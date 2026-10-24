Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Noche de partido! Universitario recibe a Juan Pablo II College, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas.
Así llega Universitario al partido por el Torneo Clausura 2026
Universitario salió fortalecido en un momento determinante del Torneo Clausura 2026 tras imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo. La goleada permitió que el equipo vuelva a encaminarse en la competencia y recupere impulso cuando restan pocas fechas para el cierre de la temporada.
El conjunto ‘crema’ mostró un rendimiento contundente y un estilo de juego resolutivo, factores que reflejan el trabajo de Fabián Bustos. El entrenador comienza a encontrar una dinámica capaz de revitalizar a Universitario durante el tramo final del campeonato, luego de una jornada en la que el equipo consiguió imponerse con autoridad.
Si Universitario logra hacer respetar su localía frente a su nuevo rival, reforzará sus opciones de pelear por el Clausura 2026. Un nuevo triunfo le permitiría presentarse como candidato en la recta decisiva del torneo, con el calendario regular próximo a terminar.
Así llega Juan Pablo II al partido por el Torneo Clausura 2026
Juan Pablo II atraviesa el mejor momento de su corta existencia con su presencia en la zona alta del Torneo Clausura 2026, donde sostiene un desempeño competitivo.
Bajo la conducción del entrenador Jorge Araujo, el elenco de Chongoyape se convirtió en un equipo sólido y difícil de enfrentar para cualquiera de sus rivales. La principal muestra de su evolución es la racha invicta que mantiene en el certamen.
El conjunto ‘auriblanco’ acumula dos meses sin derrotas. Desde la sexta fecha encadena siete partidos sin conocer la caída y prolongó esa secuencia en su última presentación, cuando superó a Sport Boys.
Alineaciones probables del Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026
- Universitario: Diego Romero; Matías Di Benedetto, Caín Fara, Williams Riveros; Jairo Concha, César Inga, Horacio Calcaterra, Andy Polo; Alex Valera, Edison Flores, Gianluca Lapadula.
- Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Aron Sánchez, Pablo Míguez; Piero Antón; Hugo Ancajima, Christian Flores, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea; Erinson Ramírez, Janio Posito.
Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026
Los partidos de la Liga 1 son transmitidos de manera oficial por L1MAX, señal oficial que posee los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
En caso de optar por dispositivos alternativos, la divulgación de los encuentros puede hallarse a través de Liga 1 Play. Consignar, además, que la website Infobae Perú realizará una cobertura informativa. ¡No te lo pierdas!
Horario del Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026
El enfrentamiento se realizará este sábado 24 de octubre, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 13° del campeonato local. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas, de acuerdo al horario de Perú, Colombia y Ecuador.
Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 20:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 21:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Últimos antecedentes de Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026
• Juan Pablo II 1-4 Universitario | Torneo Apertura 2026
• Universitario 3-0 Juan Pablo II | Torneo Clausura 2025
• Juan Pablo II 2-0 Universitario | Torneo Apertura 2025