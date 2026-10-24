Perú

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

El exchico reality explicó por qué pese a tener pareja no se separa de su madre y se hace cargo de ella

Composición con dos fotos: a la izquierda, Mario Irivarren sentado con gorra verde; a la derecha, de pie junto a su madre en un balcón nocturno
Mario Irivarren comenta los motivos de su convivencia familiar durante una entrevista y posa junto a su madre.
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Mario Irivarren explicó que continúa viviendo con su madre, Marcela León, debido a los cuidados que ella necesita por un diagnóstico de fibromialgia y los dolores musculares y articulares que enfrenta. El conductor señaló que su presencia en el hogar responde a una decisión familiar que tomó hace años y que mantiene pese a tener pareja.

Durante una entrevista con Verónica Linares, el exintegrante de Combate habló de la convivencia con su madre y descartó que se trate de una falta de independencia. Según relató, Marcela León requiere acompañamiento ante eventuales episodios de dolor, además de apoyo para algunas actividades de su rutina.

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El presentador recordó que el cambio en su vida familiar ocurrió cuando tenía 20 años. En esa etapa, sus padres se separaron y él iniciaba su participación en el programa de competencia que lo llevó a la televisión. A partir de entonces, asumió una mayor presencia en casa junto a su madre.

Durante una entrevista, Mario Irivarren detalla los motivos por los cuales reside junto a su madre. El personaje televisivo explica que su progenitora padece fibromialgia y dolores corporales constantes, por lo que necesita asistencia y acompañamiento en su vida cotidiana.

Con los años, la dinámica volvió a modificarse. Su hermano dejó el hogar familiar, mientras que Mario Irivarren permaneció con Marcela León. El conductor sostuvo que optó por mantener esa convivencia porque su madre necesita a alguien cerca cuando sus molestias se agudizan.

La salud de Marcela León condiciona algunas de sus actividades cotidianas. Irivarren contó que los dolores pueden aparecer después de esfuerzos que parecen habituales, como cocinar, y afectar su movilidad al día siguiente.

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Mi mamá vive conmigo porque necesita cuidados, básicamente. Mi mamá sufre de muchos dolores musculares y articulares. Tiene fibromialgia”, contó Mario Irivarren en la conversación con Verónica Linares.

El exchico reality detalló que en la vivienda cuentan con la ayuda de una trabajadora para las tareas domésticas. Sin embargo, señaló que esa asistencia no reemplaza el acompañamiento que requiere su madre cuando atraviesa una jornada con síntomas más intensos.

Mario Irivarren viste una gorra verde y una camisa beige mientras habla sentado en un sillón junto a una mesa con bebidas
Mario Irivarren conversa sobre su situación familiar durante una entrevista en el set del programa La Linares.

“Entonces, claro, si ella cocina un día, al día siguiente no se levanta. Hay una señora en casa que nos ayuda”, agregó el conductor de La manada, al describir cómo los dolores pueden interferir con las labores del hogar.

Mario Irivarren explicó la asistencia que requiere Marcela León

El conductor indicó que su madre debe estar acompañada para contar con ayuda si necesita trasladarse a una clínica, tomar medicamentos o aliviar el dolor con compresas. Para él, esas tareas forman parte de una rutina que se instaló en su casa desde hace varios años.

“Mi mamá tiene que vivir acompañada con alguien por si necesita asistencia, que necesita que la lleves a la clínica, necesita que le des su medicina, necesita que le pongas sus compresas”, expresó el también conductor de La manada.

La explicación puso el foco en el carácter práctico de su decisión. Mario Irivarren no planteó la convivencia como una renuncia a sus propios proyectos, sino como una forma de asegurar que Marcela León reciba ayuda inmediata cuando la necesite.

Mario Irivarren presenta por primera vez a su madre en un programa de TV. (Foto: América TV)
Mario Irivarren presenta por primera vez a su madre en un programa de TV. (Foto: América TV)

El presentador recordó que hubo un periodo en el que los cuidados eran parte de todos los días. En ese contexto, el acompañamiento incluía estar pendiente de la evolución de los dolores y responder ante necesidades concretas, desde administrar un medicamento hasta facilitar una consulta médica.

Por suerte hoy en día es menos frecuente, pero durante muchos años fue algo de todos los días”, añadió Irivarren durante la entrevista con Verónica Linares.

Aunque señaló que los episodios son menos habituales en la actualidad, el conductor mantuvo la decisión de seguir cerca de su madre. La convivencia, explicó, se sostiene por la necesidad de que Marcela León no permanezca sola ante una eventual crisis de dolor o una situación que requiera asistencia.

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