¿Cuántos días faltan para que el Papa León XIV llegue al Perú?

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV al Perú ahora sí es oficial. Tras la confirmación desde el Vaticano del arribo a Sudamerica de Robert Prevost, desde este lunes 26 de octubre empezó la cuenta regresiva y solo faltan 16 días para que el pontífice pise suelo peruano, previsto para el miércoles 11 de noviembre de 2026.
El Papa llegará procedente de Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira apostólica por Sudamérica. Durante su permanencia en el país, participará en encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales que congregarán a fieles de distintas regiones.
PUBLICIDAD
Su visita tiene un significado especial para la comunidad católica peruana. Antes de ser elegido pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.
De acuerdo con el programa oficial, las actividades en territorio peruano se extenderán del 11 al 16 de noviembre. La partida hacia Roma está prevista para el último día de la visita.
¿Qué día llega el papa León XIV al Perú?
El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026. El itinerario contempla su salida desde Buenos Aires a las 2:00 p. m. y su llegada a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m., hora peruana.
PUBLICIDAD
Después de su recepción oficial, el pontífice participará en actividades institucionales en Lima, entre ellas una ceremonia de bienvenida y encuentros con representantes del Estado y de la sociedad civil.
La fecha del 11 de noviembre corresponde específicamente a su llegada al Perú. La gira sudamericana del Papa comprende otros destinos antes de su arribo al país.
¿Cuántos días estará el Papa León XIV en Perú?
La visita apostólica al Perú está programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026.
Durante ese periodo, el pontífice recorrerá Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La agenda incluye reuniones institucionales, encuentros con representantes de la Iglesia, una vigilia con jóvenes y celebraciones eucarísticas.
PUBLICIDAD
El lunes 16 de noviembre, León XIV participará en una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas y posteriormente partirá rumbo a Roma.
Por tanto, es necesario diferenciar la duración de la visita al Perú de la duración total de su gira internacional.
¿Qué le dirías al Papa si lo tuvieras enfrente? En Infobae Perú, salimos a preguntar y estas son las emotivas respuestas de la gente sobre lo que esperan del Sumo Pontífice.
¿Qué hará el Papa León XIV durante su visita al Perú?
El programa contempla actividades distribuidas en seis jornadas:
- Miércoles 11 de noviembre: llegada al Callao y actividades institucionales en Lima.
- Jueves 12 de noviembre: encuentros con representantes de la Iglesia y vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.
- Viernes 13 de noviembre: actividades pastorales y misa en Chiclayo.
- Sábado 14 de noviembre: celebraciones religiosas en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba.
- Domingo 15 de noviembre: actividades en Cusco y Pucallpa, incluido un encuentro con representantes de pueblos amazónicos.
- Lunes 16 de noviembre: misa de despedida y partida hacia Roma.
Los horarios y los lugares específicos deben comprobarse en el itinerario oficial, especialmente si se anuncian modificaciones.
¿Por qué es especial la llegada del Papa León XIV al Perú?
La visita tiene una dimensión religiosa y personal. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria eclesiástica en Perú y dirigió la diócesis de Chiclayo.
PUBLICIDAD
Su regreso como Papa permitirá encuentros con fieles de diferentes regiones y actividades con comunidades de la costa, la sierra y la Amazonía.
La organización de los eventos también requiere preparativos logísticos y coordinación entre autoridades, representantes de la Iglesia y responsables de seguridad, especialmente en los lugares donde se esperan concentraciones numerosas.
¿Dónde consultar la agenda oficial del Papa León XIV?
A medida que se acerca la fecha de llegada, los ciudadanos pueden consultar el programa oficial para conocer las actividades, los horarios y las recomendaciones destinadas a quienes deseen participar.
La información está disponible en el portal oficial de la visita apostólica: https://leon14enperu.com/agenda/.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD