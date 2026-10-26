“No hay polémica, el gol es claro”: expresidente de la CONAR coteja la anotación de Alan Cantero ante Moquegua

En el programa deportivo de L1 MAX, Winston Réategui, expresidente de la CONAR, analizó el tanto convalidado para Alianza Lima ante Moquegua.

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La anotación de Alan Cantero en el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua continúa generando reacciones por las dudas sobre si el balón cruzó por completo la línea de gol. Esta vez, Winston Réategui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se pronunció sobre la jugada durante el programa deportivo ‘El Ojo al Límite’, de L1 MAX, y respaldó la decisión arbitral.

El exdirigente fue contundente al evaluar las imágenes difundidas durante la transmisión. Para Réategui, la toma permite establecer que la pelota ingresó en su totalidad, condición necesaria para convalidar una anotación. Además, hizo una precisión sobre la responsabilidad que tuvo el equipo arbitral al momento de sancionar el gol.

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“El balón, hay que precisarlo, para que se considere gol tiene que ingresar en su totalidad. No hay polémica, el gol es claro. Como vemos en esta toma, queda fehacientemente establecido. Pero lo que quiero precisar aquí, que siempre es bueno establecerlo, es que el que sanciona el gol es el primer árbitro asistente”, señaló.

Durante su intervención, Réategui puso el foco en Diego Jaimes, primer árbitro asistente del encuentro, a quien atribuyó la decisión de validar la anotación de Cantero. Según explicó, su ubicación en el campo le permitió observar la trayectoria del balón y determinar si había cruzado completamente la línea.

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Winston Reátegui fue presidente de la CONAR. (CONAR)

El exresponsable de la CONAR también diferenció la función del asistente de la del árbitro principal, Edwin Ordóñez, quien se encontraba en el centro del terreno de juego. Desde esa posición, sostuvo, resultaba difícil comprobar visualmente si la pelota había ingresado en su totalidad.

“Diego Jaimes es el que sanciona el gol. Edwin Ordóñez, que está en el centro, observa que va al centro, gol. Como tiene que ser. Pero para él era imposible ver si entró toda la pelota. En este caso, Diego Jaimes estuvo muy bien ubicado, excelente vista”, manifestó.

Réategui incluso elogió la capacidad visual y la colocación del asistente durante la acción. En ese contexto, mencionó también a Jorge Jaimes, padre de Diego, quien tuvo trayectoria como árbitro asistente.

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El expresidente de la CONAR defendió las decisiones tomadas en cancha

Más allá de la jugada puntual, Réategui aprovechó el análisis para remarcar la importancia de que los árbitros asuman sus decisiones durante los partidos. En su opinión, la intervención de los asistentes resulta determinante en acciones en las que el juez principal no cuenta con el ángulo necesario para observar todos los detalles.

“Como siempre digo, los árbitros tienen que decidir en cancha. A mí me encantan los árbitros cuando van a sancionar un penal, cuando ellos deciden. Y también hay que decirlo acá, bien Jaimes, en sancionarle el gol a Ordóñez”, expresó.

Las declaraciones del expresidente de la CONAR se suman al debate generado por el tanto de Cantero, que terminó siendo determinante para Alianza Lima frente a CD Moquegua. Mientras las imágenes de la jugada alimentaron cuestionamientos, Réategui respaldó la decisión y destacó la ubicación del asistente como un factor clave para validar la anotación.

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La institución blanquiazul difundió una toma de la anotación que definió el triunfo ante CD Moquegua, en medio de los cuestionamientos sobre si el balón cruzó por completo la línea de gol. (Video: AL)

Alianza Lima afrontará una visita clave ante Sporting Cristal

Alianza Lima tendrá una exigente prueba este jueves 29 de octubre, cuando visite a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ buscará mantener el impulso de su reciente victoria ante CD Moquegua, en un compromiso que exigirá concentración y eficacia frente a un rival que buscará hacerse fuerte en casa.

El enfrentamiento ante los celestes será importante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. El club ‘íntimo’ intentará conseguir un resultado favorable fuera de casa, mientras que el cuadro ‘cervecero’ buscará aprovechar su localía para imponerse en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

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