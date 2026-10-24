Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡ Noche de partido ! Universitario recibe a Juan Pablo II College, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 19:30 horas.

09:23 hs

Así llega Universitario al partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario salió fortalecido en un momento determinante del Torneo Clausura 2026 tras imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo. La goleada permitió que el equipo vuelva a encaminarse en la competencia y recupere impulso cuando restan pocas fechas para el cierre de la temporada.

El conjunto ‘crema’ mostró un rendimiento contundente y un estilo de juego resolutivo, factores que reflejan el trabajo de Fabián Bustos. El entrenador comienza a encontrar una dinámica capaz de revitalizar a Universitario durante el tramo final del campeonato, luego de una jornada en la que el equipo consiguió imponerse con autoridad.