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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada crucial para Sporting Cristal, Universitario, Sport Huancayo, Alianza Lima en la lucha por el título nacional. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
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Hoy, viernes 23 de octubre, arranca a fecha 13 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos en la lucha por el título y la pelea por la permanencia. Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Alianza Lima buscarán mantenerse arriba de la tabla de posiciones.

Los ‘cerveceros’ saldrán a defender el liderato ante Cusco FC de visita. Los ‘cremas’ harán lo suyo con Juan Pablo II en el Monumental. Y los ‘blanquiazules’ chocarán con CD Moquegua fuera de casa.

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

- UTC vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs ADT (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)*

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)**

* El partido estaba previsto para las 13:00 horas, pero con la actualización se cambió para el mismo día a las 13:15 horas.

** El compromiso estaba agendado para el lunes 26 de octubre a las 15:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 25 a las 11:00 horas.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

La fecha 13 de la Liga 1 2026 contará con opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales para seguir los partidos en directo.

La señal L1 Max emitirá la jornada como titular de los derechos audiovisuales del campeonato, tras el acuerdo suscrito entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los hinchas que utilicen celulares, tabletas o computadoras podrán recurrir a la aplicación Liga 1 Play, que incluirá la programación de los encuentros.

Los abonados de Movistar, a su vez, tendrán acceso a las transmisiones en vivo mediante Movistar Play.

Para quienes no puedan ver los compromisos en tiempo real, Infobae Perú informará las incidencias de cada partido antes, durante y después de la fecha.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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