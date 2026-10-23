Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, viernes 23 de octubre, arranca a fecha 13 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos en la lucha por el título y la pelea por la permanencia. Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Alianza Lima buscarán mantenerse arriba de la tabla de posiciones.

Los ‘cerveceros’ saldrán a defender el liderato ante Cusco FC de visita. Los ‘cremas’ harán lo suyo con Juan Pablo II en el Monumental. Y los ‘blanquiazules’ chocarán con CD Moquegua fuera de casa.

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

- UTC vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs ADT (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)*

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)**

* El partido estaba previsto para las 13:00 horas, pero con la actualización se cambió para el mismo día a las 13:15 horas.

** El compromiso estaba agendado para el lunes 26 de octubre a las 15:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 25 a las 11:00 horas.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

La fecha 13 de la Liga 1 2026 contará con opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales para seguir los partidos en directo.

La señal L1 Max emitirá la jornada como titular de los derechos audiovisuales del campeonato, tras el acuerdo suscrito entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los hinchas que utilicen celulares, tabletas o computadoras podrán recurrir a la aplicación Liga 1 Play, que incluirá la programación de los encuentros.

Los abonados de Movistar, a su vez, tendrán acceso a las transmisiones en vivo mediante Movistar Play.

Para quienes no puedan ver los compromisos en tiempo real, Infobae Perú informará las incidencias de cada partido antes, durante y después de la fecha.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.