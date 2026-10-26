El exfutbolista habló acerca de la caída de los 'celestes' de visita ante los 'dorados' por el Torneo Clausura. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Sporting Cristal complicó sus opciones en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras desperdiciar una gran chance como visitante y perder ante Cusco FC en la fecha 13. El resultado dejó a los ‘celestes’ en el cuarto puesto y agravó su panorama en la pelea por el segundo certamen doméstico del año.

Para Erick Delgado, el encuentro en la ciudad imperial representaba una oportunidad para que los ‘rimenses’ reafirmaran sus aspiraciones. “Este era el partido a dar el golpe en la mesa”, sostuvo en el programa Al Límite.

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El exarquero remarcó que la siguiente presentación tendrá una carga especial para el plantel. “Me preocupa un poco cómo levantar al equipo después de esta derrota”, afirmó.

Delgado fue tajante sobre el partido ante Alianza Lima este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. Para él, ese compromiso no admite otro resultado que una victoria para mantener alguna posibilidad en la tabla. “Viene un partido contra Alianza que para mí es descarte completamente, donde si Cristal no saca los tres puntos, se despide automáticamente del campeonato”, expresó.

La tajante advertencia de Erick Delgado tras derrota de Sporting Cristal: “Si no le gana a Alianza Lima, pierde el campeonato”

Erick Delgado cuestionó los errores de Sporting Cristal en Cusco

Erick Delgado sostuvo que Cusco FC representaba el obstáculo más complejo que le quedaba a Sporting Cristal en el tramo final. También consideró que el cuadro local asumió el encuentro con una intensidad que no encontró respuesta equivalente en los visitantes.

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“Sí es cierto que hubo tan gruesos errores, sobre todo en la altura”, señaló. A su criterio, “Cusco FC salió a jugar un partido como una final y Cristal no lo hizo de tal manera y lo perdió por eso”.

El análisis incluyó el desarrollo posterior a la desventaja. El ‘Loco’ reconoció que los ‘cerveceros’ buscaron modificar el rumbo del encuentro, aunque los ‘dorados’ no tuvieron complicaciones. Justamente, el rendimiento de José Manzaneda fue uno de los puntos que destacó durante su evaluación del partido. “Por los costados Cusco FC fue superior”, completó.

Delgado también se refirió a la salida de Yoshimar Yotún, aunque evitó presentar una explicación definitiva. El volante dejó el campo cuando el partido ya estaba 2-0 con la intención de salvarse de una tarjeta amarilla y estar presente ante Alianza Lima. “No sé cómo es la interna, seguramente puede haber salido también algo cargado, no lo sabemos”, indicó.

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Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

Declaraciones de Roberto Mosquera tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC

Roberto Mosquera asumió la responsabilidad por la caída y puso el foco en los goles que recibió su equipo. “Nos hicieron tres goles de cabeza y los goles vinieron cuando nosotros teníamos el control del partido”, declaró en conferencia de prensa. El entrenador felicitó al rival y consideró que cumplió con lo que debía hacer.

El técnico señaló que el Torneo Clausura todavía está abierto y descartó revelar los motivos que lo llevaron a retirar o incluir a determinados jugadores como Yoshimar Yotún, Cristiano da Silva y Santiago González. “No diré por qué saqué o puse a un jugador porque el campeonato todavía no termina”, explicó.

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Asimismo, Mosquera recordó que Sporting Cristal había concedido pocos goles antes de este partido y pidió considerar el mérito de los futbolistas de Cusco FC que ganaron en el juego aéreo. “Sería desagradecido decir que hoy (el sábado) fueron un desastre”, acotó, para luego admitir que la desventaja debe ser trabajada.

El entrenador peruano insistió en que el elenco ‘bajopontino’ respetó las virtudes de los ‘dorados’. desde la preparación del encuentro. “Los errores no terminan en gol. Esta vez terminaron en gol”, comentó, para después cerrar su reflexión con una toma de postura directa: “Yo asumo la responsabilidad como entrenador”.

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