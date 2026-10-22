Bono monetario contra el alza de la inflación en Perú: ¿A quiénes se pagará y cuándo?

Bono en 206: El Gobierno para una intervención monetaria dirigida a familias vulnerables, pero el monto aún no se conoce. - Crédito Andina

Guardar

El gobierno de Keiko Fujimori sostuvo una conferencia de prensa este jueves 22 de octubre para anunciar cuatro medidas que tomarán de cara al gran impacto del fenómeno El Niño —uno que sería de magnitud extraordinaria, tanto que lo llaman ‘Meganiño’— donde se incluyó el anuncio de la entrega de bonos monetarios para familias vulnerables.

Pero el Ministerio de Economía y Finanzas ha agregado que no se trata de bonos contra el impacto del fenómeno El Niño. “Va más allá de eso, resaltó el ministro Elmer Cuba. Serán bonos para aliviar el impacto inflacionario que se espera en los siguientes meses.

PUBLICIDAD

“No son bonos de El Niño, son bonos para defender la economía de ‘vientos contractivos’”, señaló. Asimismo, reveló que el pago se haría desde este diciembre de 2026.

A estos cuatro grupos de ciudadanos vulnerables se pagará el bono anunciado por el Gobierno. - Crédito MEF

Bonos y otras medidas

Así, los bonos no necesariamente estarán dirigido a afectados por el fenómeno El Niño, sino que esta intervención irá más allá de los efectos. Se entiende que el gobierno entregará este dinero preventivamente, antes de los efectos más fuertes del fenómeno El Niño.

Así, quienes lo reciban serán las familias vulnerables en diferentes partes del Perú y otras poblaciones cuya economía pueda ser impactada en los próximos meses:

PUBLICIDAD

Familias vulnerables del sur andino. Más allá de que sean impactadas por el FEN o no

Familias afectadas por las lluvias en el norte del país

familias damnificadas por huaycos y desbordes de ríos (más que nada cerca a Lima)

Personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados, adultos mayores y otros.

Pero estas no serán las únicas medidas. En total, el gobierno anunció cuatro grandes intervenciones para los próximos meses, frente al impacto del fenómeno El Niño, uno que sería extraordinario.

Grabación con el formato gráfico del noticiero de TVPerú Noticias en la que se muestra a Keiko Fujimori presentada como presidenta de la República en un podio de Palacio de Gobierno. Los rótulos en pantalla señalan el anuncio de medidas oficiales frente al fenómeno de El Niño y acciones en materia económica. La emisión cuenta con una intérprete de lengua de señas en el extremo inferior derecho.

Los montos para afrontar los choques

Lo que busca el gobierno es afrontar tres choques, tal como señaló Elmer Cuba: estos son el fenómeno El Niño, el alza de los precios de los combustibles debido a la guerra del Medio Oriente, y las altas tasas de interés en países importantes, todo lo que afectará al Perú y a la economía de los ciudadanos.

Para eso, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno destinará S/2.500 millones en bonos directos a las familias vulnerables, como parte de las medidas prioritarias de política fiscal contracíclica orientadas a mitigar los efectos de los choques externos y del fenómeno El Niño.

PUBLICIDAD

También indicó que se destinarán S/18.000 millones de soles adicionales para implementar las cuatro medidas principales a fin de proteger la economía del país y a las familias peruanas. “Los S/18.000 millones irán de la siguiente manera: S/2.500 millones, aproximadamente, en los bonos directamente a las familias más vulnerables, que se aplicarán entre tres y cinco meses, dependiendo de la necesidad”, aclaró.

Los peruanos más vulnerables podrán cobrar bonos para ayudarlos a mantener su economía a flote. - Crédito Pensión 65

El bono será para las familias vulnerables del sur andino, las familias afectadas por las lluvias en el norte del país, las familias damnificadas por huaicos y desbordes de ríos, así como para los jubilados y adultos mayores.

PUBLICIDAD

Asimismo, la mandataria informó que otros S/2.000 millones se destinarán al mantenimiento de obras, lo que generará mucho empleo rápido, y S/500 millones al subsidio de los combustibles.

Además, señaló que S/13.000 millones se destinarán a infraestructura, de los cuales S/6.000 millones irán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a la culminación de las obras paralizadas.

En resumen:

Bonos monetarios para familias vulnerables y jubilados de la ONP. Se destinará S/2.500 millones para proteger a estas poblaciones vulnerables frente a impactos El Niño y serían entregados cada mes durante tres a cinco meses

Mantenimiento de obras . Serán S/2.000 millones para estas intervenciones que también se espera que generen empleo en el corto plazo

Subsidios de combustible. Se destina S/500 millones para que los conductores afronten las alzas del precio en la gasolina y otros

Obras de infraestructura. Se destinará S/13.000 millones, de los cuales una parte irá para el sector Educación (S/6.000 millones) y otra para terminar obras que estaba paralizadas (S/7.000 millones).