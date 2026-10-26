Perú

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

El cantante urbano colombiano publicó una fotografía desde Medellín acompañada de un mensaje que encendió la ilusión de sus seguidores en el país. Su última presentación oficial en la capital peruana fue en 2022

A la izquierda, Maluma posa junto a una silleta floral; a la derecha, un letrero en una fachada señala Calle 55 y Perú
El cantante Maluma promociona su gira 'Loco x Volver' y la placa vial de la calle Perú en Medellín.
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Maluma generó expectativa entre sus seguidores peruanos tras compartir en redes sociales una fotografía acompañada de un mensaje breve, pero suficiente para reavivar la ilusión de un próximo concierto en Lima. “Loco x volver a Perú”, escribió el cantante colombiano, en una publicación que no confirma una presentación oficial en el país, pero que coincidió con el anuncio reciente de su nueva gira internacional.

La imagen muestra un letrero con el nombre “Calle 55, Perú”, ubicado en el barrio Boston, en Medellín, ciudad natal del artista. Según informó la cadena Telemedellín, la denominación responde a una antigua costumbre de la ciudad colombiana, que a comienzos del siglo XX bautizó algunos de sus corredores y bulevares con nombres de países latinoamericanos.

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La fotografía fue tomada en Colombia, pero el mensaje despertó la ilusión de sus fans

Pese a que la imagen no fue captada en territorio peruano, la frase que acompañó la publicación se convirtió en motivo de entusiasmo entre los seguidores de Maluma, especialmente porque su última presentación oficial en Lima se realizó hace más de cuatro años. El gesto no es inédito en el artista, que ha repetido mensajes similares con otras ciudades como Nueva York y Madrid, sin que ello haya significado en todos los casos una confirmación inmediata de concierto.

La publicación llega en un momento clave para la carrera del intérprete, que ya confirmó en su página oficial el inicio de una nueva etapa de presentaciones internacionales bajo el nombre ‘Loco x Volver’, en referencia directa a su más reciente álbum de estudio.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una fachada, letreros viales de Calle 55 y Perú, y la sección de comentarios
El cantante Maluma compartió en redes sociales una fotografía del letrero de la calle Perú en Medellín junto a un mensaje que alude a su regreso a ese país.

‘Loco x Volver’ está prevista para 2027 y 2028, aunque sin fechas confirmadas

De acuerdo con la información publicada por el propio artista, la gira ‘Loco x Volver’ se desarrollará entre 2027 y 2028, aunque hasta el momento no se han revelado las ciudades ni las fechas específicas que formarán parte del recorrido. Por esa razón, la inclusión de Perú en el itinerario continúa sin confirmación oficial, pese al entusiasmo generado por el mensaje del cantante.

La nueva gira se suma a una trayectoria reciente marcada por distintos recorridos internacionales. Antes de esta etapa, Maluma realizó el Don Juan Tour, en 2024, y el +Pretty +Dirty World Tour, cuya última presentación se llevó a cabo el 23 de agosto de 2025 en San Salvador. Ambas giras forman parte de una carrera que ha consolidado al colombiano como una de las figuras más constantes de la música urbana latinoamericana, con éxitos como ‘Hawái’, ‘Felices los 4’ y ‘Sobrio’.

En una divertida entrevista con Wendy Guevara y Nicola Porcella, el cantante Maluma recordó su etapa en un reality de competencia en Perú cuando tenía 17 años. El artista colombiano reveló las duras pruebas que enfrentó, incluyendo comer cabeza de cuy. Video: América TV / América Espectáculos

Su último concierto en Lima se realizó en 2022, como parte del Papi Juancho Maluma World Tour

La presentación más reciente de Maluma en territorio peruano tuvo lugar el 23 de septiembre de 2022, en La Pelouse del Jockey Club del Perú, en Lima, como parte del Papi Juancho Maluma World Tour 2022. Aquel espectáculo reunió a miles de seguidores en torno a un repertorio que combinó los temas más populares de su carrera con material más reciente de ese momento.

Durante esa visita, el artista también recordó públicamente sus primeros vínculos con el público peruano, que se remontan a su participación en el programa de televisión ‘Combate’, cuando su carrera musical comenzaba a proyectarse fuera de Colombia. Desde entonces, Maluma no ha vuelto a ofrecer un concierto oficial en el país, lo que explica la repercusión que generó su reciente mensaje entre los fanáticos peruanos, a la espera de que la gira ‘Loco x Volver’ confirme a Lima entre sus próximas paradas.

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