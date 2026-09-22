Perú

Misa del Papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas congregará más de un millón de personas

El secretario general de la visita papal, el padre Juan Bytton, afirmó que el pontífice superará la convocatoria de su predecesor, el papa Francisco, cuando llegó al Perú

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
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La visita del Papa al Perú programada para el mes de noviembre de este año motivará una gran movilización de personas, quienes podrán estar presentes en una misa presidida por León XIV en la base aérea Las Palmas. En total, se estima que 1,5 millones de ciudadanos podrían estar congregados, según indicó el secretario general de la visita papal, el padre Juan Bytton.

En conversación con Canal N, Bytton afirmó que hay cerca de 30.000 voluntarios inscritos para las actividades previstas por el pontífice durante su estadía en el Perú. La organización solicita a cada uno información básica, como el DNI, para realizar labores de monitoreo.

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El sacerdote ubicó a Las Palmas entre los puntos de mayor sensibilidad del recorrido, junto con el estadio Monumental y Las Pampas en Pimentel, en el norte del país. Para la actividad en el Monumental se espera la presencia de casi 60.000 jóvenes.

La tensión central está en garantizar el desarrollo de los actos ante la magnitud de la convocatoria y la crisis de inseguridad.

Las Palmas concentra la mayor previsión de asistentes

Al describir el cierre de la visita en Lima, Bytton detalló la estimación de público para la base aérea: “Hablamos más o menos de un millón y medio de personas”. El secretario general comparó esa expectativa con la convocatoria que tuvo el papa Francisco, que situó entre casi un millón y 1,2 millones de asistentes.

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El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El sacerdote destacó el trabajo del personal de la instalación militar mientras se ultiman los preparativos. “Estamos todos contra reloj”, señaló Bytton, antes de afirmar que el equipo “está poniendo todo de su parte para dejar todo listo”.

Municipios, Policía y ministerios en la coordinación

La organización articula tareas con municipios, la Policía, el Instituto Nacional de Defensa Civil, los bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda. Bytton sostuvo que esas coordinaciones forman parte de la preparación para recibir al Pontífice en un plazo limitado.

Ante la consulta sobre la seguridad de los asistentes y del equipo papal, Bytton identificó las concentraciones de Lima y del norte como los principales desafíos operativos. “Las Pampas en Pimentel es el gran reto ahora”, indicó.

Bytton sostuvo que la visita convoca a creyentes y no creyentes por el mensaje que atribuyó al Papa: “Para los creyentes nos confirma en la fe. Y para todos los peruanos y peruanas nos impulsa para mirar al futuro con esperanza a pesar de todo”.

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

¿Qué hará el Papa León XIV apenas llegue a Perú?

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, tras partir a las 14.00 desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires. La agenda de sus primeras horas en la capital peruana incluirá una acogida oficial, una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, una visita al presidente de la República y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El miércoles 11 de noviembre, el pontífice aterrizará a las 17.30 en la Base Aeronaval del Callao, donde comenzará el programa oficial de su estadía en Lima. A las 18.15 participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y, media hora más tarde, realizará una visita a la presidente de la República. La primera jornada concluirá con una actividad prevista para las 19.45 en el Gran Teatro Nacional.

La ceremonia de bienvenida comenzará a las 18.15. A continuación, a las 18.45, el papa León XIV visitará al presidente de la República. La agenda indica que ambas actividades se realizarán en el Palacio de Gobierno, antes del traslado al Gran Teatro Nacional para el encuentro nocturno con autoridades, integrantes de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático.

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