Bono ONP de S/200 en diciembre de 2026: ¿Quiénes lo recibirían y qué falta confirmar?

Los pensionistas de la ONP recibirán alrededor de S/200 como bono para afrontar la inflación e impacto económico por los tres choques de oferta. - Crédito Andina

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¿Eres pensionista de la ONP? Entonces recibirás bono de alrededor de S/200 en diciembre. Así lo confirmó Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en RPP.

¿Pero el bono irá para todos? Eso es lo que sugiere el ministro. Si bien aún falta firmar la norma que autorice la transferencia de fondos, Cuba señaló que el bono de S/200 (aproximadamente) irá para 800 mil pensionistas.

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Según datos de este año de la misma ONP, la entidad paga pensiones a 776 mil jubilados en total: más de 711 mil del régimen general 19990 y más de 65 mil beneficiarios de otros regímenes. Así, totalizan la cantidad de beneficiarios que resaltó el MEF. Es decir, el bono irá para todos los pensionista de la ONP.

El MEF ya había adelantado anteriormente que se venían estas intervenciones. - Crédito MEF

Bono ONP confirmado

El MEF ha confirmado la entrega del bono para jubilados de la ONP, para afrontar las subidas de precios de la canasta básica de consumo.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció la entrega del bono excepcional que sería cercano a los S/200 y sería pagado a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en diciembre de este año. Esto, como parte del paquete de medidas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

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“Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre. La ayuda económica será de cerca de S/200”, reveló Cuba en RPP. Sin embargo, aún no se ha aprobado la transferencia de recursos para este pago. El monto aún no queda firme tampoco.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Pensionistas recibirán hasta S/2.700 en diciembre

A inicios del 2026 el Poder Ejecutivo aprobó elevar el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) e implementó un reajuste de hasta S/100 para quienes percibían menos. Esto benefició a más de 237 mil pensionistas.

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Pero vale la pena recordar que los pensionistas que cumplen 80 años reciben de forma automática un 25% adicional sobre su pensión mensual y que la pensión mínima actual en el SNP es de S/600 y la máxima llega S/a 1.000.

Así, en diciembre, los pensionistas podrán recibir aún más dinero que en otros diciembres.

Pensionistas que reciben S/1.000 de pensiones, recibirán su gratificación de S/1.000 y ahora también el bono de casi S/200. Es decir, en diciembre un grupo recibiría alrededor de S/2.200

Pensionistas que reciben pensión mínima, de S/600, reciben S/600 más por gratificación y ahora S/200 más por este diciembre. En total S/1.400.

Bono en 206: El Gobierno para una intervención monetaria dirigida a familias vulnerables, pero el monto aún no se conoce. - Crédito Andina

Pero hay más. Esos son los montos base. Pero si el pensionista cumplió 80 años, recibe un 25% más en su pensión para siempre. Así se darían estos montos para este grupo:

Pensionistas que reciben S/1.000 y tienen más de 80 años, este diciembre recibirán alrededor de S/2.700

Pensionistas que reciben S/600 y tienen más de 80 años, este diciembre recibirán alrededor de S/1.700.

Los otros bonos: Para familias vulnerables

El ministro indicó que los bonos para otras personas vulnerables todavía no tienen definido su cifra ni las zonas donde se brindará la ayuda económica.

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“En el caso de los bonos para los damnificados en el sur por las sequías o en el norte por el exceso de lluvias, o en el centro por los huaicos, aún no se pueden precisar porque no se sabe cuántos podrían ser los afectados”, afirmó.

A estos cuatro grupos de ciudadanos vulnerables se pagará el bono anunciado por el Gobierno. - Crédito MEF

Sin embargo, sí aclaró que existe espacio fiscal para responder con estas medidas frente a los choques que impactarán al Perú en los próximos meses. Elmer Cuba señaló que están trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para actuar en ese escenario y tener la información más rápido.

“Hoy es imposible decir cuánto, cómo y dónde se entregarán los bonos para esas familias afectadas, pero tenemos el espacio fiscal para responder”, agregó.

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“El monto y los lugares donde se entregarán los bonos dependerán del tamaño del golpe del fenómeno El Niño, considerando que es un subsidio totalmente focalizado y transitorio”, añadió.