Tren Macho reanuda operaciones en Junín con viajes gratuitos: quiénes podrán acceder al beneficio y qué ruta cubrirá desde este lunes

Tren Macho. (Foto: MTC)

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El Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, retomará el servicio de pasajeros en el tramo Chilca-Cuenca desde el lunes 26 de octubre, con viajes gratuitos para los ciudadanos. La reactivación ocurre tras un año de paralización y busca recuperar una alternativa de transporte entre Junín y Huancavelica.

La puesta en marcha del servicio se realizó en la estación Chilca, en Huancayo, durante una ceremonia por los 100 años de historia del ferrocarril. El acto contó con la presencia de la presidenta Fujimori, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, además de autoridades regionales y locales.

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El recorrido habilitado conectará Chilca, en Huancayo, con Cuenca, en Huancavelica. El trayecto tendrá una duración aproximada de dos horas y permitirá el desplazamiento de personas que necesitan viajar por motivos laborales, educativos, comerciales, médicos o turísticos.

La reactivación también contempla la ampliación de la infraestructura ferroviaria. Durante la actividad, la mandataria señaló que el objetivo consiste en habilitar más de 120 kilómetros de vía para extender la conexión y facilitar el traslado de pasajeros y productos agrícolas entre las localidades beneficiadas.

¿Quiénes podrán viajar gratis en el Tren Macho?

El servicio gratuito estará disponible para los pasajeros que utilicen el tramo Chilca-Cuenca a partir del lunes 26 de octubre. Según la información difundida por el Gobierno, la medida beneficiará a pobladores de las zonas conectadas, profesores, personal médico, comerciantes y turistas.

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Las salidas se realizarán los lunes, de acuerdo con el anuncio oficial. La gratuidad permitirá reducir los gastos de transporte de quienes necesitan trasladarse entre ambas regiones, en particular de las personas que recurren a este trayecto para cumplir con sus actividades cotidianas.

El ahorro previsto también responde a la diferencia entre el tiempo de viaje por ferrocarril y el recorrido por carretera. El servicio permitirá reducir aproximadamente 30 minutos de traslado frente a la alternativa vial, debido a que evita esperas y transbordos.

Las estimaciones oficiales indican que, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, el ahorro acumulado para los pasajeros alcanzará los S/ 52.000. Esta proyección corresponde al periodo inicial de funcionamiento gratuito anunciado para el tramo ferroviario.

La ampliación de la vía ferroviaria contempla más de 120 kilómetros

'Tren Macho'. (Foto: Agencia Andina)

Durante la ceremonia, la presidenta Fujimori sostuvo que la recuperación del Tren Macho forma parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la conexión entre las regiones. La iniciativa contempla una concesión bajo la modalidad de asociación público-privada, con una inversión superior a los 500 millones de dólares.

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La mandataria precisó que el objetivo no consiste únicamente en recuperar el tramo habilitado. “Pero el objetivo no es quedarnos en los 57 kilómetros, ya ustedes han escuchado; tenemos que habilitar más de 120 kilómetros para poder llegar hasta la capital”, señaló.

En su intervención, también recogió el planteamiento del gobernador regional para que el proyecto ferroviario contemple una futura conexión por Huaitará hasta Pisco. La propuesta forma parte de las alternativas expuestas durante la actividad, aunque la información oficial no precisa un calendario para esa ampliación.

La extensión de la infraestructura busca facilitar el transporte de productos agrícolas y mejorar la movilidad de las comunidades ubicadas en el área de influencia del ferrocarril. Para los productores, la conexión ferroviaria representa una alternativa para trasladar mercancías hacia otros puntos de comercialización.

El canal Sulcán-Chala incorpora 17 kilómetros de infraestructura de riego

MTC firmó contrato de concesión del tren Macho. (Foto: MTC)

La agenda en San José de Quero incluyó la inauguración de 17 kilómetros del canal de riego Sulcán-Chala, una obra destinada a mejorar la distribución del agua para la producción agropecuaria.

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Según lo informado durante la actividad, el proyecto busca fortalecer la disponibilidad de agua frente a las sequías asociadas al fenómeno El Niño, además de contribuir a la seguridad alimentaria y al aumento de la productividad agrícola y ganadera.

La ejecución contó con el cofinanciamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que aportó el 80% de los recursos destinados al proyecto.

Asimismo, la presidenta anunció la entrega de siete tractores, uno para cada comunidad, y señaló que se evaluarán los expedientes para modernizar los colegios de Sulcán y Chala.