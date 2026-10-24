Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

Keiko Fujimori, canciller Carlos Espá y Ernesto Álvarez.

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El Gobierno peruano autorizó el viaje de dos ministros a El Salvador para acompañar a la presidenta Keiko Fujimori en una visita oficial prevista entre el 28 y el 31 de octubre. El canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, integrarán la comitiva presidencial, según dos resoluciones supremas publicadas este viernes en el diario oficial El Peruano.

Como se recuerda, la agenda presidencial contempla un encuentro privado con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, una reunión con ministros de ambos gobiernos y encuentros bilaterales con las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. El itinerario también incluye visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, ubicados en San Salvador y el municipio de Tecoluca.

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El Senado de la República peruano autorizó previamente el viaje de Fujimori mediante la Resolución Legislativa N° 32742.

Objetivos

La resolución suprema que autoriza el viaje de Carlos Espá señala que su participación permitirá “ampliar y profundizar, al más alto nivel, el diálogo político y la cooperación” con El Salvador, con énfasis en seguridad y desarrollo social. El documento, firmado por Fujimori y el premier Luis Galarreta autoriza al canciller a viajar del 28 al 31 de octubre, un día antes y uno después de la agenda bilateral oficial.

Un documento con formato de resolución suprema autoriza un viaje oficial a El Salvador para octubre de 2026 e incluye los nombres de Keiko Fujimori y Luis Galarreta en la suscripción.

Durante su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores quedará a cargo de Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Los gastos de alojamiento del canciller serán cubiertos por el Gobierno salvadoreño, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá 1.031,80 dólares en pasajes aéreos y 472,50 dólares en viáticos parciales.

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Por otro lado, según la segunda resolución autoriza el viaje de Ernesto Álvarez, su incorporación a la comitiva presidencial “se vincula con la lucha contra el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer la articulación de las políticas y acciones del Sector Justicia en dicha materia”.

El texto detalla que la participación del ministro permitirá recabar información para combatir el crimen organizado “en particular en el ámbito penitenciario” y consolidar la cooperación internacional entre Perú y El Salvador en materia de seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia. El Ministerio de Justicia cubrirá 1.962,21 dólares en pasajes aéreos y 472,50 dólares en viáticos parciales por tres días. Durante su ausencia, el despacho quedará a cargo de Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, a partir del 28 de octubre.

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Un documento con formato de resolución suprema autoriza el viaje de un ministro a El Salvador en octubre de 2026 con la firma de Keiko Fujimori.

Agenda

La presidenta Keiko Fujimori realizará una visita oficial a El Salvador del 28 al 31 de octubre de 2026, con sede en San Salvador y el municipio de Tecoluca. La agenda bilateral se concentra en los días 29 y 30 de octubre.

El primer día, 29 de octubre, la mandataria sostendrá un encuentro privado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, seguido de una reunión ampliada con ministros de Estado de ambos países. El segundo día, 30 de octubre, se desarrollarán reuniones bilaterales sectoriales con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Salud.

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La agenda incluye además visitas institucionales sin día específico confirmado: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, una escuela emblemática y el Hospital Rosales, en San Salvador.

“El carácter de esta visita tiene que ver principalmente con los temas de seguridad. Vamos a poder visitar el CECOT, que es esta cárcel de estrictas medidas de seguridad y donde se hacen trabajos productivos. Además, también tendremos una visita para ver el tema de salud, ya que ellos también tienen implementados temas de telemedicina. Visitaremos el sector educativo y se está trabajando en un futuro tratado de libre comercio entre ambos países”, declaró Fujimori.

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Sobre la invitación recíproca a Bukele, la mandataria agradeció la “gentil invitación” cursada por el líder salvadoreño y anticipó que el gesto sería correspondido:

“Y así como en esta oportunidad él nos está invitando, pues cuando me encuentre en El Salvador le haremos la invitación correspondiente al presidente Nayib Bukele para que también venga a nuestro país”, apuntó.