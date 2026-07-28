¿Quién es Rafael Belaúnde?: perfil del economista, empresario y excandidato presidencial nombrado ministro de Defensa

En una ceremonia oficial, la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, toma juramento a Rafael Belaúnde Llosa como el nuevo Ministro de Estado en el despacho de Defensa, en el marco de la conformación del nuevo gabinete ministerial. | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori designó este 28 de julio a Rafael Jorge Belaúnde Llosa como ministro de Defensa del Perú, dentro del primer gabinete de su gobierno, encabezado por el premier Luis Fernando Galarreta Velarde. El nombramiento sorprendió a varios sectores políticos: Belaúnde Llosa llegó al cargo apenas meses después de haber competido contra Fujimori en las elecciones generales de 2026, como candidato presidencial del partido Libertad Popular, organización que él mismo fundó. Bachiller en Economía y con experiencia en el sector privado y la gestión pública, el nuevo ministro asume la conducción de la cartera de Defensa sin antecedentes militares en su hoja de vida.

Belaúnde Llosa nació el 26 de diciembre de 1974 en el distrito de Miraflores, en Lima. Creció bajo la sombra de un apellido de peso en la historia política del Perú: es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó el país en dos períodos (1963–1968 y 1980–1985). Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller, y posteriormente completó estudios de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, con bachillerato obtenido en 2002, según informó la Agencia Andina.

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Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

De COFOPRI a la Defensoría del Pueblo

Los primeros pasos de Belaúnde Llosa en el Estado se dieron en el ámbito de la formalización de la propiedad y la promoción territorial. Entre 2002 y 2005 ocupó el cargo de gerente de campo en la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). En 2003, de forma paralela, se desempeñó como asesor en el Despacho del Ministerio de Producción. Luego, entre 2006 y febrero de 2007, fue jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Beatriz Merino.

Tras ese período en el sector público, Belaúnde Llosa orientó su carrera hacia el mundo empresarial. Asumió la gerencia general de varias empresas del rubro inmobiliario y ambiental, entre ellas Inmobiliaria Ferymar SAC, Corporación Belaúnde SAC y Remediadora Ambiental. También ejerció como consultor en negociación comunitaria, gestión de tierras y saneamiento físico legal en el sector minero, según consignó La República al momento de su nombramiento como ministro de Energía y Minas en 2020.

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Rafael Belaúnde Llosa jura como ministro de Defensa del primer gabinete de Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia de la República)

Ministro de Energía y Minas en el gobierno de Vizcarra

El 15 de julio de 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra lo designó como titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el gabinete presidido por Pedro Cateriano. Belaúnde Llosa reemplazó a Susana Vilca en el cargo, aunque su gestión fue breve: se extendió apenas hasta el 6 de agosto de ese mismo año, cuando el gabinete Cateriano cayó tras no obtener la confianza del Congreso. Pese a su corta duración, ese paso por el MINEM lo posicionó como una figura con experiencia en gestión pública al más alto nivel.

De acuerdo con lo publicado por la Agencia Andina, su perfil profesional combina el conocimiento legal con una visión orientada a la gestión de recursos estratégicos y el desarrollo económico.

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Fundador de Libertad Popular y candidato presidencial

En noviembre de 2022, Belaúnde Llosa cofundó junto al exprimer ministro Pedro Cateriano el partido Libertad Popular, del que asumió la presidencia. La organización se define como defensora del libre mercado y los principios de la Constitución Política de 1993. En 2025 fue elegido candidato presidencial del partido para las elecciones generales de 2026, con un plan de gobierno denominado “Plan para sacar al Perú adelante”, de orientación liberal.

Su plataforma electoral incluyó como ejes la lucha frontal contra el crimen organizado, la reforma de los sistemas de salud y educación, y la responsabilidad macroeconómica. Según su declaración jurada de 2024, reportó ingresos anuales por S/ 457,750, provenientes de su actividad en el sector privado.

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Un civil al frente del Ministerio de Defensa

El nombramiento de Belaúnde Llosa al frente del Ministerio de Defensa marca el ingreso de un civil con perfil económico y empresarial a una cartera históricamente vinculada a figuras con trayectoria castrense. El diario chileno Emol había anticipado días antes de la juramentación que su nombre sonaba con fuerza para esa cartera, al destacar su paso por el MINEM y su experiencia como directivo de empresas en sectores estratégicos.

El nuevo gabinete del gobierno de Fujimori también incluyó al general en retiro César Astudillo Salcedo como ministro del Interior, al economista Elmer Rafael Cuba Bustinza en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear en la cartera de Relaciones Exteriores.

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