Gobierno pagará bono de cerca de S/200 para 800 mil jubilados de la ONP en diciembre

Si eres jubilado de la ONP, en diciembre podrás cobrar el bono, además de tu gratificación. - Crédito Andina

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Se confirma la entrega del bono para jubilados de la ONP, para afrontar las subidas de precios de la canasta básica de consumo.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció hoy la entrega del bono excepcional que sería cercano a los S/200 y sería pagado a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en diciembre de este año. Esto, como parte del paquete de medidas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

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“Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre. La ayuda económica será de cerca de S/200”, reveló Cuba en RPP.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Bono ONP se paga en diciembre

Como se sabe, a inicios del 2026 el Poder Ejecutivo aprobó elevar el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) e implementó un reajuste de hasta S/100 para quienes percibían menos. Esto benefició a más de 237 mil pensionistas.

Asimismo, vale la pena recordar que los pensionistas que cumplen 80 años reciben de forma automática un 25% adicional sobre su pensión mensual y que la pensión mínima actual en el SNP es de S/600 y la máxima llega S/a 1.000.

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Por ende, en diciembre, los pensionistas podrán recibir aún más dinero que en otros diciembres.

Pensionistas que reciben S/1.000 de pensiones, recibirán su gratificación de S/1.000 y ahora también el bono de casi S/200. Es decir, en diciembre un grupo recibiría alrededor de S/2.200

Pensionistas que reciben pensión mínima, de S/600, reciben S/600 más por gratificación y ahora S/200 más por este diciembre. En total S/1.400.

Bono en 206: El Gobierno para una intervención monetaria dirigida a familias vulnerables, pero el monto aún no se conoce. - Crédito Andina

Esto son los montos base. Pero si el pensionista cumplió 80 años, recibe un 25% más en su pensión para siempre. Así:

Pensionistas que reciben S/1.000 y tienen más de 80 años, este diciembre recibirán alrededor de S/2.700

Pensionistas que reciben S/600 y tienen más de 80 años, este diciembre recibirán alrededor de S/1.700.

Bonos para familias vulnerables

Asimismo, el ministro indicó que los bonos para otras personas vulnerables todavía no tienen definido la cifra de los montos ni las zonas donde se brindará la ayuda económica.

A estos cuatro grupos de ciudadanos vulnerables se pagará el bono anunciado por el Gobierno. - Crédito MEF

“En el caso de los bonos para los damnificados en el sur por las sequías o en el norte por el exceso de lluvias, o en el centro por los huaicos, aún no se pueden precisar porque no se sabe cuántos podrían ser los afectados”, afirmó.

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Pero sí aclaró que existe espacio fiscal para responder con estas medidas frente a los choques que impactarán al Perú en los próximos meses. Elmer Cuba señaló que están trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para actuar en ese escenario y tener la información más rápido.

“Hoy es imposible decir cuánto, cómo y dónde se entregarán los bonos para esas familias afectadas, pero tenemos el espacio fiscal para responder”, agregó.

El MEF ya había adelantado anteriormente que se venían estas intervenciones. - Crédito MEF

“El monto y los lugares donde se entregarán los bonos dependerán del tamaño del golpe del fenómeno El Niño, considerando que es un subsidio totalmente focalizado y transitorio”, añadió.

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Como se recuerda, el ministro reveló que habían en total tres choques de oferta que enfrentan las economías de todo el mundo. Estos son:

El primer choque de oferta que amenaza a las economías de todo el mundo es un posible Niño global de gran impacto, señaló el ministro. Para el caso peruano, los principales impactos adversos se prevén en distintos sectores

El segundo choque de oferta es el aumento de los precios de los combustibles por la guerra en el Medio Oriente

El tercer choque es por las mayores tasas de interés internacionales de política monetaria, lo que eleva los costos de financiamiento. Esto implicaría un mayor costo del financiamiento externo sobre todo para los países emergentes como el Perú.