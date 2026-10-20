Perú

Cusco se encuentra listo para recibir al papa León XIV: Pasará por una última misión de revisión

Monseñor Guillermo Inca Pereda afirmó que el pontífice tendrá un encuentro con fieles en Sacsayhuamán y luego irá a la Plaza de Armas

Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)
Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)
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Cusco tiene lista la organización para recibir al papa León XIV, según afirmó monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita del pontífice al Perú. El encuentro con los fieles está previsto en la fortaleza prehispánica de Sacsayhuamán, desde donde el jefe de la Iglesia Católica se trasladará después a la Plaza de Armas de la ciudad.

El sacerdote aseguró que los preparativos para la visita del papa León XIV a Cusco se encuentran en una etapa avanzada. “Podemos decir que todo ya está listo en el Cusco para que el Papa llegue”, declaró en una entrevista con el programa Andina al Día, de Andina Canal Online. Su intervención situó a Sacsayhuamán como el primer escenario de la jornada papal en la región.

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Tercera misión de avanzada llegará el 8 de noviembre

Inca informó que una tercera misión de avanzada arribará el 8 de noviembre para revisar los aspectos pendientes de la gira por Perú y otros dos países de Sudamérica. El grupo cerrará el trabajo iniciado durante dos visitas previas, que recorrieron las ciudades y los lugares previstos para las actividades del pontífice. Tras la segunda evaluación, la comitiva solicitó ajustes en determinados puntos del dispositivo.

El coordinador nacional señaló que el programa en Cusco incluye el recibimiento de los asistentes en Sacsayhuamán y el posterior recorrido hacia el centro histórico. No precisó horarios ni detalles adicionales sobre los accesos, los desplazamientos o las medidas de seguridad. La información divulgada hasta ahora se concentra en los escenarios donde estará el Papa y en las inspecciones previas de su equipo.

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Primer plano de un hombre vestido con atuendo papal y solideo blanco, saludando. Al fondo, ruinas de piedra, vegetación y montañas
La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

Pucallpa y Yarinacocha concentrarán las actividades en Ucayali

La agenda de la visita papal al Perú también contempla una escala en Ucayali. Según Inca, el paso de León XIV por esa región permitirá dar visibilidad a los asuntos que afectan a las poblaciones de la Amazonía y al trabajo de los sacerdotes misioneros. Recordó que el propio pontífice realizó tareas pastorales vinculadas con esa labor.

Los actos principales en la región serán una misa prevista en la Videnita, en la ciudad de Pucallpa, y una reunión con comunidades nativas en el distrito de Yarinacocha. El coordinador identificó ambos eventos como los momentos centrales de esa parte del recorrido. La programación busca reunir a fieles y representantes de pueblos amazónicos en dos espacios definidos por la organización.

En Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo, la visita tendrá un componente ligado a su trayectoria pastoral. Inca afirmó que los habitantes de Lambayeque volverán a ver a quien conocieron como pastor y que ahora llegará como sucesor de San Pedro. También contó que un integrante de la comitiva le consultó si estaría preparado el arroz con pato.

El sacerdote sostuvo que León XIV siente al Perú como una casa y vinculó ese mensaje con la recuperación que atraviesa el pontífice tras una operación. Además, evocó los viajes que realizó entre Chiclayo y Lima durante la pandemia de Covid-19. La organización continuará con las verificaciones de la misión de avanzada antes del inicio de la gira sudamericana. De acuerdo con Inca, esas revisiones cerrarán el trabajo de las dos misiones anteriores.

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