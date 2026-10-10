Perú

Papa León XIV en el Estadio Nacional: Entradas serán gratuitas y se distribuirán por ticketeras

Infobae Perú pudo conoce detalles del el Encuentro de jóvenes con el papa León XIV en exclusiva. No se pagará para poder asistir

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP
Guardar

El papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes en el Estado Nacional el 12 de noviembre, luego de llega a Lima, el cuál será uno de las actividades principales de su visita.

¿Pero cómo será la asistencia a este evento? Infobae Perú pudo conocer que el ingreso será con entradas, pero que serán distribuidas gratuitamente a través de ‘ticketeras’, empresas con sistemas de gestión de entradas.

PUBLICIDAD

“Todas las entradas que estarán disponibles en las tiqueteras y se anunciarán oportunamente. Son de acceso gratuito. No hay ningún tipo de cobro por la adquisición de las entradas. Esto es importante reafirmarlo ante cualquier intento de posible de fraude o estafa”, señaló a Infobae Perú el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Lima.

El papa León XIV sonríe con vestimenta blanca a la izquierda y una toma aérea del Estadio Nacional de Lima aparece a la derecha
El papa León XIV encabezará un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita pastoral a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Entradas para ver al papa serán gratuitas

Como se recuerda, en declaraciones a TV Perú, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, confirmó que el papa León XIV se reunirá con los jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita a Perú. “Es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, explicó el prelado.

PUBLICIDAD

Así, según reveló, para la actividad en el Estadio Nacional se diseñó un formato que incluye una coreografía y un esquema de preguntas elaborado por los propios jóvenes. “Se ha preparado muy lindo (...) va a ser una cosa apoteósica, preciosa”, señaló el arzobispo.

Se tratará de un evento de gran magnitud para la arquidiócesis. Asimismo, en palabras de Castillo, la elección del Estadio Nacional como escenario responde a razones pastorales vinculadas con la capacidad de convocatoria y la organización del encuentro, que reunirá a un numeroso contingente de jóvenes de distintas parroquias y movimientos eclesiales de la capital peruana.

Así, a pesar de la gran convocatoria y asistencia del evento, se ha decidido que las entradas sean gratuitas, lo que también evitará que se pueden revender por precios más altos y dejen fuera a personas que con menos recursos.

Noticia de último minuto para la comunidad católica: el Estadio Nacional ha sido elegido como el escenario para la reunión del Papa León XIV con la juventud. (Crédito: Canal N)

“Pedimos a toda la comunidad que esté alerta ante cualquier ‘malintención’ de personas inescrupulosas que pretendan anunciar una venta de entradas. Recordemos una vez más todas las entradas a estos eventos serán de forma gratuita, a los dos eventos de la Base Aérea de Las Palmas como de la vigilia de oración con los jóvenes”, aclaró el portavoz de la Arquidiócesis de Lima a Infobae Perú.

La agenda en Lima

Como se recuerda, la autoridad eclesiástica detalló que el papa León XIV llegará al Perú aproximadamente a las 5:30 de la tarde del miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aérea del Callao.

Posteriormente, se realizará una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, alrededor de las 6:15 de la tarde.

Luego, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8:00 de la noche, tendrá un encuentro con las autoridades.

Foto: Arzobispado de Lima
Foto: Arzobispado de Lima

Para el jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, está previsto que el papa se reúna a las 9:30 de la mañana con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, el Santo Padre participará en una celebración en la Catedral de Lima, donde se congregarán alrededor de 1,500 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

El cardenal Castillo explicó que la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne a la Catedral de Lima, donde estarán también las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.

Temas Relacionados

Papa Leon XIVPapa Leon XIV en PerúEstadio Nacionalperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

La conductora de Amor y fuego expresó dudas sobre la colecta para el expresentador y sugirió que su entorno familiar podría aportar recursos económicos

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

BTS ofrece este sábado 10 de octubre su tercer y último concierto en Lima. Sigue aquí las últimas noticias de la banda surcoreana, las incidencias en las filas del Estadio San Marcos, las advertencias de los integrantes, los horarios de ingreso, el setlist, los desvíos vehiculares y las rutas de transporte para el regreso de ARMY

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El artista surcoreano agradeció el recibimiento de sus seguidoras y usó expresiones locales durante una noche que también incluyó un mensaje de RM

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

El mediocentro de perfil ofensivo necesitó poco más de 15′ minutos para demostrar un pequeño trazo de su talento. Suyo fue un servicio impecable para sellar el 3-0 del FCM, en condición de local

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

DEPORTES

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026