Taylor Fricano debutó en Grecia tras dejar Alianza Lima: ganó con su nuevo equipo y despejó dudas sobre su estado físico

Taylor Fricano debutó en Grecia y celebró su primera victoria. Crédito: A.O. Thiras

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Taylor Fricano inició oficialmente una nueva etapa en su carrera profesional tras marcharse de Alianza Lima. La voleibolista estadounidense debutó con el A.O. Thiras en la liga femenina de Grecia y celebró su primera aparición con una victoria ante el Aris de Salónica. El resultado también significó el primer triunfo de su equipo en el campeonato, después de comenzar la temporada con una derrota.

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El encuentro se disputó el sábado 24 de octubre en el pabellón de Mikra, por la segunda jornada de la Volley League femenina 2026-2027. El conjunto de Santorini se impuso como visitante y encontró en Fricano una alternativa ofensiva para completar una actuación que le permitió sumar sus primeros puntos en la competición.

El estreno de la estadounidense cobra relevancia por las circunstancias de su salida del club ‘blanquiazul’. Días después de que Alianza Lima anunciara la finalización de su vínculo contractual por mutuo acuerdo, la jugadora volvió a competir oficialmente en Europa. Durante su estancia en Perú surgieron especulaciones sobre una posible lesión que habría influido en su desvinculación, pero esa versión no fue confirmada oficialmente.

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Su presencia en la cancha con el A.O. Thiras demuestra que ya se encuentra compitiendo en el voleibol griego. Sin embargo, su participación en este encuentro no permite determinar por sí sola si está completamente recuperada de algún eventual problema físico. La institución de La Victoria no hizo pública una causa médica para explicar el término de su vínculo con la atacante.

Taylor Fricano en pretemporada con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

Taylor Fricano y Yadhira Anchante compartieron cancha por primera vez

Uno de los aspectos destacados de este estreno fue el primer partido de Fricano junto a Yadhira Anchante, la armadora peruana que también forma parte del A.O. Thiras. La coincidencia abre una nueva etapa para ambas jugadoras, que empiezan a trabajar en una relación fundamental para el funcionamiento ofensivo del equipo: la conexión entre quien distribuye el balón y quien finaliza la jugada.

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Anchante tiene la responsabilidad de organizar el ataque y encontrar las mejores opciones para sus compañeras, mientras que Fricano busca aprovechar las colocaciones para convertirlas en puntos. La adaptación entre ambas será importante para que el equipo incorpore progresivamente a la estadounidense a sus principales variantes ofensivas.

Aunque se trata de sus primeros minutos juntas en un partido oficial, el debut representa el punto de partida para desarrollar esa coordinación dentro del sistema de juego. La continuidad en los entrenamientos y los próximos encuentros permitirá observar cómo evoluciona la conexión entre la armadora peruana y la opuesta estadounidense.

Fricano aportó nueve puntos en el triunfo del A.O. Thiras

Taylor Fricano comenzó el compromiso desde el banco y pasó a integrar el sexteto titular a partir del segundo set, cuando reemplazó a Evangelia Mertéki en la posición de opuesta, también conocida como diagonal.

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Yadhira Anchante celebrando junto a sus compañeras en triunfo de A.O Thiras.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Federación Helénica de Voleibol, la estadounidense cerró su debut con nueve puntos: seis ataques ganadores, dos bloqueos y un ace. Su aporte se produjo en un partido en el que el A.O. Thiras mantuvo el control durante buena parte del desarrollo, aunque permitió que el Aris se quedara con el tercer parcial.

El club griego resaltó el estreno de Fricano y su coincidencia con la primera victoria de la temporada. “La recién fichada estadounidense hizo su debut en el campeonato griego y combinó su primera aparición con la primera victoria del equipo. Jugó como opuesta titular a partir del segundo set, en lugar de Merteki”, publicó en redes sociales.

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Para Fricano, el resultado supone un comienzo positivo en su nueva experiencia europea. Además de volver a competir oficialmente, la estadounidense empieza a familiarizarse con sus nuevas compañeras, entre ellas Anchante, con quien buscará desarrollar una conexión que contribuya al ataque del A.O. Thiras durante el resto de la temporada.