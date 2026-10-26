Papa León XIV: Entradas gratis para misa en la Base Aérea Las Palmas se repartirán en cuatro fechas

Jóvenes, coros y comunidades se alistan para la visita de León XIV al Perú | Foto: Arzobispo de Lima

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El padre Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima, confirmó en declaraciones conferencia de prensa desde el Arzobispado de Lima que todos los eventos públicos del papa León XIV en Perú tendrán entradas gratuitas, digitales y nominativas. Según el sacerdote, las plataformas de inscripción se habilitarán en los próximos días y pidió a la población desconfiar de páginas falsas que ofrezcan accesos pagos.

Según se indicó, las entradas serán distribuidas los días jueves 5 de noviembre, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 por medio de la web de Ticketmaster.

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La organización atraviesa su recta final a días de la llegada del pontífice al país. Bytton relató que la primera reacción ante la confirmación del viaje fue de emoción profunda, luego de que las condiciones de salud del papa permitieran sostener la agenda prevista. “La primerísima reacción es emotiva, una alegría muy profunda por ese gesto tan sencillo y tan directo, tan transparente del papa”, señaló el sacerdote en diálogo con la emisora peruana.

Entradas gratuitas, digitales y con nombre y DNI

El secretario general de la visita detalló tres características centrales del sistema de acceso a los eventos papales: En primer lugar, remarcó que las entradas serán completamente gratuitas para todos los asistentes. En segundo lugar, indicó que el proceso de inscripción será digital, a través de la plataforma de Ticketmaster para la obtención de la entrada correspondiente, que será asignada de forma individual incluso para menores de edad.

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El tercer punto, según explicó Bytton, es que cada entrada será nominativa y será asignada a un solo número de DNI. Todos los tickets mostrarán el nombre completo del titular, su número de documento nacional de identidad (o pasaporte si no es peruano) y un código QR individual.

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

“Solamente con ese ticket se va a poder entrar a la misa, a la santa misa en la Base Aérea de Las Palmas y al encuentro con jóvenes”, precisó el sacerdote, quien aclaró que el código podrá presentarse tanto de forma impresa como desde un teléfono celular.

El religioso pidió a los asistentes acudir el día de los eventos con su documento de identidad físico, dado que ese requisito, junto con el código QR, será el único mecanismo válido para atravesar los controles de seguridad. “Es el único modo de garantizar que las personas que han elaborado, que han digitado sus datos, sean ellas mismas las que van a entrar”, explicó Bytton sobre el procedimiento de verificación previsto para ambos eventos.

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Advertencia contra posibles estafas durante la visita papal

Ante la masividad esperada en los eventos, el secretario general de la visita advirtió sobre el riesgo de fraudes vinculados a la venta irregular de entradas. Bytton pidió a la población evitar cualquier tipo de página paralela o canal no oficial que ofrezca tickets de forma pagada, dado que el acceso a las actividades papales no tiene costo alguno bajo ninguna modalidad.

“Esto me permite también advertir que todos estemos atentos a cualquier tipo de estafa, o a páginas paralelas o a páginas falsas”, señaló el sacerdote durante la conferencia de prensa. El religioso remarcó que la transparencia en la difusión de la información oficial será clave para evitar que personas inescrupulosas intenten aprovecharse de la expectativa generada por la llegada del papa León XIV al país.

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Director of Communications for the Archbishop of Lima, Father Juan Jose Dioses and Secretary General of the Pope's visit to Lima, Father Juan Bytton, address the media during a news conference, in Lima, Peru, October 20, 2026. The writing on the banner reads "Leo XIV, Come Home "With Toribio (Saint Toribio de Mogrovejo, patron saint of Latin American bishops) and Leo, let us open our hearts."" REUTERS/Sebastian Castaneda

Consultado sobre el estado emocional del pontífice tras el reciente anuncio de su situación de salud, Bytton sostuvo que la fragilidad también puede entenderse como un signo de fortaleza. El sacerdote consideró que el ejemplo del papa, al compartir públicamente sus dificultades, representa un aliento para quienes atraviesan situaciones similares, al tiempo que remarcó que la organización mantiene el objetivo de que el pontífice “se sienta en casa” durante su estadía en Lima.

El secretario general de la visita reconoció que los preparativos comenzaron hace tres meses, aunque reconoció cierta tensión en la etapa final de la organización. “Ya estamos más bien a días y gracias a ustedes que nos recuerdan cada mañana los días que faltan para llegar el papa, sentimientos encontrados de emoción y al mismo tiempo de cierta preocupación”, expresó.

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Las fechas clave de la agenda papal en Lima

El itinerario confirmado por el secretario general de la visita contempla dos actividades masivas. La primera es la santa misa que el papa celebrará el 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, un recinto que, según precisó Bytton, cuenta con capacidad suficiente para recibir a todos los fieles que deseen asistir, a diferencia del Estadio Nacional, que tiene un aforo limitado.

La segunda actividad es la vigilia con jóvenes, programada para la tarde del 12 de noviembre. El sacerdote insistió en que este encuentro está dirigido específicamente a la población juvenil y pidió evitar confusiones respecto a la disponibilidad de espacios. “El encuentro con jóvenes, por favor, lo digo con cariño, es para jóvenes”, afirmó Bytton.

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