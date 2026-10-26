Perú

La delegación peruana de más de 80 representantes busca inversiones durante el roadshow de inPERU en Nueva York

La misión, integrada por autoridades y empresarios, sostendrá hasta el martes reuniones bilaterales y conferencias con entidades financieras internacionales para exponer oportunidades nacionales en minería, infraestructura, energía e hidrocarburos estratégicos

Un grupo de ejecutivos en una terraza de edificio, un paisaje urbano con rascacielos, puerto con contenedores y barcos, autopista con camiones y un tren, con estelas de luz.
Un paisaje urbano global con infraestructura portuaria y de transporte ilustra las conexiones del comercio internacional y las oportunidades de inversión entre Perú y los mercados globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una delegación peruana integrada por más de 80 representantes del sector público y privado llegó a Nueva York para participar en la decimonovena edición del Roadshow de inPERU, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y fortalecer la confianza de los mercados internacionales en la economía del país. El encuentro se extiende este lunes y el martes 27 de octubre, con una agenda que combina conferencias, mesas redondas y reuniones bilaterales con algunos de los principales bancos de inversión del mundo.

La misión cuenta con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, dos de las figuras con mayor peso en la conducción económica del país. Los acompañan la presidenta y el director ejecutivo de inPERU, Mercedes Aráoz y Juan Carlos Mandujano, respectivamente, quienes encabezan la organización de la misión comercial.

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Para Washington, esta nueva fase de la relación con el Perú representa una oportunidad para impulsar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones y reforzar la cooperación frente al crimen organizado.
Para Washington, esta nueva fase de la relación con el Perú representa una oportunidad para impulsar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones y reforzar la cooperación frente al crimen organizado. Foto: Finanzas

También forman parte de la delegación el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa; el superintendente del Mercado de Valores (SMV), Juan Pichihua; el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, y el presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Rafael Carranza. A ellos se suman representantes de empresas e instituciones peruanas de distintos sectores económicos.

La agenda de estos dos días incluye actividades organizadas por entidades financieras de peso internacional, entre ellas J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y BTG Pactual, además de encuentros en el Council of the Americas y en el estudio jurídico internacional DLA Piper. El propósito de estos espacios es presentar las perspectivas económicas del Perú y exponer las oportunidades de inversión en sectores como minería, infraestructura, energía e hidrocarburos.

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En el marco de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, Velarde destacó las reformas aplicadas tras la hiperinflación, como la autonomía del BCRP y las metas de inflación
En el marco de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, Velarde destacó las reformas aplicadas tras la hiperinflación, como la autonomía del BCRP y las metas de inflación. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las exposiciones de las principales autoridades económicas

Entre las intervenciones programadas destacan las del ministro Elmer Cuba, que expondrá sobre el panorama macroeconómico y fiscal peruano ante los inversionistas reunidos en Nueva York. Su presentación busca transmitir una lectura actualizada de las cuentas públicas y las perspectivas de crecimiento del país frente a un auditorio compuesto por actores clave del mercado de capitales internacional.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, abordará por su parte el escenario internacional de tasas de interés y las perspectivas de la política monetaria, un tema de particular relevancia para los fondos que evalúan posicionar capital en economías emergentes. Durante el roadshow, ProInversión expondrá además la cartera de proyectos del país y se discutirán las condiciones de acceso a los mercados internacionales de capitales.

Vista en contrapicado de la fachada de un edificio con banderas de Estados Unidos y Perú rodeado de varios rascacielos
Las banderas de Estados Unidos y Perú cuelgan de la fachada de la Bolsa de Valores de Nueva York durante la visita oficial de la mandataria peruana a la institución financiera. (Presidencia de la República)

Las declaraciones de los organizadores de la misión

Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU, remarcó que atraer capitales no depende solo del potencial económico del país. “El Perú tiene fortalezas económicas y oportunidades de inversión que merecen mayor atención internacional. Pero atraer capitales no depende únicamente de nuestro potencial, requiere reglas claras, seguridad jurídica y confianza en el largo plazo”, señaló Aráoz. La funcionaria agregó que la misión busca mostrar que el país cuenta con condiciones para desarrollar proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar.

Por su parte, Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERU, destacó la importancia de acercar las oportunidades del país a quienes toman decisiones de inversión. “Venimos a Nueva York con una agenda concreta y una delegación que reúne a las principales autoridades económicas y a representantes del sector empresarial”, afirmó Mandujano, quien añadió que el objetivo es que los inversionistas conozcan de primera mano las oportunidades que ofrece el Perú y se generen conexiones que contribuyan a convertir ese interés en nuevas inversiones.

Julio Velarde - BCRP
Julio Velarde - BCRP

Una trayectoria de más de una década impulsando al país como destino de capitales

Como parte de las actividades oficiales, la delegación participó el domingo en una recepción de bienvenida ofrecida por el embajador Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El encuentro sirvió como antesala a la agenda formal de reuniones con los bancos de inversión y los foros empresariales.

Esta edición constituye el decimonoveno Roadshow internacional organizado por inPERU desde su creación en 2012. En estos años, la asociación ha realizado encuentros en centros financieros de América, Europa, Medio Oriente y Asia, con el propósito de posicionar al país como destino de inversión y fortalecer sus vínculos con los mercados internacionales de capitales.

La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización.
La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

inPERU es una asociación privada sin fines de lucro fundada por la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB), la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), CAVALI y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Actualmente reúne a un amplio grupo de empresas y gremios representativos de distintos sectores de la economía peruana.

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