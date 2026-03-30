INEI reporta que la canasta básica supera los S/ 1,800 en Lima: familias necesitan hasta S/ 200 más al mes para alimentarse

Un informe revela la creciente preocupación de las familias y comerciantes peruanos ante la continua alza de precios en productos de la canasta básica como el pollo, la papa y las verduras. El incremento en el costo del combustible, impulsado por los precios internacionales del petróleo, agrava la situación económica. - 24 Horas Noticias

El costo de alimentarse en Perú registra un nuevo incremento. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la canasta básica familiar supera los S/ 1.800 mensuales en Lima, lo que eleva la presión sobre los hogares. Este aumento se percibe con claridad en los mercados, donde productos como el pollo, la papa y la yuca presentan precios más altos.

La subida de precios afecta tanto a consumidores como a comerciantes. Las familias ajustan sus compras ante un presupuesto limitado, mientras los vendedores reportan una menor demanda. A este escenario se suma el encarecimiento de los combustibles, influido por factores internacionales, lo que impacta en toda la cadena de abastecimiento.

El alza de productos esenciales modifica el gasto diario. Testimonios recogidos por 24 Horas Noticias reflejan el impacto en los hogares. “Como tres semanas que el pollo se puso sobre las nubes”, señaló una consumidora. Otra añadió: “Todo ha subido, las cosas, todo ha subido, incluso ya no alcanza la plata, ya”.

El precio del pollo alcanza entre S/ 12 y S/ 12,50 por kilo. Este incremento obliga a destinar más dinero a la alimentación. “Yo cocinaba más o menos con treinta soles, pero ahora tengo que gastar cincuenta, sesenta soles diarios”, explicó una ama de casa.

Otros productos también registran aumentos. La papa pasó de S/ 2,50 o S/ 2,80 a S/ 3,50 por kilo. La yuca se vende a S/ 6, cuando antes costaba entre S/ 4,50 y S/ 5. Estos cambios reducen la cantidad de alimentos que se adquieren. “A veces vienen con diez soles, veinte soles y para toda la compra no les alcanza”, indicó un comerciante.

Impacto en comerciantes y consumo

La canasta básica familiar en Lima supera los S/ 1.860, según el INEI. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento sostenido de los precios de los alimentos ya impacta directamente en la dinámica comercial. Los vendedores advierten una caída en la demanda y describen un escenario cada vez más complejo. “Uf, demasiado, está carísimo; a la gente no le alcanza para comprar”, señaló uno de los comerciantes.

La menor capacidad de compra genera ajustes en el consumo. Los hogares priorizan productos básicos y limitan otros gastos. Esta dinámica también afecta la rotación de productos en los mercados.

Presión de los combustibles y factores internacionales

El costo de la canasta básica subió. Ahora los peruanos deben pagar S/5 más costear los alimentos necesarios para vivir. En Lima Metropolitana, este monto es aún mayor. - Crédito Andina

El precio de los combustibles mantiene niveles elevados. Según el informe, el barril de petróleo alcanzó los 103 dólares en el mercado de Nueva York. Este incremento impacta en los costos de transporte y distribución.

Un especialista explicó: “El conflicto en Medio Oriente ha incrementado los precios del petróleo en los mercados internacionales y esto eventualmente se refleja en la economía local”. También precisó que “la venta de combustibles al público, de las gasolinas, del diésel, ha tenido un alza entre veinte y treinta por ciento en las dos primeras semanas de marzo”.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima advirtió sobre el aumento del precio de la urea. “Este insumo es clave para cultivos como arroz, papa, café y caña de azúcar, cuyos costos de producción se verían presionados por este encarecimiento”, señaló su director ejecutivo, Carlos Posada.

Evolución del costo de vida según el INEI

El Gobierno detalla lo que se tomó en cuenta al decretar el aumento el sueldo mínimo a S/1.130. - Crédito Composición Infobae

La canasta básica familiar pasó de S/ 1.784 a S/ 1.860. Esto implica un incremento de S/ 76 para cubrir el consumo mínimo mensual de un hogar de cuatro personas. La remuneración mínima vital se sitúa en S/ 1.130, monto que no cubre este nivel de gasto.

El organismo también indicó: “Al examinar el gasto real per cápita mensual desagregado por deciles, se observa que, para el año 2024, respecto al año 2023, se incrementa en casi todos los deciles”. Sin embargo, los niveles se mantienen por debajo de los registrados antes de 2019.

El informe detalla que el 28,9 % del gasto se destina a alimentos dentro del hogar, seguido por vivienda y servicios básicos con 21,3 %.

Diferencias regionales en la canasta básica

El INEI reporta un aumento en el costo de vida en Lima, impulsado por alimentos y factores internacionales, lo que impacta en hogares y mercados.

El costo de la canasta presenta variaciones según la zona. Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao registran los valores más altos. El INEI señaló: “El mayor valor de la línea de pobreza extrema, para el año 2024, se presenta en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con S/301”.

En otras regiones, los valores son menores, aunque también presentan incrementos. La selva rural y la costa rural registran niveles más bajos, pero con aumentos recientes en los indicadores de pobreza.

El informe añade: “Si se compara el valor de la línea de pobreza extrema del 2024 con el año 2023, se observa que los dominios que más se incrementaron fueron Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en 2,5 %”.

El Idexcam advirtió que el aumento de costos podría trasladarse a varios sectores. Actividades como la avicultura, la agricultura, el transporte y la energía presentan exposición a estos cambios.

Carlos Posada indicó: “Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60 % del gasto de los hogares peruanos”. Este dato muestra el peso de estos sectores en la economía doméstica.

La dependencia de insumos importados como la urea, el trigo y el maíz mantiene la exposición a variaciones internacionales, lo que influye en el comportamiento de los precios de la canasta básica.

Así se ordenaron en general los gastos.

Alimentos consumidores dentro del hogar son el 28,9% del gasto (S/ 257)

Gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,3% (S/190)

Los alimentos consumidos fuera del hogar con el 12,3% (S/110)

Salud 8,3% (S/ 74)

Transporte con 7,7% (S/ 69)

Bienes y servicios diversos con 4,3% (S/ 38)

Educación con 3,9% (S/ 34)

Comunicaciones con 3,4% (S/ 31)

Muebles y enseres con 3,3% (S/ 30)

Prendas de vestir y calzado con 3,3% (S/ 29)

Recreación y cultura con 3,1% (S/ 28)

Consumo de bebidas alcohólicas con 0,1% (S/ 1).