Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La tercera fecha de la Fase 1 del campeonato promete emociones este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continuará este fin de semana con la tercera jornada de la Fase 1. Los 12 equipos participantes disputarán seis encuentros entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con el objetivo de sumar puntos y mejorar sus posiciones en la clasificación. La actividad se desarrollará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Entre los compromisos más llamativos figuran los enfrentamientos de Alianza Lima frente a Circolo Sportivo Italiano, de Universitario de Deportes contra Olva Latino y de San Martín ante Géminis. Estos encuentros pondrán a prueba a tres de los equipos que buscan protagonismo en el campeonato. A continuación, revisa la programación, los horarios y las opciones disponibles para seguir los partidos en Perú.

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Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

La tercera fecha se disputará este fin de semana, con tres partidos programados por día. Todos los horarios corresponden a la hora peruana. Esta es la programación completa de la jornada:

Sábado 31 de octubre

14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis

19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta

16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea

18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para las dos jornadas estarán a la venta desde este miércoles 28 de octubre a través de la plataforma Joinnus.

¿Dónde ver la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27?

Los seguidores del vóley peruano podrán seguir esta jornada a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión del campeonato. Los encuentros estarán disponibles en la señal televisiva (canal 2 y 702 en HD) y en las plataformas digitales del canal, cuya web y aplicación permitirán consultar las opciones para ver los partidos de manera gratuita.

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Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la fecha 3, con información sobre los resultados, los marcadores y la tabla de posiciones. Además, en nuestra página web podrás seguir en vivo los duelos más destacados de la tercera jornada y conocer todos los detalles de la competición.

Los partidos que destacan en la tercera fecha

El duelo entre Universitario de Deportes y Olva Latino será uno de los atractivos del sábado. Las ‘pumas’ comenzaron el campeonato con puntaje perfecto y lideran la tabla tras ganar sus dos primeros encuentros en sets corridos. Ahora buscarán prolongar su racha y sumar una nueva victoria ante su próximo rival.

Las 'pumas' superaron 25-18 y ganaron el partido por 3 sets a 0 a su rival de turno - Crédito: Latina.

El domingo, las miradas estarán puestas en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano, encargado de cerrar la jornada. El vigente tricampeón tuvo que exigirse hasta el quinto set en sus dos primeras presentaciones y buscará volver al triunfo frente a un equipo que intentará frenar su avance. Antes de ese compromiso, Regatas Lima y Atlético Atenea protagonizarán otro de los cruces que promete captar la atención de los aficionados.

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Con seis partidos distribuidos en dos jornadas, la tercera fecha ofrecerá nuevas oportunidades para que los equipos sumen puntos y consoliden su rendimiento en la primera fase. Los resultados también permitirán observar cómo se perfila la clasificación de cara a los próximos compromisos del campeonato.