La PNP captura a alias Piero por su presunta vinculación con el asesinato del animador Romario Cartagena en el Callao

El tiroteo en el jirón Loreto dejó como saldo la muerte de dos personas y un hombre herido por proyectil de arma de fuego. (PNP)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a alias “Piero”, identificado como Gian Piero Forro Tejada, de 29 años, por su presunta participación en el ataque armado que dejó sin vida al animador chalaco Romario Cartagena en el Callao.

La institución informó que la intervención ocurrió pocas horas después del hecho. En una publicación oficial, la PNP indicó que el detenido, identificado con las iniciales G. P. F. T., es investigado por su “presunta participación en un hecho que dejó como saldo una mujer y un conocido animador chalaco fallecidos, además de un hombre herido por proyectil de arma de fuego”.

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Durante la detención, los agentes incautaron un teléfono celular al investigado. La Policía no precisó, en la información difundida, qué rol habría tenido Forro Tejada en la planificación o ejecución del ataque. Ese punto deberá ser determinado durante las diligencias del caso.

La captura ocurrió pocas horas después del ataque armado

La PNP señaló que una rápida respuesta policial permitió ubicar e intervenir al sospechoso tras el ataque ocurrido en el primer puerto. La publicación de la institución, difundida el 26 de octubre, presentó una fotografía del intervenido y confirmó la incautación de un equipo celular.

El director de Investigación Criminal, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, informó que Gian Piero Forro Tejada figura como presunto implicado en el homicidio de Cartagena. La investigación policial continúa para establecer las responsabilidades de quienes participaron en el hecho.

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Romario Cartagena murió el domingo 25 de octubre en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el Callao. El animador y bailarín tenía vínculo con la agrupación Guajiro y El Sello de Primera, relacionada con la música tropical, la salsa y la timba cubana.

La información policial señala que el ataque también dejó una mujer fallecida y un hombre herido por proyectil de arma de fuego. En la versión expuesta por Espinoza Cuestas, la mujer estaba junto a Cartagena durante una actividad social cuando se produjeron los disparos.

La Policía investiga si el ataque tenía como objetivo a una mujer llamada “Tamara”

La hipótesis presentada por la PNP sostiene que el atentado habría estado dirigido contra una mujer identificada como “Tamara”, quien se encontraba con Romario Cartagena al momento de la balacera.

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Según la explicación del general Espinoza Cuestas, la mujer también habría estado con Jonathan Bryan Márquez Huamaní, conocido como “Charlie Papa”, cuando este fue asesinado aproximadamente un mes antes. La Policía vincula a Márquez Huamaní con la organización criminal liderada por “Cholo Wara”.

A partir de ese antecedente, los investigadores manejan la posibilidad de que “Tamara” haya sido el objetivo de un nuevo ataque. Cartagena asistió a la actividad social y permanecía junto a ella cuando se produjo el tiroteo.

La reconstrucción policial indica que el animador contaba con personal de seguridad, que reaccionó ante los disparos. Sin embargo, Cartagena recibió impactos de bala y murió en el lugar. La PNP considera que su fallecimiento habría sido una consecuencia no prevista dentro del ataque que, según esa hipótesis, buscaba alcanzar a la mujer.

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El caso está ligado a una hipótesis sobre bandas criminales del Callao

Espinoza Cuestas relacionó el crimen con un presunto enfrentamiento entre bandas criminales que operan en el Callao. De acuerdo con la Policía, estas redes estarían vinculadas con actividades de extorsión y sicariato.

La institución remarcó que el móvil expuesto corresponde a una hipótesis policial y que deberá ser esclarecido durante la investigación. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la participación específica que habría tenido alias “Piero” en los hechos.

Romario Cartagena era reconocido por su actividad como animador, bailarín y profesor. Su presencia en Guajiro y El Sello de Primera quedó registrada en publicaciones y videos difundidos durante los últimos meses, en los que aparecía en actividades vinculadas con la orquesta.

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La muerte del artista generó mensajes de pesar entre personas cercanas y seguidores de sus presentaciones en el circuito musical chalaco. Las diligencias deberán determinar cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuál fue el móvil del crimen.