-4,00%, desde el nivel previo de 3,50%-3,75%. Fue el primer incremento desde julio de 2023.

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La decisión respondió a una inflación que permaneció por encima de la meta del 2%, en un contexto de mayores precios del petróleo y los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

En Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo la tasa de referencia en 4,25% hasta septiembre, luego de los recortes aplicados en 2024 y 2025. La autoridad monetaria consideró que las presiones sobre los precios provienen principalmente de choques de oferta.

Moody’s Local Perú indicó que las tasas todavía permiten acudir al mercado, aunque reducen el ahorro que las empresas pueden obtener frente al financiamiento bancario. La situación afecta con mayor intensidad a los emisores de menor tamaño o con una calificación crediticia más baja.

Las compañías con deuda a tasa variable o en dólares también enfrentan una mayor exposición al costo financiero y al tipo de cambio. Las emisiones a plazos medios podrían ganar espacio, sobre todo entre las empresas que busquen extender vencimientos, fijar tasas y evitar concentraciones de pagos.

Las empresas peruanas buscan operaciones de plazo medio para fijar tasas y alargar sus cronogramas de amortización.
Las empresas peruanas buscan operaciones de plazo medio para fijar tasas y alargar sus cronogramas de amortización.

Las aseguradoras cubren parte del espacio dejado por las AFP

El valor del fondo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) llegó a S/ 122.600 millones en junio de 2026. Aunque el monto superó el cierre de 2025, todavía se ubicó por debajo del nivel registrado en 2019.

Los retiros aprobados desde 2020 redujeron la capacidad de las administradoras de fondos de pensiones para adquirir emisiones de largo plazo. El documento advierte que un eventual noveno retiro de hasta cuatro UIT, equivalentes a S/ 22.000 por afiliado, acentuaría esa restricción.

En paralelo, las aseguradoras locales ampliaron su participación como demandantes de deuda corporativa. Sus inversiones elegibles sumaron S/ 79.900 millones a junio, de las cuales S/ 47.600 millones correspondieron a emisores locales. Sin embargo, la calificadora precisa que ese crecimiento no compensa la menor profundidad que dejaron los retiros previsionales.

PBI - San Isidro - crecimiento económico
La banca comercial reducirá su financiamiento de largo plazo en 2027 y dará paso a emisiones superiores a cinco años.

La calidad crediticia será decisiva para financiarse en 2027

Para 2027, Moody’s Local Perú espera una recuperación gradual de la demanda por financiamiento, concentrada en compañías con mayor calidad crediticia y en operaciones de refinanciamiento. Los sectores financiero, infraestructura, energía, consumo e inversión privada concentrarían la mayor actividad.

Las emisiones superiores a cinco años tendrían mejores perspectivas que las de corto plazo, debido a la menor disposición de la banca comercial para otorgar créditos en esos horizontes. Las líneas bancarias continuarían como una alternativa para cubrir necesidades de capital de trabajo.

La entidad identificó riesgos para las empresas con ingresos en soles y obligaciones en dólares, así como para aquellas con vencimientos concentrados que dependan del refinanciamiento. A ello se suman la incertidumbre sobre las inversiones, las presiones inflacionarias y el posible impacto de un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria sobre los costos y la capacidad de pago de los emisores.

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