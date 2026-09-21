Perú

Papa León XIV llega a Chiclayo el 13 de noviembre: agenda de dos días, una misa para un millón de fieles y la clausura del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo

El sumo pontífice presidirá la eucaristía en las Pampas de Pimentel, coronará a la Virgen Inmaculada en la Catedral Santa María y viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba para celebrar una misa con comunidades altoandinas. Chiclayo, donde fue obispo durante casi una década, lo espera con fervor

León XIV regresa a Chiclayo, la tierra que lo formó como pastor, con una agenda de 48 horas . EFE/ Ramón De La Rocha
León XIV regresa a Chiclayo, la tierra que lo formó como pastor, con una agenda de 48 horas . EFE/ Ramón De La Rocha
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El papa León XIV aterrizará el viernes 13 de noviembre en la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” de Chiclayo a las 9:10, tras despegar a las 7:40 desde la Base Aeronaval del Callao, en Lima. Serán dos días de agenda intensa en la ciudad que él mismo llama “su tierra”: la capital lambayecana donde fue ordenado obispo en 2014, donde pastoreó durante casi una década y desde la que partió en enero de 2023 hacia Roma, cuando el papa Francisco lo llamó a encabezar el Dicasterio para los Obispos. Chiclayo lo recibirá con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel para la que se proyecta una asistencia de cerca de un millón de fieles.

Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo
Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo

Robert Prevost y Chiclayo: casi diez años de historia pastoral

Robert Francis Prevost llegó por primera vez al Perú en 1985, como misionero agustino destinado a Chulucanas, en Piura. Volvería en 1988 para instalarse en Trujillo durante una década. Pero fue Chiclayo la ciudad que lo marcaría de manera definitiva. El 3 de noviembre de 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo; el 12 de diciembre de ese año fue ordenado obispo en la Catedral Santa María, con el lema episcopal In Illo uno unum“En el único Cristo somos uno”, tomado de San Agustín—. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización y fue confirmado como obispo titular de la diócesis.

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Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Durante sus años al frente de la diócesis impulsó el proceso sinodal convocado por Francisco y encabezó la campaña “Oxígeno de la Esperanza”, que recaudó más de un millón 420 mil soles para instalar una planta de oxígeno gratuita durante la pandemia de COVID-19. En enero de 2023 dejó Chiclayo para asumir en Roma la Prefectura del Dicasterio para los Obispos. Dos años después, el 8 de mayo de 2025, el cónclave lo eligió como el 267.° sumo pontífice de la Iglesia Católica. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en sus primeras palabras como papa, saludó en español a su “querida diócesis de Chiclayo, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe”. La frase recorrió Lambayeque como una corriente eléctrica.

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Viernes 13: misa en Pimentel y encuentros con la Iglesia y la universidad

La primera jornada arranca con el acto más esperado de toda la visita. A las 10:30 del viernes 13, León XIV presidirá la Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, frente a la playa Las Rocas, en una celebración que las autoridades diocesanas describen como una misa de acción de gracias. La convocatoria proyecta una asistencia de cerca de un millón de personas, lo que la convertiría en uno de los actos religiosos más masivos registrados en la historia del norte peruano.

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A las 12:40, el pontífice realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

La tarde del viernes estará dedicada a la Iglesia. A las 16:30, León XIV se reunirá en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de la región norte del país. El encuentro busca congregar a representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas para compartir experiencias pastorales en clave sinodal.

A las 17:45 llegará el turno del mundo universitario. El papa se trasladará a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución de la que fue gran canciller, para un encuentro con estudiantes, autoridades académicas y representantes de la pastoral universitaria. La jornada cerrará con una cena privada con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, a las 19:00.

De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú
De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú

Sábado 14: coronación en la Catedral, misa en la sierra y clausura del Jubileo en Zaña

La segunda jornada comenzará a las 8:00 en la Catedral de Santa María, donde León XIV presidirá el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada, patrona del templo. La catedral atraviesa trabajos de remodelación que incluyen la instalación de un nuevo altar y un ambón de mármol elaborados en Chacas, Áncash. El altar albergará reliquias de primer grado de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

A las 9:10, el pontífice partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde llegará a las 9:50. A las 11:00 presidirá la Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, una celebración orientada especialmente a los fieles de las comunidades altoandinas vinculadas a la diócesis. A las 13:15 emprenderá el regreso y aterrizará en Chiclayo a las 14:00.

La tarde del sábado tiene como escenario Zaña, el distrito donde descansan parte de los restos de Santo Toribio de Mogrovejo. A las 17:30, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, el papa presidirá el Encuentro de Oración con la Comunidad Católica en ocasión de la Clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. El acto reunirá a comunidades de Cañaris e Incahuasi, representantes de la Pastoral Afro, hermanos migrantes y fieles de toda la región.

Al día siguiente, domingo 15 de noviembre, el Papa parte muy temprano a Cusco, donde solo estará unas horas para luego cerrar el día en Pucallpa.

Un triptico muestra al papa León XIV de sotana roja, una cruz en andas con estandartes bordados, y una estatua religiosa de un niño con cherubines y sombrero
La imagen asocia al papa León XIV con los símbolos de las arraigadas tradiciones religiosas de Lambayeque y Chiclayo, incluyendo la Santísima Cruz de Motupe y figuras sagradas. (Andina Noticias)

Una ciudad que lo espera con los brazos abiertos

La confirmación de la visita desató en Chiclayo una alegría que el obispo de la diócesis, monseñor Edinson Farfán Córdova, describió en una homilía como “una bendición”: “Qué bendición tener la misa de acción de gracias presidida por el santo padre”. La Diócesis de Chiclayo, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana son los canales oficiales de información sobre el itinerario y cualquier modificación que pueda surgir en los días previos.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Para Chiclayo, la visita no es solo un acontecimiento religioso. Es el regreso del hombre que durante casi diez años recorrió sus barrios, sus comunidades serranas y sus parroquias costeras; el que en plena pandemia organizó la provisión de oxígeno para los más vulnerables; el que, desde el balcón más alto del catolicismo mundial, no olvidó nombrar a su diócesis. León XIV vuelve a casa.

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