Perú

SUTEP anuncia paro nacional contra el Gobierno para el 29 de octubre

El secretario general del sindicato, Lucio Castro, afirmó que el proyecto de presupuesto educativo para el 2027 asigna el 4,9% del PBI, una cifra por debajo del mandato constitucional del 6%. Protesta se realizará mientras Keiko Fujimori viaja a El Salvador

El Sutep se alista para llevar a cabo su Tercera Asamblea Nacional de Delegados.
El secretario general del sindicato, Lucio Castro, afirmó que el proyecto de presupuesto educativo para el 2027 asigna el 4,9% del PBI, una cifra por debajo del mandato constitucional del 6%. Foto: difusión
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Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), confirmó que el magisterio acatará un paro nacional el jueves 29 de octubre, en protesta por el proyecto de presupuesto educativo, las deudas laborales y la falta de reglamentación de una ley de pensiones que, según sostuvo, el Gobierno busca llevar al Tribunal Constitucional para derogarla.

En conversación con Exitosa, Castro afirmó que 200.000 maestros cesantes y jubilados están alcanzados por el reclamo previsional y cuestionó que el Congreso debata la continuidad de exoneraciones tributarias por 28.000 millones de soles mientras el Ministerio de Economía alega “falta de recursos” para cumplir con esas obligaciones.

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El representante del Sutep indicó estas son “exoneraciones que gozan los grupos de poder. Nosotros decimos que estas exoneraciones no tienen sentido y que para respaldo y apoyo del Estado ya fue suficiente. Por tanto, este dinero debe ingresar a las arcas del Estado”.

El dirigente sostuvo que el presupuesto educativo pasaría de poco más de 48.000 millones de soles este año a algo más de 49.000 millones en el proyecto para 2027. Pese al incremento nominal, ambos montos equivaldrían al 4,9% del PBI, por debajo del 6% que identificó como un mandato constitucional.

maestra en marcha del SUTEP
El secretario general del sindicato, Lucio Castro, afirmó que el proyecto de presupuesto educativo para el 2027 asigna el 4,9% del PBI, una cifra por debajo del mandato constitucional del 6%. - Crédito SUTEP

El 6 % del PBI es una exigencia, un mandato constitucional que a la fecha no se cumple y debe ir de la mano con el compromiso de priorizar la educación. Y uno observa este presupuesto del próximo año y no encuentra que eso se vaya a cumplir”, indicó Castro.

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Castro vinculó la medida de fuerza con la discusión presupuestaria en el Congreso y con la exigencia de que el Ejecutivo cumpla los compromisos laborales y previsionales del sector. “El 29 de octubre hay un paro nacional de todo el magisterio peruano”, dijo el secretario general del Sutep.

Falta presupuestal afectaría inicio del año escolar 2027

El dirigente afirmó que la asignación prevista no resolvería los problemas centrales de la educación, entre ellos la infraestructura escolar. Según detalló, existe un déficit de 180.000 millones y el presupuesto contemplaría no más de 4.000 millones para ese rubro.

Castro advirtió que esa brecha podría agravarse ante los posibles daños que podrían afectar el inicio del año escolar 2027. “Con ese dinero no estás solucionando los problemas centrales de la educación”, afirmó.

Vista panorámica del hemiciclo con legisladores en sus escaños, escritorios con computadoras y la bandera de Perú
El secretario general del sindicato, Lucio Castro, afirma que el paro nacional convocado para el 29 de octubre tiene apoyo parlamentario. (Foto: Congreso)

El secretario general del Sutep también reclamó acciones frente a la anemia y la malnutrición entre los estudiantes en edad escolar. Señaló que hubo un compromiso presidencial el 28 de julio para enfrentar esas situaciones, aunque dijo no observar medidas concretas en el presupuesto.

Keiko Fujimori viaja un día antes de la protesta

Aunque la protesta del Sutep contra el Gobierno de Keiko Fujimori y el Congreso está programada para el 29 de octubre, un día antes la mandataria viajará junto a dos ministros a El Salvador.

La presidenta Keiko Fujimori realizará una visita oficial prevista entre el 28 y el 31 de octubre al país centroamericano para un encuentro privado con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en el que estará acompañada del canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, según dos resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

Sutep se fundó en 1972 en Cusco.
Sutep se fundó en 1972 en Cusco. Foto: difusión

Al ser consultado por ello, el líder gremial indicó que incluso si la presidenta no está en el Perú, tiene un equipo que puede atender a sus exigencias.

“Entendemos que si hay un gobierno, hay un equipo, y si hay un equipo, de manera formal y en las sombras, están en capacidad de poder tomar las decisiones que nosotros exigimos, van a beneficiar la educación y van a significar la atención de derechos de los trabajadores que encuentran amparo en la Constitución y la ley. Por eso esta medida de lucha es contra el gobierno y contra el Congreso de la República”, indicó Castro a Exitosa.

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