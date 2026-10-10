Papa León XIV en el Estadio Nacional: Entradas serán gratuitas y se distribuirán por ticketeras

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

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El papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes en el Estado Nacional el 12 de noviembre, luego de llega a Lima, el cuál será uno de las actividades principales de su visita.

¿Pero cómo será la asistencia a este evento? Infobae Perú pudo conocer que el ingreso será con entradas, pero que serán distribuidas gratuitamente a través de ‘ticketeras’, empresas con sistemas de gestión de entradas.

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“Todas las entradas que estarán disponibles en las tiqueteras y se anunciarán oportunamente. Son de acceso gratuito. No hay ningún tipo de cobro por la adquisición de las entradas. Esto es importante reafirmarlo ante cualquier intento de posible de fraude o estafa”, señaló a Infobae Perú el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Lima.

El papa León XIV encabezará un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita pastoral a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Entradas para ver al papa serán gratuitas

Como se recuerda, en declaraciones a TV Perú, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, confirmó que el papa León XIV se reunirá con los jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita a Perú. “Es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, explicó el prelado.

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Así, según reveló, para la actividad en el Estadio Nacional se diseñó un formato que incluye una coreografía y un esquema de preguntas elaborado por los propios jóvenes. “Se ha preparado muy lindo (...) va a ser una cosa apoteósica, preciosa”, señaló el arzobispo.

Se tratará de un evento de gran magnitud para la arquidiócesis. Asimismo, en palabras de Castillo, la elección del Estadio Nacional como escenario responde a razones pastorales vinculadas con la capacidad de convocatoria y la organización del encuentro, que reunirá a un numeroso contingente de jóvenes de distintas parroquias y movimientos eclesiales de la capital peruana.

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Así, a pesar de la gran convocatoria y asistencia del evento, se ha decidido que las entradas sean gratuitas, lo que también evitará que se pueden revender por precios más altos y dejen fuera a personas que con menos recursos.

Noticia de último minuto para la comunidad católica: el Estadio Nacional ha sido elegido como el escenario para la reunión del Papa León XIV con la juventud. (Crédito: Canal N)

“Pedimos a toda la comunidad que esté alerta ante cualquier ‘malintención’ de personas inescrupulosas que pretendan anunciar una venta de entradas. Recordemos una vez más todas las entradas a estos eventos serán de forma gratuita, a los dos eventos de la Base Aérea de Las Palmas como de la vigilia de oración con los jóvenes”, aclaró el portavoz de la Arquidiócesis de Lima a Infobae Perú.

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La agenda en Lima

Como se recuerda, la autoridad eclesiástica detalló que el papa León XIV llegará al Perú aproximadamente a las 5:30 de la tarde del miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aérea del Callao.

Posteriormente, se realizará una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, alrededor de las 6:15 de la tarde.

Luego, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8:00 de la noche, tendrá un encuentro con las autoridades.

Foto: Arzobispado de Lima

Para el jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, está previsto que el papa se reúna a las 9:30 de la mañana con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

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Posteriormente, el Santo Padre participará en una celebración en la Catedral de Lima, donde se congregarán alrededor de 1,500 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

El cardenal Castillo explicó que la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne a la Catedral de Lima, donde estarán también las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.