Perú

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

El actor se refirió a los comentarios sobre su separación y cómo vive este proceso desde su perspectiva

Composición con dos fotos del actor Carlos Alcántara, una en traje beige y otra junto a Jossie Lindley vestida de negro
El actor Carlos Alcántara figura en un retrato individual y en una fotografía junto a Jossie Lindley en un evento social.
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Carlos Alcántara contó que atraviesa un proceso doloroso tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, una relación que se extendió durante 31 años. El actor peruano reconoció que la ruptura modificó su vida cotidiana y lo enfrentó a una sensación de soledad que todavía intenta procesar.

El intérprete habló sobre esta etapa durante una entrevista en el podcast del exfutbolista Juan Manuel Vargas. Lejos de sus personajes y del humor que suele llevar a los escenarios, Alcántara se mostró reflexivo al describir las consecuencias personales de la separación.

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Para el protagonista de Asu Mare, el final de una convivencia prolongada no implica únicamente la distancia con la pareja. También supone alejarse de los afectos, las costumbres y las relaciones familiares que se construyen a lo largo de los años.

“Yo estoy, aunque no lo creas, en un proceso doloroso. Una separación no es: ‘Qué chévere, me separé’. Son 31 años con mi exesposa. Tu familia termina siendo la familia de tu esposa”, manifestó Carlos Alcántara en el espacio conducido por Vargas.
Carlos Alcántara viste una camisa azul y gafas de sol, sentado ante una mesa con un balón decorativo, copas y platos
El actor peruano Carlos Alcántara conversa en una entrevista sobre su vida personal y el impacto de su separación conyugal.

El actor explicó que durante su matrimonio desarrolló una cercanía especial con los familiares de Jossie Lindley. Esa relación se volvió parte de su rutina y de su entorno afectivo, por lo que la ruptura también trajo consigo una distancia con personas que consideraba cercanas.

Alcántara sostuvo que ese aspecto de las separaciones suele recibir menos atención. En su experiencia, la ruptura afectó una estructura familiar que había acompañado su vida durante más de tres décadas.

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La convivencia, las reuniones y los vínculos con los allegados de su entonces esposa fueron parte de una dinámica que cambió por completo después de la decisión de poner fin al matrimonio. El comediante habló de ese cambio como una de las consecuencias más difíciles de afrontar.

Composición con dos fotos del actor Carlos Alcántara, una en traje beige y otra junto a Jossie Lindley vestida de negro
El actor Carlos Alcántara figura en un retrato individual y en una fotografía junto a Jossie Lindley en un evento social.

Carlos Alcántara habló de la soledad y los rumores tras su separación

Uno de los momentos más personales de la conversación surgió cuando Carlos Alcántara se refirió a los instantes que pasa solo en su casa. El actor admitió que la ausencia de quienes formaban parte de su vida diaria le resulta difícil.

“Normalmente uno se pega más a la familia de la esposa, en mi caso, y después se acaba eso y se acaba la familia. Me he quedado solo... estoy en mi casa solo y digo: ‘Qué difícil’”, expresó.

La frase mostró la dimensión emocional que le atribuye al cierre de la relación. Para Alcántara, la soledad no se relaciona solo con dejar de compartir una vivienda con su expareja, sino con la pérdida de una red de compañía que formaba parte de su entorno habitual.

El actor se encuentra en un momento de reajuste personal, mientras continúa con sus actividades en el ámbito artístico. Su testimonio dejó ver que ese proceso ocurre fuera de los proyectos profesionales y de la exposición que suele acompañar a una figura de la televisión y el cine.

Imagen que combina una foto actual de Carlos Alcántara con esmoquin y Jossie Lindley de negro, con una foto antigua de ambos sonriendo en traje de baño
Carlos Alcántara y Jossie Lindley aparecen juntos en la imagen principal, junto a una foto insertada de ellos en sus años de juventud, representando el fin de su relación de más de 30 años.

A esta situación se suma la atención que generan sus apariciones públicas. El intérprete señaló que los comentarios y versiones sobre su vida sentimental le provocan incomodidad, sobre todo cuando conversa o comparte espacios con otras mujeres.

Según explicó, algunas interacciones que considera cotidianas pueden convertirse en especulaciones sobre supuestos romances. Esa lectura condiciona la forma en que se mueve en público después de la separación de Jossie Lindley.

“Lo otro es que la prensa te vuelve eso, no puedo conversar con una chica porque ya me la estoy ‘levantando’”, afirmó el actor en el podcast de Juan Manuel Vargas.

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