"El orden vuelve": Keiko Fujimori supervió la intervención de antenas ilegales en penales

Transmisión televisiva de una actividad oficial sobre la intervención y desmantelamiento de estaciones y antenas clandestinas de telecomunicaciones en los alrededores de centros penitenciarios de Lima Metropolitana y el Callao. A través de pantallas conectadas en directo, personal técnico reporta la incautación de equipos como routers, baterías de respaldo y torres de transmisión. Autoridades reciben el balance de las acciones ejecutadas por el comando unificado.

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró desde Palacio de Gobierno un megaoperativo simultáneo para desmantelar ocho estaciones ilegales y 43 antenas clandestinas de telecomunicaciones instaladas en los alrededores de diversos penales del país. La mandataria reafirmó la decisión de su gobierno de enfrentar a la criminalidad organizada que opera desde los establecimientos penitenciarios.

“Quiero que sepan algo muy claro: el orden vuelve y el control de las cárceles se va a retomar”, enfatizó la mandataria durante el seguimiento de las intervenciones.

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La jefa de Estado destacó que el despliegue responde a una labor coordinada entre diversas instituciones, mediante el uso de herramientas tecnológicas, acciones de inteligencia y medidas orientadas a impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros de reclusión.

“Hoy se realiza un gran operativo. Ese es un trabajo en equipo, de coordinación, con tecnología, con inteligencia, pero sobre todo con decisión política”, afirmó.

Women line up on visiting day outside Castro Castro prison on the day the Peruvian government declared a state of emergency in five high-security prisons, allowing police and military forces to take control of the facilities in an effort to curb crime, in Lima, Peru September 5, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

El Comando Unificado articuló a Policía, Fuerzas Armadas y el MTC

Fujimori explicó que las acciones forman parte de la estrategia del Comando Unificado, mediante el trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los equipos especializados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que previamente identificaron las señales que ingresaban a las cárceles. Destacó que estas acciones resultan fundamentales en la lucha contra la criminalidad, pues “desde hace muchos años se sabe que gran parte de las extorsiones y los delitos se dirigen desde los penales”.

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“Con el trabajo del Comando Unificado, Policía y Fuerzas Armadas, con la capacidad técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se habían ya detectado estas antenas. Estamos procediendo a desmantelar las antenas y a incautar cada uno de los equipos técnicos”, sostuvo la presidenta.

Identificaron ocho estaciones y 43 antenas en cuatro penales

La mandataria precisó que las diligencias comprenden ocho estaciones y 43 antenas identificadas en las inmediaciones de diversos centros penitenciarios, como resultado de las labores de fiscalización desarrolladas por el MTC. “Se ha hecho un trabajo previo con los equipos del Ministerio de Transportes para identificar las señales que llegan a los penales”, señaló.

Detalló que, tras detectar las transmisiones que permitían establecer comunicaciones desde las cárceles, se formularon las denuncias correspondientes. “Una vez identificadas estas señales potentes que han permitido la comunicación dentro de los penales, se ha procedido a hacer la denuncia correspondiente y, con orden judicial, se está entrando a intervenir y a derribar estas antenas”, explicó la jefa de Estado.

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El monitoreo se extenderá a todos los penales del país

La presidenta aseguró que estas medidas continuarán en otros establecimientos penitenciarios del territorio nacional, mediante una vigilancia permanente para evitar que se restablezcan las conexiones clandestinas y se mantengan las actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

“Se está volviendo a retomar el control. No va a haber señales ilegales ni comunicaciones como han ocurrido en los últimos años. Esto se va a proceder en todos los penales y se hará de manera constante el monitoreo en todos los penales a nivel nacional”, afirmó.

Durante el desarrollo de las acciones, Keiko Fujimori estuvo acompañada en Palacio de Gobierno por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. En simultáneo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular de Defensa, Rafael Belaunde, siguieron las intervenciones desde el Cuartel General del Ejército.

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Fujimori garantiza protección estatal a la PNP y distingue a siete suboficiales en Lima| Foto: Presidencia

El ministro de Justicia invocó la figura de flagrancia para el ingreso policial

El ministro Ernesto Álvarez explicó que las intervenciones se realizan tras las diligencias técnicas que permitieron identificar los inmuebles desde donde se transmiten señales hacia los establecimientos penitenciarios, lo que sustenta el ingreso de la Policía Nacional a los predios.

“Los residentes de esas viviendas están cometiendo un delito en flagrancia, por cuanto se está comprobando con los equipos técnicos que se está emitiendo señal al interior de los penales. Por tanto, comprobada la flagrancia, procede que la Policía haga su ingreso”, sostuvo el titular de Justicia.

Keiko Fujimori

El MTC detectó señales fuera del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias

Por su parte, el ministro Angello Tangherlini explicó que su sector viene desarrollando este año operativos de fiscalización para identificar señales ilegales que operan fuera de lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

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“Estas señales se han identificado mediante acciones de fiscalización en los alrededores de los penales. Hace unas semanas realizamos algunas intervenciones en establecimientos penitenciarios de provincias y hoy, bajo el liderazgo de la presidenta, estamos interviniendo un total de cinco penales para proceder al retiro e incautación de equipos ilegales de comunicación”, señaló el ministro.

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El operativo abarcó cinco frentes en Lima, Callao y Apurímac

El operativo se desarrolló en cinco frentes ubicados en Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y Callao, así como en Andahuaylas, región Apurímac, donde los equipos especializados ejecutaron acciones de fiscalización, incautación de dispositivos y desinstalación de infraestructura de telecomunicaciones que operaría sin las autorizaciones correspondientes.

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De acuerdo con la información preliminar del MTC, se identificaron ocho estaciones radioeléctricas y 43 antenas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia y Andahuaylas.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC, con participación de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, como parte del trabajo articulado para detectar y retirar instalaciones que podrían facilitar comunicaciones ilegales desde los penales.

Asimismo, las acciones buscaron neutralizar las fuentes externas de transmisión de internet que podrían ser utilizadas para eludir los sistemas de bloqueo de comunicaciones instalados en los establecimientos penitenciarios, sin afectar la conectividad legítima de los vecinos de las zonas aledañas.

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