¿Cuántos días faltan para que el Papa León XIV llegue al Perú?

Cobertura periodística de Canal N sobre la confirmación de la visita apostólica del papa León XIV a Perú. Desde el estudio televisivo, se realiza un enlace con el periodista Kurt Mendoza para detallar el itinerario programado en diversas ciudades peruanas y la recuperación médica del pontífice. La emisión muestra gráficos informativos con el conteo regresivo para la llegada papal e imágenes de archivo sobre ceremonias y actividades litúrgicas de la Iglesia católica.

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La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV al Perú ahora sí es oficial. Tras la confirmación desde el Vaticano del arribo a Sudamerica de Robert Prevost, desde este lunes 26 de octubre empezó la cuenta regresiva y solo faltan 16 días para que el pontífice pise suelo peruano, previsto para el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El Papa llegará procedente de Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira apostólica por Sudamérica. Durante su permanencia en el país, participará en encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales que congregarán a fieles de distintas regiones.

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Su visita tiene un significado especial para la comunidad católica peruana. Antes de ser elegido pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

De acuerdo con el programa oficial, las actividades en territorio peruano se extenderán del 11 al 16 de noviembre. La partida hacia Roma está prevista para el último día de la visita.

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué día llega el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026. El itinerario contempla su salida desde Buenos Aires a las 2:00 p. m. y su llegada a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m., hora peruana.

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Después de su recepción oficial, el pontífice participará en actividades institucionales en Lima, entre ellas una ceremonia de bienvenida y encuentros con representantes del Estado y de la sociedad civil.

La fecha del 11 de noviembre corresponde específicamente a su llegada al Perú. La gira sudamericana del Papa comprende otros destinos antes de su arribo al país.

FOTO DE ARCHIVO. El director de comunicaciones del arzobispo de Lima, padre Juan José Dioses, y el secretario general de la visita del papa León XIV a Lima, padre Juan Bytton, se dirigen a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

¿Cuántos días estará el Papa León XIV en Perú?

La visita apostólica al Perú está programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, el pontífice recorrerá Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La agenda incluye reuniones institucionales, encuentros con representantes de la Iglesia, una vigilia con jóvenes y celebraciones eucarísticas.

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El lunes 16 de noviembre, León XIV participará en una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas y posteriormente partirá rumbo a Roma.

Por tanto, es necesario diferenciar la duración de la visita al Perú de la duración total de su gira internacional.

¿Qué le dirías al Papa si lo tuvieras enfrente? En Infobae Perú, salimos a preguntar y estas son las emotivas respuestas de la gente sobre lo que esperan del Sumo Pontífice.

¿Qué hará el Papa León XIV durante su visita al Perú?

El programa contempla actividades distribuidas en seis jornadas:

Los horarios y los lugares específicos deben comprobarse en el itinerario oficial, especialmente si se anuncian modificaciones.

Se revela la agenda oficial para el viaje apostólico del Papa León XIV a Perú, programado para noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades en Buenos Aires y Luján antes de su llegada a Lima.

¿Por qué es especial la llegada del Papa León XIV al Perú?

La visita tiene una dimensión religiosa y personal. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria eclesiástica en Perú y dirigió la diócesis de Chiclayo.

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Su regreso como Papa permitirá encuentros con fieles de diferentes regiones y actividades con comunidades de la costa, la sierra y la Amazonía.

La organización de los eventos también requiere preparativos logísticos y coordinación entre autoridades, representantes de la Iglesia y responsables de seguridad, especialmente en los lugares donde se esperan concentraciones numerosas.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

¿Dónde consultar la agenda oficial del Papa León XIV?

A medida que se acerca la fecha de llegada, los ciudadanos pueden consultar el programa oficial para conocer las actividades, los horarios y las recomendaciones destinadas a quienes deseen participar.

La información está disponible en el portal oficial de la visita apostólica: https://leon14enperu.com/agenda/.

18/10/2026 El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026. SOCIEDAD VATICAN MEDIA