“Me llena de alegría”: el papa León XIV confirma en redes sociales que viajará al Perú en noviembre

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

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El papa León XIV expresó “alegría” por su próximo regreso al continente americano, a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X. El sumo pontífice, que se recupera de una intervención quirúrgica por un tumor pulmonar, confirmó su intención de encabezar la gira apostólica que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el papa en su publicación. El mensaje incluyó un llamado a “abrir nuestros corazones los unos a los otros”, fortalecer la comunión entre hermanos y renovar el compromiso de “anunciar el Evangelio con alegría”.

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El posteo incluyó los hashtags #Uruguay, #Argentina y #Perú, los tres países que integran el itinerario de la que será la primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV. El viaje se concretará pese a las dudas que generó el estado de salud del líder de la Iglesia Católica en las últimas semanas.

El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papa, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon un adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho. Recibió el alta hospitalaria el 17 de octubre y, desde entonces, retomó de forma gradual sus actividades públicas, entre ellas la audiencia general en la plaza de San Pedro.

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De acuerdo al cronograma oficial, Robert Prévost, nombre del papa León XIV y quien tiene la nacionalidad peruana, estará en suelo nacional entre el 11 al 16 de noviembre de 2026.

“Progresa favorablemente”

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes 26 de octubre que la recuperación del pontífice “progresa favorablemente”, según las evaluaciones de su equipo médico. El organismo señaló que los estudios posteriores a la cirugía confirmaron que la patología estaba localizada y que no será necesario aplicar tratamientos oncológicos adicionales.

Documentos, imágenes y objetos reconstruyen la vida peruana del papa León XIV| Foto: Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo

El doctor Luigi Carbone, médico personal del papa y uno de los cirujanos que participó de la intervención, indicó que los últimos controles clínicos, instrumentales y de laboratorio arrojaron resultados favorables. También afirmó que no existen contraindicaciones para que León XIV cumpla con la gira apostólica prevista para noviembre.

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Desde que dejó el Policlínico Gemelli, el pontífice retomó de manera gradual sus compromisos públicos y ajustó su agenda de acuerdo con las recomendaciones médicas. La Santa Sede señaló que el papa mantuvo las citas consideradas prioritarias, con períodos de descanso para favorecer su recuperación.

El Vaticano confirmó que la gira por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará según el programa anunciado. La visita buscará fortalecer los vínculos con las Iglesias locales, alentar a los fieles y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz a los tres países.

Una ilustración en acuarela representa al papa León XIV con la mano alzada sobre el fondo de la bandera y el escudo del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV también agradeció las muestras de afecto y las oraciones que recibió durante su convalecencia, así como la atención del personal sanitario que lo acompañó. “Me alegra poder regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el pontífice al ratificar el viaje.

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Comandos especiales

Para la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre, el Gobierno peruano ordenó la conformación de comandos unificados de seguridad en las ciudades que formarán parte de su itinerario: Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El despliegue reunirá a la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y las áreas de seguridad de la Santa Sede. La misión incluirá la custodia del Pontífice, de las comitivas oficiales y del público que asista a los actos litúrgicos y protocolares.

El noticiero Primera Hora informa sobre la disposición del Gobierno peruano que declara días no laborables compensables para los sectores público y privado con motivo de la visita del papa León XIV. La medida rige en fechas específicas de noviembre para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, detallando los horarios y cronogramas correspondientes a cada región.

Además de resguardar las actividades previstas, los equipos deberán prevenir hechos delictivos, garantizar el orden público y activar protocolos frente a cualquier emergencia durante los traslados y las ceremonias.

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La Guardia Suiza Pontificia se sumará al dispositivo diseñado para el viaje de León XIV. Será el regreso de este cuerpo vaticano a Perú ocho años después de la visita del papa Francisco, en enero de 2018.

En esa ocasión, ocho miembros de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana viajaron a Lima para inspeccionar las rutas, los lugares de los eventos y los traslados que realizaría Francisco por Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Para la próxima visita, la institución coordinará el esquema de protección junto con la PNP y las Fuerzas Armadas.