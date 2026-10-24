Perú Deportes

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ recibe a un oponente que enlaza siete partidos sin conocer derrotas y que, de manera sorpresiva, se ha metido en la lucha por el segundo torneo del año. Fabián Bustos alineará su mejor oncena en Ate

Guardar
09:23 hsHoy

¡Noche de partido! Universitario recibe a Juan Pablo II College, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas.

09:23 hsHoy

Así llega Universitario al partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario salió fortalecido en un momento determinante del Torneo Clausura 2026 tras imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo. La goleada permitió que el equipo vuelva a encaminarse en la competencia y recupere impulso cuando restan pocas fechas para el cierre de la temporada.

El conjunto ‘crema’ mostró un rendimiento contundente y un estilo de juego resolutivo, factores que reflejan el trabajo de Fabián Bustos. El entrenador comienza a encontrar una dinámica capaz de revitalizar a Universitario durante el tramo final del campeonato, luego de una jornada en la que el equipo consiguió imponerse con autoridad.

Si Universitario logra hacer respetar su localía frente a su nuevo rival, reforzará sus opciones de pelear por el Clausura 2026. Un nuevo triunfo le permitiría presentarse como candidato en la recta decisiva del torneo, con el calendario regular próximo a terminar.

09:22 hsHoy

Así llega Juan Pablo II al partido por el Torneo Clausura 2026

Juan Pablo II atraviesa el mejor momento de su corta existencia con su presencia en la zona alta del Torneo Clausura 2026, donde sostiene un desempeño competitivo.

Bajo la conducción del entrenador Jorge Araujo, el elenco de Chongoyape se convirtió en un equipo sólido y difícil de enfrentar para cualquiera de sus rivales. La principal muestra de su evolución es la racha invicta que mantiene en el certamen.

El conjunto ‘auriblanco’ acumula dos meses sin derrotas. Desde la sexta fecha encadena siete partidos sin conocer la caída y prolongó esa secuencia en su última presentación, cuando superó a Sport Boys.

09:22 hsHoy

Alineaciones probables del Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

- Universitario: Diego Romero; Matías Di Benedetto, Caín Fara, Williams Riveros; Jairo Concha, César Inga, Horacio Calcaterra, Andy Polo; Alex Valera, Edison Flores, Gianluca Lapadula.

- Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Aron Sánchez, Pablo Míguez; Piero Antón; Hugo Ancajima, Christian Flores, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea; Erinson Ramírez, Janio Posito.

09:22 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Liga 1 son transmitidos de manera oficial por L1MAX, señal oficial que posee los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En caso de optar por dispositivos alternativos, la divulgación de los encuentros puede hallarse a través de Liga 1 Play. Consignar, además, que la website Infobae Perú realizará una cobertura informativa. ¡No te lo pierdas!

09:22 hsHoy

Horario del Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

El enfrentamiento se realizará este sábado 24 de octubre, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 13° del campeonato local. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas, de acuerdo al horario de Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 20:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 21:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

09:22 hsHoy

Últimos antecedentes de Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

• Juan Pablo II 1-4 Universitario | Torneo Apertura 2026

• Universitario 3-0 Juan Pablo II | Torneo Clausura 2025

• Juan Pablo II 2-0 Universitario | Torneo Apertura 2025

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1Juan Pablo IIperu-deportes

Últimas noticias

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Sporting Cristal defenderá la punta con Cusco FC, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, Alianza Lima chocará con Regatas Lima por la Liga Peruana de vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada crucial para Sporting Cristal, Universitario, Sport Huancayo, Alianza Lima en la lucha por el título nacional. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

El duelo estelar de la jornada del sábado será protagonizado por los conjuntos de Alejandro Schneider y Horacio Bastit, un encuentro que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Se inicia la fase eliminatoria rumbo al ascenso con duelo emocionantes: Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino, Sport Áncash lo hará con Viarjoca F.C, y mucho más

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Las 3 bajas confirmadas de Alianza Lima para duelo con CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Pablo Guede realizará cambios obligados a su alineación para enfrentar al recién ascendido de visita este domingo 25 de octubre

Las 3 bajas confirmadas de Alianza Lima para duelo con CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crean una nariz electrónica con IA que permite compartir olores y sabores a distancia

Crean una nariz electrónica con IA que permite compartir olores y sabores a distancia

La Masacre de Flores según Campanella: un asesino que prendió fuego a una familia entera y el sobreviviente que renació tres veces

Las fotos del festejo de cumpleaños de Charly García: los famosos, los regalos y el aguante de sus fans

Conflicto universitario: convocaron a un nuevo paro nacional por una semana

Dos heridos en accidentes en CABA: un colectivo y un auto chocaron cerca del Obelisco y un camión quedó destrozado en una autopista

INFOBAE AMÉRICA

Una persecución policial en el sur de Los Ángeles resultó en cuatro arrestos y un accidente

Una persecución policial en el sur de Los Ángeles resultó en cuatro arrestos y un accidente

Un hombre incendió un tráiler y se atrincheró tras un operativo por violencia doméstica en Fresno, California

La excepción legal que permite capturar tiburones protegidos en Estados Unidos para enviarlos a acuarios extranjeros

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Algunos sistemas de transporte público de EEUU están considerando operar trenes sin conductor humano

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

Las imágenes del espectacular casamiento de un figura del fútbol en las pirámides de Egipto

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

El día que Gabriela Sabatini sorprendió al mundo del tenis: las razones de su retiro hace 30 años