Pensión máxima ONP podrá llegar a S/1.250 con nuevo aumento y bono por edad avanzada

¿Recibeas la pensión máxima de S/ 1.000? Cuando cumplas 80 años recibirás S/ 250 más. - Crédito Andina

A poco de terminar el 2026, el gobierno de José Jerí aumentó la pensión máxima que reciben los jubilados del régimen general de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Ahora, quienes cumplan con 20 años de aportes podrán acceder a la pensión máxima de S/ 1.000 (anteriormente de S/ 893).

¿Entonces esto es lo máximo de pensión que puede recibir un pensionistas? Técnicamente no. Si bien este es el monto máximo normal, como se sabe, existe el bono por edad avanzada, que es un aumento de 25% de la pensión que reciben para los jubilados que cumplen 80 años.

Según Infobae Perú pudo consultar a la ONP, el cálculo máximo de la nueva pensión con la BEA sería entonces de S/ 1.250. Pero esto solo será para aquellos que cumplan 80 años recién luego del aumento de la pensión máxima; es decir, en este 2026.

Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

¿Pensión de S/1.250?

Sí, agora la pensión de un afiliado a la ONP puede llegar a S/ 1.250 al mes, según fuentes de la entidad confirmaron a Infobae Perú. Pero para estos debe cumplirse las dos condiciones detalladas anteriormente:

Recibir la pensión máxima de S/ 1.000

Cumplir 80 años

Luego de que se cumpla esta edad, en adelante, el monto que recibirá el afiliado será de S/ 1.250 al mes, el cual es el valor máximo al que llegan estos depósitos de la ONP. Así se configurará su pago cada mes:

Pensión que recibe: S/ 1.000

Bonificación por Edad Avanzada ( BEA ): S/ 250 (25% de la pensión que recibe). Los pensionistas podrán comprobar en su constancia de pago esto bajo el detalle “BONIF POR EDAD AVANZADA”

La suma da el total de S/ 1.250.

Oficina de Normalización Previsional - ONP

¿Qué pasará con los que ya cumplieron 80 años?

Como se sabe, la BEA equivale al 25 % del monto de la pensión que recibe un afiliado al llegar a esa edad (no incluye las bonificaciones de carácter no pensionable), de 80 años, y se deposita en su cuenta bancaria o se traslada con el pago a domicilio.

Así, todos los pensionistas de jubilación que cumplan a partir de enero de 2026 su BEA será calculada la nueva pensión máxima. Pero los que ya reciben el bono del 25% extra no tendrán un recálculo para este bono, por la pensión máxima, sino que recibirán el monto que ya se les estaba otorgando.

Como se sabe, este bono se paga junto a las pensionse, 14 veces al año: una cada mes, además junto con las pensiones adicionales de julio y diciembre. “De acuerdo con el Reglamento Unificado que regula el Sistema Nacional de Pensiones, los pensionistas del D. L. N° 19990 deben recibir la bonificación de 14 mensualidades al año, de esta manera, se incluyen las 2 gratificaciones adicionales de julio y diciembre", aclara la entidad.

Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

De igual manera, la ONP informa que “los pensionistas de jubilación no necesitan presentar ninguna solicitud para recibir esa bonificación, el pago se realiza de forma automática a partir del mes en que cumplen los 80 años”.