Facundo Callejo, dispuesto nuevamente a plantar batalla en tabla de goleo de Liga 1 2026 con Cusco FC: “En la lucha”

Facundo Callejo llegó a los 18 goles con Cusco FC en la Liga 1 2026. - Crédito: Brayan Machado

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Facundo Callejo ha vuelto a ubicarse en la cúspide de la tabla de goleo de la Liga 1 2026 y lo ha reafirmado con un “en la lucha” propalado en X (antes Twitter). El recorrido, eso sí, fue más complicado que el periodo anterior, porque empezó a medio motor con Cusco FC, pero logró remontar con mucho carácter hasta llegar a las 18 dianas. Las proyecciones, incluso, permiten creer que puede seguir festejando hasta el cierre de temporada.

La actuación redonda que llevó al delantero argentino a ese sitial que lo lanzó a la fama en Perú se dio en la reciente goleada 3-0 sobre Sporting Cristal, en la ciudad del Cusco. Dos certeros golpes de cabeza sirvieron para batir a Diego Enríquez y que vuelva a ganarse el rótulo de ‘killer’.

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Facundo Callejo certificó un doblete ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

Aunque ‘Facu’ Callejo ha recuperado su mejor versión en un tramo capital del año, todavía no puede presumir de ubicarse en solitario en la cima de los máximos goleadores, dado que el ecuatoriano Eryc Castillo, quien anda más que desatado, registra la misma cantidad de anotaciones con Alianza Lima.

Está de más decir que para que el ‘Torero’ desplace a la ‘Culebra’ deberá mejorar su producción goleadora en el corto tiempo que demanda el calendario, que ha fijado a Los Chankas, Sport Boys, Atlético Grau y Asociación Deportiva Tarma como los últimos rivales del ejercicio liguero.

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Un gol espectacular de Cusco pone el marcador 1-0 frente a Sporting Cristal. Revive la jugada y la celebración que hizo vibrar a todo el estadio. - Liga 1 MAX

De 34 años, Callejo ha ido de menos a más con los suyos en el año. Su participación en el Apertura 2026 se resumió en ocho anotaciones, mientras que en el Torneo Clausura se superó al llegar a diez goles y con posibilidades de aumentar un poco más la estadística.

Consignar que en este año, el ‘Facu’ entró en la historia del Cusco FC al ubicarse en el podio de máximos goleadores de todos los tiempos tan solo por detrás de Alfredo Ramúa y Danilo Carando, otros argentinos ilustres que dejaron huella en la entidad.

Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC

Proyecciones

Aunque Facundo Callejo aún se encuentra en una edad plena para mantenerse en su oficio goleador, la idea de ir allanando el final de su carrera ha comenzado a sobrevolar por su cabeza y fue compartida con L1MAX.

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Lo más llamativo, sin embargo, fue que el paso que vendría después del retiro de los gramados del ‘Torero’ sería el automovilismo, una afición muy de su gusto y que comparte con su hermano, quien se dedica profesionalmente a la disciplina.

El goleador de Cusco FC compartió su deseo de vestir la camiseta de la 'bicolor'. | VIDEO: L1MAX

“Ya lo tengo todo decidido; el día que me retire voy a correr un año en autos, en la categoría PAC, que es la que más me gusta, la de mi viejo y la de mi hermano”, remarcó.

“Hoy ganó mi hermano, eso me pone muy contento. Hacemos un sacrificio enorme para que pueda tener el auto presente; así que nada, cuando me retire vamos a correr”, zanjó Facundo.

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Facundo Callejo ha marcado, en total, 43 goles con Cusco FC: Difusión

Callejo ha ganado mucha notoriedad en el fútbol peruano al consolidarse como un auténtico goleador con Cusco FC, al que representa desde el año pasado con un saldo de 43 goles y 6 asistencias globales.

No conforme con esas estadísticas, el ‘Facu’ se plantea retos mayores, siendo el más ambicioso el proyecto alrededor de la selección peruana, aunque para ello tendría que esperar tres años más y entremedias naturalizarse.